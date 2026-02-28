Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön

A Csíki és a Georgius Kamarazenekarok

Ünnepi hangversenyt tartanak március 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház

nagytermében. A közönség egyetlen este során hallhatja az eredeti magyar népzenei dallamokat és azok nagyszabású, szimfonikus átdolgozásait.

Székelyhon 2026. február 28., 18:142026. február 28., 18:14

A Csíki és a Georgius Kamarazenekarok, valamint a Gázsa Zenekar közös koncertjén a magyar népzene és a szimfonikus zene folytat párbeszédet. A repertoáron Bartók Béla, Kodály Zoltán, Johannes Brahms és Hector Berlioz magyar népzene által ihletett művei szerepelnek. Felcsendül a legendás Rákóczi-induló, a lendületes Galántai táncok, valamint számos közismert magyar dallam – eredeti népi formájukban és szimfonikus átdolgozásban egyaránt.

Az est kiemelt közreműködője Magyarország egyik legismertebb népi együttese, a Gázsa Zenekar.

A zenekar vezetője, Pap István Gázsa, 1982 és 1989 között a sepsiszentgyörgyi Vadrózsák Együttes tagja volt. Művészi munkásságát számos rangos elismeréssel díjazták: többek között 2013-ban Mester és Tanítvány művészeti díjjal, 2015-ben Magyar Arany Érdemkereszttel, 2021-ben Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, valamint 2023-ban Martin György Díjjal.

A Gázsa zenekar Fotó: Kónya Ádám Művelődési Ház