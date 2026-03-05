Bolojan: minél tovább húzódik a közel-keleti válság, annál inkább érezhető lesz a hatása az üzemanyagárakban

Fotó: Borbély Fanni
A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan, Románia miniszterelnöke.
2026. március 05., 07:332026. március 05., 07:33
2026. március 05., 07:352026. március 05., 07:35
A kormányfő a B1 televíziónak adott interjúban elmondta, a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom mintegy 90 százalékát érinti a blokád, így jelentősen csökkent az Öböl menti államokból a világ más országaiba irányuló olaj- és cseppfolyósítottgáz-export, ami
Válság idején ez általános jelenségnek számít – magyarázta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy
Bolojan rámutatott arra is, Románia néhány hónapra elegendő készlettel rendelkezik, de ezekben a napokban valamennyi importőr magasabb áron vásárol, és ez kisebb vagy nagyobb mértékben, de elkerülhetetlenül megmutatkozik majd az üzemanyag árában.
– részletezte az Agerpres szemléje szerint.
A miniszterelnök szerint az illetékes román hatóságok a fontosabb beszállítókkal folytatott tárgyalásokkal és az üzemanyag-tároló kapacitás növelésével próbálják korlátozni a helyzet hazai piacra gyakorolt hatását.
Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden Donald Trump amerikai elnök, aki hozzátette, hogy Teherán tárgyalni akar, ám, mint mondta, ehhez már túl késő.
A közel-keleti események miatt összesen 28 járatot töröltek kedden a bukaresti repülőtereken az Izraelbe, Dubajba, Bahrainba, Katarba és Jordániába közlekedő útvonalon – tájékoztatott a fővárosi repülőtér-üzemeltető vállalat (CNAB).
Hétfő estére halasztották a 300 román állampolgár hazaszállítására szervezett TAROM-különjáratok elindítását. Ők a közel-keleti konfliktuszónából kerültek Egyiptomba, hogy biztonságosabb helyről térhessenek haza.
Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő reggelre tanácskozást hívott össze a közel-keleti konfliktus térségében rekedt román állampolgárok helyzetéről – közölte a kormány sajtóirodája.
A jelenlegi információk szerint elhúzódó lehet az iráni konfliktus, ha az Amerikai Egyesült Államok meg akarja gyengíteni az iráni rezsimet, akkor hetekig tartó támadássorozatra van szükség – közölte Csicsmann László Közel-Kelet szakértő.
Meghalt három amerikai katona az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított műveletében – közölte vasárnap az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM).
Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.
Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen – jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.
Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból.
Több mint 10 ezer ukrán állampolgár lépte át illegálisan a román határt 2025-ben, közülük körülbelül 5 ezer a Máramarosi-havasokon keresztül – számolt be keddi sajtótájékoztatóján a máramarosszigeti területi határrendészeti felügyelőség vezetője.
szóljon hozzá!