Ne utazzunk Izraelbe! – szólított fel a román külügyminisztérium

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

A külügyminisztérium szombaton a közel-keleti biztonsági helyzet romlására hivatkozva a 8-as szintre emelte az Izraelre vonatkozó utazási figyelmeztetést a kilencfokozatú skálán, és arra szólította fel a román állampolgárokat, hogy ne utazzanak Izraelbe.

Székelyhon

2026. február 28., 12:202026. február 28., 12:20

2026. február 28., 12:512026. február 28., 12:51

Közleményében a minisztérium azt ajánlotta a román állampolgároknak, hogy kövessék a tárca honlapján közzétett hivatalos tájékoztatást.

Az Izraelben tartózkodó román állampolgárokat arra kérik, hogy szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, különösen a légiriadók idején alkalmazandó óvintézkedéseket és a biztonságos menedékhelyekre vonatkozó előírásokat, illetve kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak.

A külügyminisztérium emlékeztetett arra is, hogy

az izraeli hatóságok lezárták az ország légterét.

Konzuli segítségért az Izraelben tartózkodó román állampolgárok a tel-avivi román nagykövetséget (+972 545643279) vagy a haifai főkonzulátust (+972 543 998 038) hívhatják. A minisztérium azt javasolja, hogy jelezzék jelenlétüket a térségben valamelyik román külképviseletnél az erre szolgáló online űrlap kitöltésével.

korábban írtuk

Izrael és az Egyesült Államok megelőző csapást mért Iránra
Izrael és az Egyesült Államok megelőző csapást mért Iránra

Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból.

A külügyminisztérium péntek este jóváhagyta a tel-avivi román nagykövetség, a haifai főkonzulátus, valamint a ramallahi román képviseleti iroda nem nélkülözhetetlen személyzetének és családtagjaiknak önkéntes hazatérését – ismerteti az Agerpres.

Egyelőre kevés román állampolgár kérte hazaszállítását

Oana Țoiu külügyminiszter szerint egyelőre kevés román állampolgár kérte hazaszállítását Izraelből.

A Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozó tárcavezetőt szombaton arról kérdezték, érkeztek-e hazaszállítási kérelmek a külügyminisztériumhoz. Țoiu elmondta, hogy a nap első felében érkeztek ilyen igények, de

jelenleg alacsony a kérelmek száma.

Ezt részben azzal magyarázta, hogy az izraeli hatóságok arra kérték az embereket: maradjanak biztonságos helyen, megfelelő tartalékokkal, és ne közelítsék meg egy kilométernél jobban a határ menti térségeket. Hozzátette, hogy a szombati nap folyamán várhatóan további román állampolgárok fordulnak majd segítségért a konzulátushoz vagy a nagykövetséghez.

Több légitársaság is felfüggesztette vagy törölte közel-keleti járatait

Több légitársaság is felfüggesztette vagy törölte közel-keleti járatait a térség biztonsági helyzetének romlása és Izrael légterének lezárása miatt.

A TAROM február 28. és március 3. között felfüggesztette a Tel-Avivba (Ben Gurion repülőtér) közlekedő és onnan induló menetrend szerinti járatait, miután az izraeli hatóságok ideiglenesen lezárták az ország légterét a polgári repülés előtt. A vállalat közölte: az érintett utasokat közvetlenül értesítik, és díjmentesen átfoglalhatják utazásukat egy későbbi időpontra.

A Wizz Air szombaton bejelentette, hogy azonnali hatállyal, március 7-ig felfüggeszti az Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba közlekedő valamennyi járatát. A légitársaság közölte: folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és az érintett utasokat tájékoztatja a rendelkezésükre álló lehetőségekről.

A bukaresti repülőtereket üzemeltető vállalat (CNAB) tájékoztatása szerint az Animawings és a Hisky is törölte a hétvégére tervezett Tel-Aviv-i járatait. Így nem indul el szombat este a Hisky Bukarest-Tel-Aviv járata, valamint vasárnap az Animawings Bukarest-Tel-Aviv-Bukarest járata sem.

A légitársaságok közlése szerint az utasok és a személyzet biztonsága elsődleges szempont, a járatindításokat pedig a biztonsági helyzet alakulásának függvényében vizsgálják felül.

Külföld Belföld
Külföld Belföld
