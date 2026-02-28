A Nagy-Küküllőbe eset két kvadozó Maros megyében

A két kvadozó Dános falu közelében esett a Nagy-Kükülőbe, egy olyan szakaszon, ahol a víz körülbelül egy méter mély. A helyszínre kiérkezett tűzoltók beavatkozására már nem volt szükség, az illetőket időközben családtagjaik kihúzták a vízből, és a járműveket is sikerült más személyek segítségével kiemelniük. A vízbe esett kvadozóknak nem volt szükségük orvosi ellátásra – közölte a Maros megyei tűzoltóság.