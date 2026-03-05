Románia azok közé az uniós tagországok közé tartozik, amelyekben a legkisebb mértékben nőtt az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta – nyilatkozta csütörtökön Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

A tárcavezető szerint Romániában a gázolaj literenkénti ára átlagosan 25 banival emelkedett, miközben

Bogdan Ivan a Digi24 televíziónak nyilatkozva rámutatott, a kormány intézkedéseket hozott az indokolatlan áremelések megelőzésére, ugyanakkor a minisztérium és az illetékes vállalatok már tavaly októbertől dolgoznak az üzemanyag-ellátási útvonalak diverzifikálásán.

Ennek köszönhetően legalább öt hónapra elegendő készlettel rendelkezik az ország, és a nyersolajimport kevesebb mint 7 százaléka érkezik a Hormuzi-szoroson keresztül.