Közel-keleti konfliktus: 1500 romániai utast érintettek a járattörlések

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Mintegy 1500 utast érintenek a közel-keleti helyzet miatti járattörlések – tájékoztatott szombaton a bukaresti repülőtereket üzemeltető vállalt (CNAB) szóvivője.
Theodor Postelnicu közlése szerint további járattörlések is várhatók. Arra kérte az Abu-Dzabiba, Dubajba vagy Tel-Avivba utazókat, hogy indulás előtt vegyék fel a kapcsolatot a légitársaságokkal, és tájékozódjanak az aktuális menetrendről – írja az Agerpres.
A szóvivő hangsúlyozta, hogy a járattörlések rendkívüli, előre nem tervezett helyzet következményei, és az utasok biztonságát szolgálják. Hozzátette,
Postelnicu szerint eddig nem történt rendkívüli esemény a bukaresti repülőtereken, az utasok megértéssel fogadták az intézkedéseket.
A vállalat adatai szerint eddig 12 járatot – hét indulót és öt érkezőt – töröltek az Abu-Dzabi, Ben Gurion (Izrael), Dubaj és Al Maktoum repülőterekre közlekedő útvonalakon. Az érintett légitársaságok az Animawings, az El Al, a FlyDubai, a HiSky, a TAROM és a Wizz Air.
A szóvivő kitért arra is, hogy a szombat reggel Dubajba indult két járat közül az egyik visszafordult, a másik pedig egy másik repülőtéren szállt le.
Korábban a közlekedési minisztérium azt javasolta a román állampolgároknak, hogy az Izraelbe vagy a konfliktus által közvetlenül érintett szomszédos országokba tervezett utazásaikat halasszák el vagy ütemezzék át.
A külügyminisztérium szombaton a közel-keleti biztonsági helyzet romlására hivatkozva a 8-as szintre emelte az Izraelre vonatkozó utazási figyelmeztetést a kilencfokozatú skálán, és arra szólította fel a román állampolgárokat, hogy ne utazzanak Izraelbe.
