Ne utazzunk Izraelbe! – szólított fel a román külügyminisztérium

A külügyminisztérium szombaton a közel-keleti biztonsági helyzet romlására hivatkozva a 8-as szintre emelte az Izraelre vonatkozó utazási figyelmeztetést a kilencfokozatú skálán, és arra szólította fel a román állampolgárokat, hogy ne utazzanak Izraelbe.
Közleményében a minisztérium azt ajánlotta a román állampolgároknak, hogy kövessék a tárca honlapján közzétett hivatalos tájékoztatást.
Az Izraelben tartózkodó román állampolgárokat arra kérik, hogy szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, különösen a légiriadók idején alkalmazandó óvintézkedéseket és a biztonságos menedékhelyekre vonatkozó előírásokat, illetve kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak.
A külügyminisztérium emlékeztetett arra is, hogy
Konzuli segítségért az Izraelben tartózkodó román állampolgárok a tel-avivi román nagykövetséget (+972 545643279) vagy a haifai főkonzulátust (+972 543 998 038) hívhatják. A minisztérium azt javasolja, hogy jelezzék jelenlétüket a térségben valamelyik román külképviseletnél az erre szolgáló online űrlap kitöltésével.
Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból.
A külügyminisztérium péntek este jóváhagyta a tel-avivi román nagykövetség, a haifai főkonzulátus, valamint a ramallahi román képviseleti iroda nem nélkülözhetetlen személyzetének és családtagjaiknak önkéntes hazatérését – ismerteti az Agerpres.
Oana Țoiu külügyminiszter szerint egyelőre kevés román állampolgár kérte hazaszállítását Izraelből.
A Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozó tárcavezetőt szombaton arról kérdezték, érkeztek-e hazaszállítási kérelmek a külügyminisztériumhoz. Țoiu elmondta, hogy a nap első felében érkeztek ilyen igények, de
Ezt részben azzal magyarázta, hogy az izraeli hatóságok arra kérték az embereket: maradjanak biztonságos helyen, megfelelő tartalékokkal, és ne közelítsék meg egy kilométernél jobban a határ menti térségeket. Hozzátette, hogy a szombati nap folyamán várhatóan további román állampolgárok fordulnak majd segítségért a konzulátushoz vagy a nagykövetséghez.
Több légitársaság is felfüggesztette vagy törölte közel-keleti járatait a térség biztonsági helyzetének romlása és Izrael légterének lezárása miatt.
A TAROM február 28. és március 3. között felfüggesztette a Tel-Avivba (Ben Gurion repülőtér) közlekedő és onnan induló menetrend szerinti járatait, miután az izraeli hatóságok ideiglenesen lezárták az ország légterét a polgári repülés előtt. A vállalat közölte: az érintett utasokat közvetlenül értesítik, és díjmentesen átfoglalhatják utazásukat egy későbbi időpontra.
A Wizz Air szombaton bejelentette, hogy azonnali hatállyal, március 7-ig felfüggeszti az Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba közlekedő valamennyi járatát. A légitársaság közölte: folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és az érintett utasokat tájékoztatja a rendelkezésükre álló lehetőségekről.
A bukaresti repülőtereket üzemeltető vállalat (CNAB) tájékoztatása szerint az Animawings és a Hisky is törölte a hétvégére tervezett Tel-Aviv-i járatait. Így nem indul el szombat este a Hisky Bukarest-Tel-Aviv járata, valamint vasárnap az Animawings Bukarest-Tel-Aviv-Bukarest járata sem.
A légitársaságok közlése szerint az utasok és a személyzet biztonsága elsődleges szempont, a járatindításokat pedig a biztonsági helyzet alakulásának függvényében vizsgálják felül.
