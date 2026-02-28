„Ha nem tanulunk nyelveket, azzal saját magunkat korlátozzuk” – egy fiatal útja Gyimesből a brassói ötcsillagos szállodáig

Gyimesben született, ma már Brassóban épít karriert a 25 éves Bârsan Claudia. Román anyanyelvű, de kiválóan beszél magyarul és angolul is. Meggyőződése, hogy a fejlődés kulcsa a bátorság, a félelem pedig inkább iránytű, mint akadály.

Farkas Orsolya 2026. február 28., 08:582026. február 28., 08:58

Patakország, ahol a táj mesébe illő, az idő lelassul, élénken élnek a hagyományok – legtöbbször csak így emlegetjük a Gyimesek világát. Ami a kirándulókat vonzza, az sok esetben éppen a helyi fiatalokat ösztönzi távozásra: a települések viszonylag elszigeteltek, a legközelebbi városokig nagyjából 50–60 kilométer utat kell megtenni. Ilyen körülmények között a továbbtanulási, szórakozási és karrierlehetőségek is meglehetősen korlátozottak. Bârsan Claudia Gyimesben született, Hargita és Bákó megye határán. Gyerekkora meghatározó volt számára, de az otthoni évek nem voltak mindig könnyűek. Már fiatalon kialakult az érzés benne, hogy szeretne kimozdulni, saját lábra állni, más környezetben is kipróbálni magát. Megtalálni a jó utat Iskolás korában költözött el otthonról: a kilencedik és tizedik osztályt Székelyudvarhelyen, a Marin Preda Elméleti Líceum tanítóképző szakán végezte, bentlakásban lakott. Mint fogalmazott, nem ez volt az álma, de akkor ez volt az egyetlen reális lehetőség. Két év után úgy döntött, Csíkszeredában folytatja a tanulmányait az Octavian Goga Főgimnázium filológia szakán. Ezekre az évekre pozitívan emlékszik vissza, úgy véli, mindkét iskolában jó tanárai voltak, sok támogatást kapott, de

az irányt, hogy merre haladjon tovább, mindig ő döntötte el.

„Tizenhét évesen határoztam el, hogy iskola mellett dolgozni fogok, mert nem akartam teljesen ráutalva lenni a szüleimre. Szerettem volna én is hozzájárulni a saját életemhez” – idézte fel Claudia. Elhatározása mellett viszonylag hosszú ideig kitartott, ugyanis

amikor a középiskolát befejezte, nem ment rögtön egyetemre, helyette dolgozott.

Három évet szánt arra, hogy tapasztalatot és pénzt keressen, és elmondása szerint ahhoz is idő kellett, hogy letisztuljon benne, merre szeretne haladni. „Egy dolgot viszont mindig tudtam: szeretnék felsőfokú tanulmányokat. Fontosnak tartom a diplomát is, mert ajtókat nyithat meg, de ugyanilyen fontos számomra, hogy közben gondolkodásban és szakmailag is fejlődjek” – húzta alá. Így jogi szakra felvételizett Kolozsváron, távoktatásban, teljes munkaidő mellett. Egy év után azonban rájött, hogy nem ez az ő útja.

Bârsan Claudia szerint sok székelyföldi magyar fiatal csak akkor jön rá, mennyire fontos a román nyelv ismerete, amikor egy lehetőség múlik rajta Fotó: Tuchiluș Alex

„Ahogy teltek a hónapok, egyre inkább éreztem, hogy váltanom kell. Nem mindig a nagy fejlődési vágy visz előre. Néha egyszerűen csak tudjuk, hogy valami már nem jó nekünk. Ezért költöztem Brassóba” – magyarázta. Ekkor már a Transilvania Egyetemen tanult gazdaságtudomány, turizmus és szolgáltatások szakon azért, mert ez kapcsolódik a munkájához. Jelenleg távoktatáson végzi a tanulmányait.

A tanulás mellett teljes munkakörben dolgozik egy ötcsillagos szállodában mint teremfelelős és rendezvényszervező.

