Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak

Archív • Fotó: Haáz Vince

Archív

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csaknem ezer ember fordult meg tavaly a marosvásárhelyi börtönben fogvatartottként úgy, hogy a hivatalos előírásoknak megfelelő férőhelyek száma 214. Az éves beszámolóból kiderült, senki nem szökött meg, és új börtönépületeket húznak fel.

Simon Virág

2026. február 14., 19:372026. február 14., 19:37

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közzétették a marosvásárhelyi büntetés-végrehajtási intézet 2025-ös tevékenységi mérlegét az intézet közösségi oldalán. Az éves beszámolót a prefektus jelenlétében be is mutatták, szemléz belőle a főispáni hivatal is.

Sok rab, kevés alkalmazott

Az éves beszámolóból kiderül, hogy az elmúlt három évhez képest 2025-ben érkezett a legtöbb új fogvatartott az intézetbe: összesen 923 ember. Az intézetben folyamatosan érkeznek és távoznak elítéltek, átlagosan 350–400-an vannak, míg a férőhelyek száma, ha mindenkinek biztosítanák az uniós követelmények szerinti személyenkénti négy négyzetmétert, 214 lenne. Tavaly 693 átszállítást hajtottak végre, szökés nem történt, a fegyelmi intézkedések száma 29 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

Hirdetés

Komoly gondot jelent a személyzet hiánya, hiszen 232 állás van jóváhagyva, de csak 186 van betöltve, ezért komoly kihívás biztosítani a fogvatartottakat kíséretét a törvényszékre vagy az orvoshoz.

Új börtönök épülnek

Adrian Iacob parancsnok jó hírként számolt be arról, hogy

Marosszentkirályon a két új fogvatartási épület 75 százalékban elkészült, és tartani tudják az április 12-i átadási határidőt.

Az új épületekbe kétszáz elítéltet tudnak majd elhelyezni.

Emellett a Norvégia által támogatott büntetés-végrehajtási fejlesztési program keretében egy új, többfunkciós pavilon finanszírozása is tervben van, amely 250 férőhelyes kapacitással rendelkezik majd.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Székelyhon

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Székelyhon

Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Székely Sport

Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
Krónika

Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Székely Sport

Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 13., péntek

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra

Melléképület gyulladt ki Dánoson pénteken délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
2026. február 13., péntek

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
Hirdetés
2026. február 13., péntek

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza

Hatalmi visszaéléssel vádolja a városi rendőrséget Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután a hatóságok leszereltették az illegálisan parkoló autókat elszállító vontató rendszámtábláit. A szolgáltatás leállt, az ügy a bíróságon folytatódik.

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
2026. február 13., péntek

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
2026. február 12., csütörtök

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében

Bemutatták azt a magyar nyelven is elérhető online információs platformot, amely a Méltányos Átállási Program Maros megyei megvalósításáról nyújt áttekinthető tájékoztatást. A program célja a zöld energiára való átállás elősegítése pályázati úton.

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
2026. február 12., csütörtök

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
2026. február 12., csütörtök

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben

A hatóságok szerint megközelítőleg kétmillió lejes kár érte az állami költségvetést egy összetett adócsalási ügyben, amely Maros megyéből indult.

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
2026. február 12., csütörtök

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában

Négynapos programsorozattal készülnek Nyárádszeredában a Bocskai Napok alkalmából február 17. és 22. között.

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
2026. február 11., szerda

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
2026. február 11., szerda

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra

A Második esély program a korai iskolaelhagyó fiataloknak, felnőtteknek segít elvégezni az általános iskolát. Nem csak újrakezdési esély, de alapvégzettséget is ad. Februártól lehet iratkozni a programra, amelyben Maros megye öt iskolája vesz részt.

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
2026. február 11., szerda

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
2026. február 09., hétfő

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására

Vélhetően idén ősszel használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ – közölte vasárnap este Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
2026. február 09., hétfő

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
Hirdetés
2026. február 08., vasárnap

Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron

Bár a nagyszabású külföldi reklámkampány elindítása még várat magára, a belföldi piacon továbbra is aktív Maros megye. Jövő héten a Bukarestben megnyíló országos turisztikai vásáron keresik a választ arra, mire vágynak leginkább a bukaresti látogatók.

Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron
Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron
2026. február 08., vasárnap

Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron
2026. február 07., szombat

A „bandavezér” hatása: így alakul ki a kiközösítés már óvodáskorban

Egy országos kutatás szerint az óvodákban is gyakori a kiközösítés és a szóbeli bántás, de ha figyelünk a jelekre, akkor itt még könnyebben lehet kezelni ezeket a helyzeteket. A gyerekek érzelmeinek kifejezését pedig egy lila maci is segíti.

A „bandavezér” hatása: így alakul ki a kiközösítés már óvodáskorban
A „bandavezér” hatása: így alakul ki a kiközösítés már óvodáskorban
2026. február 07., szombat

A „bandavezér” hatása: így alakul ki a kiközösítés már óvodáskorban
2026. február 06., péntek

Egyre népszerűbb a marosvásárhelyi iskolabusz-program

Január utolsó két hetében mintegy hatezer diák vette igénybe a marosvásárhelyi iskolabuszokat, melyek célja, hogy minél több diák önállóan jusson el a tanintézetbe, és a szülők ne autóval szállítsák őket.

Egyre népszerűbb a marosvásárhelyi iskolabusz-program
Egyre népszerűbb a marosvásárhelyi iskolabusz-program
2026. február 06., péntek

Egyre népszerűbb a marosvásárhelyi iskolabusz-program
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!