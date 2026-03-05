Bolojan: minél tovább húzódik a közel-keleti válság, annál inkább érezhető lesz a hatása az üzemanyagárakban

A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan, Románia miniszterelnöke.

A kormányfő a B1 televíziónak adott interjúban elmondta, a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom mintegy 90 százalékát érinti a blokád, így jelentősen csökkent az Öböl menti államokból a világ más országaiba irányuló olaj- és cseppfolyósítottgáz-export, ami

az üzemanyagok drágulását eredményezte.

ez általános jelenségnek számít – magyarázta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy

ha ez az állapot tartós marad, további áremelkedésekre lehet számítani az energiapiacon.

Bolojan rámutatott arra is, Románia néhány hónapra elegendő készlettel rendelkezik, de ezekben a napokban valamennyi importőr magasabb áron vásárol, és ez kisebb vagy nagyobb mértékben, de elkerülhetetlenül megmutatkozik majd az üzemanyag árában.

Minél bonyolultabbá válik a helyzet az Öböl menti térségben, annál nagyobb lesz ez a hatás”