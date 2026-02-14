Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak

Archív
Fotó: Haáz Vince
Csaknem ezer ember fordult meg tavaly a marosvásárhelyi börtönben fogvatartottként úgy, hogy a hivatalos előírásoknak megfelelő férőhelyek száma 214. Az éves beszámolóból kiderült, senki nem szökött meg, és új börtönépületeket húznak fel.
Közzétették a marosvásárhelyi büntetés-végrehajtási intézet 2025-ös tevékenységi mérlegét az intézet közösségi oldalán. Az éves beszámolót a prefektus jelenlétében be is mutatták, szemléz belőle a főispáni hivatal is.
Az éves beszámolóból kiderül, hogy az elmúlt három évhez képest 2025-ben érkezett a legtöbb új fogvatartott az intézetbe: összesen 923 ember. Az intézetben folyamatosan érkeznek és távoznak elítéltek, átlagosan 350–400-an vannak, míg a férőhelyek száma, ha mindenkinek biztosítanák az uniós követelmények szerinti személyenkénti négy négyzetmétert, 214 lenne. Tavaly 693 átszállítást hajtottak végre, szökés nem történt, a fegyelmi intézkedések száma 29 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
Komoly gondot jelent a személyzet hiánya, hiszen 232 állás van jóváhagyva, de csak 186 van betöltve, ezért komoly kihívás biztosítani a fogvatartottakat kíséretét a törvényszékre vagy az orvoshoz.
Adrian Iacob parancsnok jó hírként számolt be arról, hogy
Az új épületekbe kétszáz elítéltet tudnak majd elhelyezni.
Emellett a Norvégia által támogatott büntetés-végrehajtási fejlesztési program keretében egy új, többfunkciós pavilon finanszírozása is tervben van, amely 250 férőhelyes kapacitással rendelkezik majd.
Melléképület gyulladt ki Dánoson pénteken délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Hatalmi visszaéléssel vádolja a városi rendőrséget Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután a hatóságok leszereltették az illegálisan parkoló autókat elszállító vontató rendszámtábláit. A szolgáltatás leállt, az ügy a bíróságon folytatódik.
Bemutatták azt a magyar nyelven is elérhető online információs platformot, amely a Méltányos Átállási Program Maros megyei megvalósításáról nyújt áttekinthető tájékoztatást. A program célja a zöld energiára való átállás elősegítése pályázati úton.
A hatóságok szerint megközelítőleg kétmillió lejes kár érte az állami költségvetést egy összetett adócsalási ügyben, amely Maros megyéből indult.
Négynapos programsorozattal készülnek Nyárádszeredában a Bocskai Napok alkalmából február 17. és 22. között.
A Második esély program a korai iskolaelhagyó fiataloknak, felnőtteknek segít elvégezni az általános iskolát. Nem csak újrakezdési esély, de alapvégzettséget is ad. Februártól lehet iratkozni a programra, amelyben Maros megye öt iskolája vesz részt.
Vélhetően idén ősszel használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ – közölte vasárnap este Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Bár a nagyszabású külföldi reklámkampány elindítása még várat magára, a belföldi piacon továbbra is aktív Maros megye. Jövő héten a Bukarestben megnyíló országos turisztikai vásáron keresik a választ arra, mire vágynak leginkább a bukaresti látogatók.
Egy országos kutatás szerint az óvodákban is gyakori a kiközösítés és a szóbeli bántás, de ha figyelünk a jelekre, akkor itt még könnyebben lehet kezelni ezeket a helyzeteket. A gyerekek érzelmeinek kifejezését pedig egy lila maci is segíti.
Január utolsó két hetében mintegy hatezer diák vette igénybe a marosvásárhelyi iskolabuszokat, melyek célja, hogy minél több diák önállóan jusson el a tanintézetbe, és a szülők ne autóval szállítsák őket.
