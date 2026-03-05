Ötven embert kellett evakuálni egy lakástűz miatt, egyikük újraélesztésre szorult

Tűz ütött ki szerda este egy nagyszebeni tömbházlakásban; egy ember súlyosan megsérült, újraélesztésre volt szükség.

A Szeben megyei katasztrófavédelem sajtószóvivője, Andreea Ștefan tájékoztatása szerint hozzávetőlegesen 50 személyt evakuáltak az épületből – ismerteti az Agerpres. A kigyulladt lakásban egy 70 éves férfit találtak, aki nem lélegzett és nem volt szívműködése.

A mentősöknek sikerült újraéleszteniük, majd kórházba szállították, de állapota súlyos, mesterséges lélegeztetésre szorul és égési sérülések vannak a kezein.