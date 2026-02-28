Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön

A Csíki és a Georgius Kamarazenekarok • Fotó: Kónya Ádám Művelődési Ház

A Csíki és a Georgius Kamarazenekarok

Fotó: Kónya Ádám Művelődési Ház

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ünnepi hangversenyt tartanak március 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
nagytermében. A közönség egyetlen este során hallhatja az eredeti magyar népzenei dallamokat és azok nagyszabású, szimfonikus átdolgozásait.

Székelyhon

2026. február 28., 18:142026. február 28., 18:14

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Csíki és a Georgius Kamarazenekarok, valamint a Gázsa Zenekar közös koncertjén a magyar népzene és a szimfonikus zene folytat párbeszédet. A repertoáron Bartók Béla, Kodály Zoltán, Johannes Brahms és Hector Berlioz magyar népzene által ihletett művei szerepelnek. Felcsendül a legendás Rákóczi-induló, a lendületes Galántai táncok, valamint számos közismert magyar dallam – eredeti népi formájukban és szimfonikus átdolgozásban egyaránt.

Az est kiemelt közreműködője Magyarország egyik legismertebb népi együttese, a Gázsa Zenekar.

A zenekar vezetője, Pap István Gázsa, 1982 és 1989 között a sepsiszentgyörgyi Vadrózsák Együttes tagja volt. Művészi munkásságát számos rangos elismeréssel díjazták: többek között 2013-ban Mester és Tanítvány művészeti díjjal, 2015-ben Magyar Arany Érdemkereszttel, 2021-ben Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, valamint 2023-ban Martin György Díjjal.

A Gázsa zenekar • Fotó: Kónya Ádám Művelődési Ház Galéria

A Gázsa zenekar

Fotó: Kónya Ádám Művelődési Ház

A koncert karmestere Werner Gábor. Az ünnepi hangverseny méltó zenei tisztelgés a magyar kultúra gazdag öröksége előtt, amely a népzene és a klasszikus zene időtálló értékeit állítja közös színpadra.

Belépőjegyek 40, illetve 20 lej értékben válthatók a Városi Kulturális Szervezőirodában (Jegyiroda).

Hirdetés

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 28., szombat

Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház

Multifunkcionális teret alakít ki a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti régi hőközpont helyén Kovászna Megye Tanácsa. A közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kazánház felújítása a remények szerint hamarosan elkezdődhet.

Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház
Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház
2026. február 28., szombat

Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra

A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.

Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra
Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra
2026. február 27., péntek

Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra
2026. február 26., csütörtök

Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön

Március 4-én, szerdán 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMÜK) megnyílik a Nyomtatás folyamatban – Magyar kortárs grafika síkban és térben című kiállítás.

Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön
Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. február 26., csütörtök

Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. február 26., csütörtök

Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön

Megrongálták a nemrég felszerelt jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön, az Andrei Șaguna és a Vasile Goldiș utcák kereszteződésében, a rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.

Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön
Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön
2026. február 26., csütörtök

Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban

Légitámadást szimuláló védelmi gyakorlatot tartottak csütörtökön egy Kézdivásárhely központjában található bankfiókban.

Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban
Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban
2026. február 26., csütörtök

Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban
2026. február 26., csütörtök

Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról

Képzeld el, hogy március 15-én Petőfivel, Vasvárival és társaival lógsz a városban matematikaóra helyett, amikor éppen kitör a forradalom. Rögvest elkap a szónoklat heve, beszélni akarsz a tömeghez. De mit mondasz?

Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról
Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról
2026. február 26., csütörtök

Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról
2026. február 25., szerda

Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket

Biztatóan közel van már a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház által magyar állami támogatással épülő bölcsőde átadása: a helyi tanács várhatóan csütörtöki ülésén jóváhagyja, hogy a létesítményt működtetés céljából átvegye a város.

Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket
Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket
2026. február 25., szerda

Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Háromszéken a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen

A 2025-ös pusztító árvizek után, amelyek közel kétszáz házat rongáltak meg Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken, a hatóságok ismét a kötelező lakásbiztosítás fontosságára figyelmeztetnek. Kovászna megyében a lakások alig több mint egyötöde biztosított.

Háromszéken a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen
Háromszéken a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen
2026. február 25., szerda

Háromszéken a lakások alig több mint egyötöde biztosított természeti katasztrófák ellen
2026. február 25., szerda

Meghirdették a roncsjárművek árverését Kézdivásárhelyen

Nyilvános árverést szervez a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal a tulajdonában lévő, nem működőképes, megrongálódott vagy használatból kivont járművek értékesítésére.

Meghirdették a roncsjárművek árverését Kézdivásárhelyen
Meghirdették a roncsjárművek árverését Kézdivásárhelyen
2026. február 25., szerda

Meghirdették a roncsjárművek árverését Kézdivásárhelyen
2026. február 24., kedd

Balesetekkel, tűzesetekkel teli hétvége Háromszéken

Egy hétvége alatt hatvanhét bevetésük volt a Kovászna megyei tűzoltóknak, ezek közül huszonhárom sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő eset volt. A tűzoltókat balesetekhez, lakástüzekhez, kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztották.

Balesetekkel, tűzesetekkel teli hétvége Háromszéken
Balesetekkel, tűzesetekkel teli hétvége Háromszéken
2026. február 24., kedd

Balesetekkel, tűzesetekkel teli hétvége Háromszéken
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!