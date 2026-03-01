Rovatok
Amit a nők hagytak ránk: Kárpátalja kulturális öröksége

Hrivnák Tünde ruháinak Amerikában is nagy sikerük volt • Fotó: BY ME /Facebook

Hrivnák Tünde ruháinak Amerikában is nagy sikerük volt

Fotó: BY ME /Facebook

Nőkről nőknek szól a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, valamint a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület közös szervezésében a nőnap és március 15. tiszteletére létrejövő kulturális esemény.

Bodor Tünde

2026. március 01., 20:432026. március 01., 20:43

A március 3-án 17 órai kezdettel sorra kerülő esemény meghívottjai Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke és Hrivnák Tünde divattervező. Kettejük inspiráló együttműködéséből született ez az esemény, amely során Kovásznán egy kárpátaljai múltidéző fényképkiállítás finisszázsát, valamint a BY ME – Treasure, népi motívumokból ihletett ruhakollekció bemutatóját láthatják az érdeklődők.

Az Arcok a múltból című fotókiállításon megelevenednek a XX. századi nők történetei, akik kitartásukkal és bátorságukkal mutattak példát. A Beregszásztól Lisszabonon át Brüsszelig bemutatott fotógyűjtemény üzenete egyértelmű: a kárpátaljai magyarság története Európa-szerte érték.

A divatbemutatón Hrivnák Tünde beregi szőttes és hímzésmotívumokat alkalmazó kollekcióját mutatja be. A ruhák a hagyományt és a kortárs eleganciát ötvözik, bizonyítva, hogy az örökség nem a múlté, hanem a jövőé.

Az esemény Kárpátalja történelmét és gazdag kézműves örökségét állítja reflektorfénybe – női nézőpontból.

Háromszék Kultúra
