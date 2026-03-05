Elfogadták a sürgősségi rendeletet, nem fog emelkedni a földgáz ára jövő tavaszig

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.

Bolojan a kabinet ülése utáni sajtótájékoztatón nyilatkozta ezt, leszögezve, hogy az intézkedés a lakosság által fogyasztott földgázra érvényes, és az árstopot 2026 áprilisától 2027 áprilisáig tartják fenn – ismerteti az Agerpres.

„Az elmúlt napokban is láthattuk, milyen kilengéseket okozott az energiahordozók árában a nemzetközi konfliktusok fokozódása. Ráadásul a magas infláció hatásai továbbra is leginkább a lakosságot sújtják. Ezért