A marosvásárhelyi sürgősségi kórház az országos szívvédelmi program egyik új pillére

A marosvásárhelyi sürgősségi klinikai kórház lesz az egyik új központ, amivel bővül a hirtelen szívhalál megelőzésére irányuló országos program – jelentette be szombaton az egészségügyi miniszter.
Facebookra írt bejegyzésében Alexandru Rogobete arról tájékoztatott, hogy a craiovai és marosvásárhelyi kórházak részei lesz annak az országos hálózatnak, amely
A miniszter szerint a gyakran szívritmuszavarok okozta hirtelen szívhalál továbbra is az egyik vezető halálok, de a magas kockázatú betegeknél egy implantálható kardioverter defibrillátor (ICD) beültetése megelőzheti a súlyos aritmia okozta halált.
A hirtelen szívhalál megelőzésére szakosodott kórházhálózat kibővítése révén korlátozzák a felesleges áthelyezéseket, és növelik az intervenciós kapacitást az integrált regionális központokban - mutatott rá az egészségügyi miniszter.
Már másodjára kell javítani a tavaly nyáron átadott parkolót a marosvásárhelyi nagykórház környékén. A hely népszerű az autósok körében, de jelenleg termetes kátyúk fogadják a sofőröket. Az odavezető út pedig sártengerhez hasonlít.
Bántalmazás és családon belüli erőszak gyanújával vettek őrizetbe egy férfit és egy nőt Mezőméhesen – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Jóváhagyták a marosvásárhelyi repülőtér kereskedelmi felületeinek bérleti díjait, egyben rögzítve azt is, hogy mely szolgáltatók számára kívánják ezeket bérbe adni.
Tűz ütött ki egy tömbház negyedik emeletén, egy lakás erkélyén Szászrégenben, a Pomilor utcában csütörtök délután.
Újabb drágulás érheti el a marosvásárhelyi autósokat, amennyiben a helyi tanács rábólint a legfrissebb határozattervezetre. A 9,7 százalékos inflációval kiigazított árak mellett nemcsak az óradíjak, hanem a bliccelésért járó pótdíjak is emelkedhetnek.
Új motorkerékpárral gazdagodott a Maros megyei tűzoltóság, amely jelentősen hozzájárul a reagálási gyorsaság növeléséhez.
Válaszút előtt áll a dicsőszentmártoni kórház pszichiátriai osztálya: egy tavalyi botrányos ellenőrzés után a hatóságok a zsúfoltság megszüntetését követelik. Az ágyszám drasztikus csökkentése azonban humanitárius katasztrófával fenyeget.
A milánó-cortinai téli olimpián részt vevő Molnár Anna gyorskorcsolyázó édesanyja szovátai, ezért a fürdőváros polgármesteri hivatalban közös szurkolást szerveznek pénteken, így bátorítva a sportolót.
Szervek és szövetek eltávolítását végezték el vasárnap éjszaka a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban: egy 52 éves, agyhalott férfi máját, veséit és szaruhártyáit ültethetik át rászoruló betegeknek.
Teljesen elkorhadt gerendát, málló vakolatot találtak Dicsőszentmártonban, amikor megvizsgálták az egykori felekezeti iskola tűzfalát. Az épületben belső felújítás zajlik, de még nem tudják, mi lesz az omlásveszélyes résszel.
