Elfogadták a sürgősségi rendeletet, nem fog emelkedni a földgáz ára jövő tavaszig

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.
Bolojan a kabinet ülése utáni sajtótájékoztatón nyilatkozta ezt, leszögezve, hogy az intézkedés a lakosság által fogyasztott földgázra érvényes, és az árstopot 2026 áprilisától 2027 áprilisáig tartják fenn – ismerteti az Agerpres.
„Az elmúlt napokban is láthattuk, milyen kilengéseket okozott az energiahordozók árában a nemzetközi konfliktusok fokozódása. Ráadásul a magas infláció hatásai továbbra is leginkább a lakosságot sújtják. Ezért
Tudjuk, hogy nehéz a családoknak, ezért biztosítjuk, hogy ne legyenek kitéve az árak esetleges emelkedésének azután sem, hogy április elsején lejár a jelenleg érvényes ársapka” – hangsúlyozta a döntést követően Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes.
Az RMDSZ tájékoztatása szerint
A termelőktől a szolgáltatókig rögzített tarifákat vezet be, elkerülve az árkilengéseket.
A földgáz árának korlátozása 2027. március végéig lesz érvényben, egy évvel elhalasztva a gázpiac teljes liberalizációját. A most elfogadott rendszer a háztartási fogyasztókra, valamint a távhőszolgáltatókra vonatkozik.
Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.
Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.
Románia azok közé az uniós tagországok közé tartozik, amelyekben a legkisebb mértékben nőtt az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta – nyilatkozta csütörtökön Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Közvitára bocsátotta csütörtökön az oktatási minisztérium a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók középiskolai beiratkozásának módszertanát szabályozó rendelet tervezetét.
Megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia egész területére.
A szerencsejáték-termek működésének engedélyezését önkormányzati hatáskörbe utaló sürgősségi kormányrendelet tisztázását kéri a Brassó megyei prefektustól Barcarozsnyó polgármestere.
Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel készült összegző kiadvány azokról az eredményekről, amelyeket az erdélyi magyar közösség és a magyar kormány az elmúlt másfél évtizedben közösen ért el. A kiadványt az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt csütörtökön 6 óra 1 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Idén februárban 4,68 millió nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 9978-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2780 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) csütörtökön közzétett adataiból.
Az év második felében stabilizálódni fog az infláció, addig azonban még érezhetők lesznek a gazdasági visszaesés hatásai – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan kormányfő.
