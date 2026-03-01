Rovatok
Meghalt három amerikai katona az Irán elleni műveletben

Donald Trump és stábja a Mar-a-Lagóban berendezett parancsnoki központból koordinálja az Irán elleni műveletet • Fotó: Facebook/Fehér Ház

Donald Trump és stábja a Mar-a-Lagóban berendezett parancsnoki központból koordinálja az Irán elleni műveletet

Fotó: Facebook/Fehér Ház

Meghalt három amerikai katona az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított műveletében – közölte vasárnap az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM).

Farkas Áron

2026. március 01., 19:58

A tájékoztatás szerint további öt amerikai katona súlyos sebesüléseket szenvedett az Elsöprő Düh (Epic Fury) fedőnevű műveletben. Mások könnyű repeszsérüléseket és agyrázkódást szenvedtek, és visszatérhetnek a szolgálatba. A bejegyzés szerint a nagyobb harci műveletek folytatódnak – írja az MTI.

Ők az első amerikai áldozatok, akikről beszámoltak, mióta az Egyesült Államok és Izrael meglepetésszerű támadást indított Irán ellen.

A megtorlásnak szánt iráni csapások a környező országokban több emberéletet is követeltek.

Az Egyesült Arab Emírségekből három halottat és 58 sebesültet jelentettek. Az emírségek védelmi minisztériuma szerint 165 ballisztikus rakétát észleltek, amelyből 152-t megsemmisítettek, 541 iráni drónból pedig 506-ot tudtak lelőni.

Kuvaitban az egészségügyi tárca szerint egy ember vesztette életét és 32-en sebesültek meg. A minisztérium szerint az áldozatok mind külföldiek.

Trump: Irán új vezetése tárgyalni akar

Irán új vezetése tárgyalni akar – közölte Donald Trump amerikai elnök a The Atlantic című lapnak nyilatkozva vasárnap, és hozzátette, hogy ő ezt el is fogadta.

Idézet
Beszélni akarnak, és én beleegyeztem abba, hogy beszéljünk, így beszélni fogok velük.

Korábban kellett volna ezt megtenniük. Hamarabb kellett volna megadniuk azt, ami nagyon praktikus és könnyű volt. Túl sokáig vártak” – húzta alá az amerikai elnök a floridai rezidenciáján adott interjúban.

Egy másik nyilatkozatban Donald Trump elégedettségét fejezte ki a katonai műveletek állásával. „Gyorsan haladunk előre” – fogalmazott a Fox News hírtelevíziónak.

Külföld
