Amit a nők hagytak ránk: Kárpátalja kulturális öröksége

Hrivnák Tünde ruháinak Amerikában is nagy sikerük volt
Fotó: BY ME /Facebook
Nőkről nőknek szól a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, valamint a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület közös szervezésében a nőnap és március 15. tiszteletére létrejövő kulturális esemény.
A március 3-án 17 órai kezdettel sorra kerülő esemény meghívottjai Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke és Hrivnák Tünde divattervező. Kettejük inspiráló együttműködéséből született ez az esemény, amely során Kovásznán egy kárpátaljai múltidéző fényképkiállítás finisszázsát, valamint a BY ME – Treasure, népi motívumokból ihletett ruhakollekció bemutatóját láthatják az érdeklődők.
Az Arcok a múltból című fotókiállításon megelevenednek a XX. századi nők történetei, akik kitartásukkal és bátorságukkal mutattak példát. A Beregszásztól Lisszabonon át Brüsszelig bemutatott fotógyűjtemény üzenete egyértelmű: a kárpátaljai magyarság története Európa-szerte érték.
A divatbemutatón Hrivnák Tünde beregi szőttes és hímzésmotívumokat alkalmazó kollekcióját mutatja be. A ruhák a hagyományt és a kortárs eleganciát ötvözik, bizonyítva, hogy az örökség nem a múlté, hanem a jövőé.
Az esemény Kárpátalja történelmét és gazdag kézműves örökségét állítja reflektorfénybe – női nézőpontból.
Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.
Fizetős dokumentumgyárrá változott és semminemű szakmai támogatást nem nyújt tagjainak a biokémikusokat, biológusokat és kémikusokat tömörítő szakmai szervezet, ami a tagságot tüntetésre és törvénymódosítás kezdeményezésére sarkallta.
Több beruházást készítenek elő Kézdiszék egyik legnagyobb községében: Csernátonban jelenleg a vízhálózat korszerűsítése a prioritás, de figyelmet fordítanak Kézdialbisra és Ikafalvára is. Az Anghel Saligny-program révén több kilométernyi út újul meg.
Egy lehulló szikladarab rongálta meg a Vargyas-szorosban levő Almási-barlang bejáratához vezető vas feljárót és annak alsó tartószerkezetét. A feljáró alsó része jelentős károsodást szenvedett, így annak használata jelenleg balesetveszélyes.
Ünnepi hangversenyt tartanak március 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
nagytermében. A közönség egyetlen este során hallhatja az eredeti magyar népzenei dallamokat és azok nagyszabású, szimfonikus átdolgozásait.
Multifunkcionális teret alakít ki a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti régi hőközpont helyén Kovászna Megye Tanácsa. A közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kazánház felújítása a remények szerint hamarosan elkezdődhet.
A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.
Március 4-én, szerdán 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMÜK) megnyílik a Nyomtatás folyamatban – Magyar kortárs grafika síkban és térben című kiállítás.
Megrongálták a nemrég felszerelt jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön, az Andrei Șaguna és a Vasile Goldiș utcák kereszteződésében, a rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.
Légitámadást szimuláló védelmi gyakorlatot tartottak csütörtökön egy Kézdivásárhely központjában található bankfiókban.
