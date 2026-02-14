Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak

Csaknem ezer ember fordult meg tavaly a marosvásárhelyi börtönben fogvatartottként úgy, hogy a hivatalos előírásoknak megfelelő férőhelyek száma 214. Az éves beszámolóból kiderült, senki nem szökött meg, és új börtönépületeket húznak fel.

Közzétették a marosvásárhelyi büntetés-végrehajtási intézet 2025-ös tevékenységi mérlegét az intézet közösségi oldalán. Az éves beszámolót a prefektus jelenlétében be is mutatták, szemléz belőle a főispáni hivatal is.

Sok rab, kevés alkalmazott

Az éves beszámolóból kiderül, hogy az elmúlt három évhez képest 2025-ben érkezett a legtöbb új fogvatartott az intézetbe: összesen 923 ember. Az intézetben folyamatosan érkeznek és távoznak elítéltek, átlagosan 350–400-an vannak, míg a férőhelyek száma, ha mindenkinek biztosítanák az uniós követelmények szerinti személyenkénti négy négyzetmétert, 214 lenne. Tavaly 693 átszállítást hajtottak végre, szökés nem történt, a fegyelmi intézkedések száma 29 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

Komoly gondot jelent a személyzet hiánya, hiszen 232 állás van jóváhagyva, de csak 186 van betöltve, ezért komoly kihívás biztosítani a fogvatartottakat kíséretét a törvényszékre vagy az orvoshoz.

Új börtönök épülnek

Adrian Iacob parancsnok jó hírként számolt be arról, hogy