A marosvásárhelyi sürgősségi kórház az országos szívvédelmi program egyik új pillére

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi sürgősségi klinikai kórház lesz az egyik új központ, amivel bővül a hirtelen szívhalál megelőzésére irányuló országos program – jelentette be szombaton az egészségügyi miniszter.

Székelyhon

2026. február 21., 19:592026. február 21., 19:59

Facebookra írt bejegyzésében Alexandru Rogobete arról tájékoztatott, hogy a craiovai és marosvásárhelyi kórházak részei lesz annak az országos hálózatnak, amely

az egészségügyi minisztérium által finanszírozott, a ritmuszavarok okozta hirtelen szívhalál megelőzésére irányuló kiemelt intézkedések programját valósítja meg
.

A miniszter szerint a gyakran szívritmuszavarok okozta hirtelen szívhalál továbbra is az egyik vezető halálok, de a magas kockázatú betegeknél egy implantálható kardioverter defibrillátor (ICD) beültetése megelőzheti a súlyos aritmia okozta halált.

A hirtelen szívhalál megelőzésére szakosodott kórházhálózat kibővítése révén korlátozzák a felesleges áthelyezéseket, és növelik az intervenciós kapacitást az integrált regionális központokban - mutatott rá az egészségügyi miniszter.

Marosszék Belföld Marosvásárhely Egészségügy
