Szovátán is szurkolnak Molnár Annának

A milánó-cortinai téli olimpián részt vevő Molnár Anna gyorskorcsolyázó édesanyja szovátai, ezért a fürdőváros polgármesteri hivatalban közös szurkolást szerveznek pénteken, így bátorítva a sportolót.

A szovátai polgármesteri hivatal dísztermében várják február 21-én, szombaton mindazokat, akik szurkolni szeretnének Molnár Anna gyorskorcsolyázónak, aki Ausztria színeiben versenyez az ötkarikás játékokon.

Hirdetés

„Hatalmas büszkeség érte városunkat: Molnár Anna, akinek édesanyja szovátai, ott van a világ legnagyobb sporteseményén, a téli olimpián! Most jött el az idő, hogy megmutassuk neki, hogy nem egyedül küzd! Bár a pálya messze van, a hangunk és az energiánk elszáll hozzá” – áll a városháza honlapján megjelent felhívásban.

Az esemény kezdeményezői fontosnak tartják Annát így módon bátorítani, hiszen kitartása és tehetsége példaértékű lehet minden szovátai fiatal számára. Úgy értékelik, együtt nézni a futamait egyben jó közösségi élményt is teremt.

Az esemény 17.30-kor kezdődik, Anna helyi idő szerint 17.50 perckor áll a rajthoz.