Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó

Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.

A tűz, amely a parkolót elhagyó járműből indult ki, gyorsan átterjedt egy haszongépjárműre és egy másik, szintén ott állomásozó személygépkocsira – írta az eset kapcsán a Hunyad megyei tűzoltóság, hozzátéve, hogy a tűzoltást nehezítette az érintett járművek üzemanyagtartályainak robbanásveszélye.

Az incidens során egy nő pánikrohamot kapott, egészségügyi ellátásban részesítették, majd a SMURD egysége kórházba vitte – tették hozzá a közleményben.