Jó tanács: bátran merjük használni a nyelvet Claudia anyanyelve román, de magyar közegben is élt. A román mindig stabil volt számára, viszont a két nyelv közötti egyensúly megtalálása nem ment könnyen, és sokáig küzdött azzal, hogy pontosan és magabiztosan fejezze ki magát. „Előfordult, hogy egy mondatot félig románul, félig magyarul mondtam el, és az emberek egyszerűen nem értettek. Ez nagyon frusztráló volt. A vendéglátásban kezdtem dolgozni, és ott értettem meg igazán, mennyire számít, hogyan beszélek az emberekkel” – emlékezett vissza. Hirdetés Tudatosan kezdte fejleszteni magát: olvasott, figyelt a helyes beszédre, és ami a legfontosabb, napi szinten használta a nyelvet. Úgy véli, hogy a munkahelye formálta igazán a magyar nyelvtudását, és ami egykor bizonytalanság volt, ma az egyik legnagyobb erőssége. Később ugyanez történt az angollal is. Noha sokáig félt tőle, nem használta rendszeresen. Amikor Brassóba került egy ötcsillagos szállodába, nem érezte magát felkészültnek az új munkára, mégis belevágott.

Rájöttem, hogy nem kell teljesen készen állni ahhoz, hogy lépjek. Sokszor pont menet közben nőttem bele a helyzetekbe

– mutatott rá. Úgy érzi, a román és a magyarnyelv-tudása nálunk, Székelyföldön hatalmas előny. Nem gondolja, hogy egyik fontosabb lenne a másiknál, sőt ahány nyelvet beszélünk, annyi világba látunk bele, és ez a saját lehetőségeinket bővíti. Gyermekkorában a spanyol nyelv is közel került hozzá: önszorgalomból kezdte tanulni, és gyakorlásképpen online beszélgetett spanyol anyanyelvűekkel. Ma már azonban úgy érzi, sokat felejtett, mivel nincs olyan közeg, ahol rendszeresen beszélhetné a nyelvet. Az egyetemen jelenleg franciát tanul. Ez eddig nem tartozott az erősségei közé, de úgy érezte, ki kell lépnie a komfortzónájából és újabb területen is próbára kell tennie magát. Számára a nyelvtanulásban a mindennapi használat segített a legtöbbet, ezért az az igazi, ha olyan közegben van az ember, ahol muszáj használni a nyelvet, és

nem szabad félni attól, hogy hibázunk.

Emellett hatékony lehet az olvasás, zene, filmek, de amint többször is hangsúlyozta, a beszéd elengedhetetlen. Itthon is lehet érvényesülni, csak akarni kell Ő maga is tapasztalta, hogy Székelyföldön a fiataloknak nehézséget okoz a román nyelv: félnek megszólalni és gyakran csak akkor jönnek rá, mennyire fontos lenne megtanulni, amikor egy lehetőség múlik rajta, vagy amikor szembesülnek azzal, hogy nélküle nehezebb érvényesülni. „Szerintem fontos kimondani azt is, hogy ha bezárkózunk egyetlen nyelvbe vagy közegbe, azzal saját magunk korlátozzuk a lehetőségeinket. Lehet élni úgy is, hogy csak a megszokott környezetünkben mozgunk, de akkor el kell fogadnunk azt is, hogy a lehetőségeink szűkebbek lesznek” – osztotta meg nézőpontját a gyimesi fiatal.

Claudia jelenleg egy szállodában dolgozik mint teremfelelős és rendezvényszervező, ezenkívül tartalomgyártói karrierjét is építi Fotó: Tuchiluș Alex

Szerinte fontos felismerni, hogy a nyelvtudás mozgásteret ad: Románián belül is számos város kínál új lehetőségeket, és nem feltétlenül kell külföldre menni ahhoz, hogy valaki fejlődjön vagy jobb körülmények között dolgozzon. Ez már csak azért is fontos szempont, mert

lehet, hogy néhány órával távolabb él az ember a vidéki otthonától, de még mindig közelebb, mintha hónapokra külföldre menne dolgozni.