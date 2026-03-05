Rovatok
Rendeletet fogad el a kormány, hogy ne drágulhasson tovább a gáz

Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

A kormány a csütörtöki ülésén rendeletet fogadhat el a földgáz árának ideiglenes korlátozásáról – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon

2026. március 05., 07:432026. március 05., 07:43

A kormányfő a B1 Tv-nek nyilatkozva elmondta, hogy a Perzsa-öböl térségében zajló konfliktus és a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom részleges akadályozása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett.

Hozzátette ugyanakkor, hogy

Románia a szükséges földgáz jelentős részét saját forrásból biztosítja.

Bolojan közölte, hogy reményei szerint

a kormány a csütörtöki ülésén elfogadja a földgáz árának ideiglenes korlátozásáról szóló sürgősségi rendeletet, ami megakadályozza az energiahordozó drágulását.

Szerinte az árkorlátozás a Fekete-tengeri gázmezők kitermelésének elkezdéséig lenne érvényben, ami várhatóan jövőre teljes gázellátási függetlenséget biztosít Romániának.

