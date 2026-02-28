Rovatok
Éjfél után lobbantak fel a lángok egy marosvásárhelyi lakóházban

Fotó: Marsovásárhelyi tűzoltóság

Fotó: Marsovásárhelyi tűzoltóság

Szombatra virradóan egy marosvásárhelyi lakóháznál keletkezett tűzhöz riasztották a helyi tűzoltókat.

Székelyhon

2026. február 28., 09:202026. február 28., 09:20

A lángok éjfél után lobbantak fel egy Galamb utcai lakóház tetőterében. A tűzoltók közbelépése eredményes volt, bár az anyagi károk jelentősek. A tűzesetnek nincsenek áldozatai.

Fotó: Marsovásárhelyi tűzoltóság

Marosszék Tűzeset
