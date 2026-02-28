Ne utazzunk Izraelbe! – szólított fel a román külügyminisztérium

A külügyminisztérium szombaton a közel-keleti biztonsági helyzet romlására hivatkozva a 8-as szintre emelte az Izraelre vonatkozó utazási figyelmeztetést a kilencfokozatú skálán, és arra szólította fel a román állampolgárokat, hogy ne utazzanak Izraelbe.

Székelyhon 2026. február 28., 12:202026. február 28., 12:20 2026. február 28., 12:512026. február 28., 12:51

Közleményében a minisztérium azt ajánlotta a román állampolgároknak, hogy kövessék a tárca honlapján közzétett hivatalos tájékoztatást. Az Izraelben tartózkodó román állampolgárokat arra kérik, hogy szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, különösen a légiriadók idején alkalmazandó óvintézkedéseket és a biztonságos menedékhelyekre vonatkozó előírásokat, illetve kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Hirdetés A külügyminisztérium emlékeztetett arra is, hogy

az izraeli hatóságok lezárták az ország légterét.

Konzuli segítségért az Izraelben tartózkodó román állampolgárok a tel-avivi román nagykövetséget (+972 545643279) vagy a haifai főkonzulátust (+972 543 998 038) hívhatják. A minisztérium azt javasolja, hogy jelezzék jelenlétüket a térségben valamelyik román külképviseletnél az erre szolgáló online űrlap kitöltésével. korábban írtuk Izrael és az Egyesült Államok megelőző csapást mért Iránra Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból. A külügyminisztérium péntek este jóváhagyta a tel-avivi román nagykövetség, a haifai főkonzulátus, valamint a ramallahi román képviseleti iroda nem nélkülözhetetlen személyzetének és családtagjaiknak önkéntes hazatérését – ismerteti az Agerpres. Egyelőre kevés román állampolgár kérte hazaszállítását Oana Țoiu külügyminiszter szerint egyelőre kevés román állampolgár kérte hazaszállítását Izraelből. A Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozó tárcavezetőt szombaton arról kérdezték, érkeztek-e hazaszállítási kérelmek a külügyminisztériumhoz. Țoiu elmondta, hogy a nap első felében érkeztek ilyen igények, de

jelenleg alacsony a kérelmek száma.