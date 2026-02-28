Közel-keleti konfliktus: 1500 romániai utast érintettek a járattörlések

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a járattörlések rendkívüli, előre nem tervezett helyzet következményei, és az utasok biztonságát szolgálják. Hozzátette,

Theodor Postelnicu közlése szerint további járattörlések is várhatók. Arra kérte az Abu-Dzabiba, Dubajba vagy Tel-Avivba utazókat, hogy indulás előtt vegyék fel a kapcsolatot a légitársaságokkal, és tájékozódjanak az aktuális menetrendről – írja az Agerpres .

Postelnicu szerint eddig nem történt rendkívüli esemény a bukaresti repülőtereken, az utasok megértéssel fogadták az intézkedéseket.

A vállalat adatai szerint eddig 12 járatot – hét indulót és öt érkezőt – töröltek az Abu-Dzabi, Ben Gurion (Izrael), Dubaj és Al Maktoum repülőterekre közlekedő útvonalakon. Az érintett légitársaságok az Animawings, az El Al, a FlyDubai, a HiSky, a TAROM és a Wizz Air.

A szóvivő kitért arra is, hogy a szombat reggel Dubajba indult két járat közül az egyik visszafordult, a másik pedig egy másik repülőtéren szállt le.

Korábban a közlekedési minisztérium azt javasolta a román állampolgároknak, hogy az Izraelbe vagy a konfliktus által közvetlenül érintett szomszédos országokba tervezett utazásaikat halasszák el vagy ütemezzék át.