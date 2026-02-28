Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön

A Csíki és a Georgius Kamarazenekarok
Fotó: Kónya Ádám Művelődési Ház
Ünnepi hangversenyt tartanak március 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
nagytermében. A közönség egyetlen este során hallhatja az eredeti magyar népzenei dallamokat és azok nagyszabású, szimfonikus átdolgozásait.
A Csíki és a Georgius Kamarazenekarok, valamint a Gázsa Zenekar közös koncertjén a magyar népzene és a szimfonikus zene folytat párbeszédet. A repertoáron Bartók Béla, Kodály Zoltán, Johannes Brahms és Hector Berlioz magyar népzene által ihletett művei szerepelnek. Felcsendül a legendás Rákóczi-induló, a lendületes Galántai táncok, valamint számos közismert magyar dallam – eredeti népi formájukban és szimfonikus átdolgozásban egyaránt.
A zenekar vezetője, Pap István Gázsa, 1982 és 1989 között a sepsiszentgyörgyi Vadrózsák Együttes tagja volt. Művészi munkásságát számos rangos elismeréssel díjazták: többek között 2013-ban Mester és Tanítvány művészeti díjjal, 2015-ben Magyar Arany Érdemkereszttel, 2021-ben Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, valamint 2023-ban Martin György Díjjal.
A Gázsa zenekar
Fotó: Kónya Ádám Művelődési Ház
A koncert karmestere Werner Gábor. Az ünnepi hangverseny méltó zenei tisztelgés a magyar kultúra gazdag öröksége előtt, amely a népzene és a klasszikus zene időtálló értékeit állítja közös színpadra.
Belépőjegyek 40, illetve 20 lej értékben válthatók a Városi Kulturális Szervezőirodában (Jegyiroda).
Multifunkcionális teret alakít ki a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti régi hőközpont helyén Kovászna Megye Tanácsa. A közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kazánház felújítása a remények szerint hamarosan elkezdődhet.
A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.
Március 4-én, szerdán 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMÜK) megnyílik a Nyomtatás folyamatban – Magyar kortárs grafika síkban és térben című kiállítás.
Megrongálták a nemrég felszerelt jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön, az Andrei Șaguna és a Vasile Goldiș utcák kereszteződésében, a rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.
Légitámadást szimuláló védelmi gyakorlatot tartottak csütörtökön egy Kézdivásárhely központjában található bankfiókban.
Képzeld el, hogy március 15-én Petőfivel, Vasvárival és társaival lógsz a városban matematikaóra helyett, amikor éppen kitör a forradalom. Rögvest elkap a szónoklat heve, beszélni akarsz a tömeghez. De mit mondasz?
Biztatóan közel van már a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház által magyar állami támogatással épülő bölcsőde átadása: a helyi tanács várhatóan csütörtöki ülésén jóváhagyja, hogy a létesítményt működtetés céljából átvegye a város.
A 2025-ös pusztító árvizek után, amelyek közel kétszáz házat rongáltak meg Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken, a hatóságok ismét a kötelező lakásbiztosítás fontosságára figyelmeztetnek. Kovászna megyében a lakások alig több mint egyötöde biztosított.
Nyilvános árverést szervez a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal a tulajdonában lévő, nem működőképes, megrongálódott vagy használatból kivont járművek értékesítésére.
Egy hétvége alatt hatvanhét bevetésük volt a Kovászna megyei tűzoltóknak, ezek közül huszonhárom sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő eset volt. A tűzoltókat balesetekhez, lakástüzekhez, kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztották.
szóljon hozzá!