Energiaügyi miniszter: Romániában drágult az egyik legkisebb mértékben az üzemanyag az EU-s tagországok közül

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Románia azok közé az uniós tagországok közé tartozik, amelyekben a legkisebb mértékben nőtt az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta – nyilatkozta csütörtökön Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Székelyhon

2026. március 05., 14:05

A tárcavezető szerint Romániában a gázolaj literenkénti ára átlagosan 25 banival emelkedett, miközben

Olaszországban 60 banis, Németországban pedig 1 eurós árnövekedés észlelhető.

Bogdan Ivan a Digi24 televíziónak nyilatkozva rámutatott, a kormány intézkedéseket hozott az indokolatlan áremelések megelőzésére, ugyanakkor a minisztérium és az illetékes vállalatok már tavaly októbertől dolgoznak az üzemanyag-ellátási útvonalak diverzifikálásán.

Ennek köszönhetően legalább öt hónapra elegendő készlettel rendelkezik az ország, és a nyersolajimport kevesebb mint 7 százaléka érkezik a Hormuzi-szoroson keresztül.

Idézet
Jelenleg nincs ok a pánikra a földgázzal, gázolajjal vagy benzinnel való ellátást illetően”

– szögezte le a miniszter az Agerpres szemléje szerint.

Hozzátette, nem látható előre, hogy miként alakul a helyzet, de amíg a közel-keleti konfliktus tart, biztosan nem fognak csökkenni az árak.

Bogdan Ivan két nappal ezelőtt azt nyilatkozta, az üzemanyag literenkénti ára akár a 10 lejt is elérheti Romániában, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 120-130 dollárra emelkedik, és tovább nő a gázolaj tonnánkénti ára.

Belföld
