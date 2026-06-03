Fizetésükért aggódnak, nem mennek be dolgozni

A marosvásárhelyi adóhatóság alkalmazottainak egy része csütörtökön nem megy be dolgozni, csatlakozva az országos szakszervezeti megmozduláshoz. A pénzügyiek eddig naponta pár órát sztrájkoltak, tiltakozva a kilátásba helyezett bércsökkentés miatt.

Simon Virág 2026. június 03., 12:322026. június 03., 12:32

A marosvásárhelyi adóhatóság szakszervezeti tagjai az elmúlt napokban több órára megszakították a munkájukat, és a főtér elején lévő székház előcsarnokába vonulva tiltakoztak a kormány új bértörvénytervezete ellen. A szakszervezet helyi vezetője, Filip Cosmin szerdán bejelentette, hogy csütörtökön csatlakoznak az országos szakszervezeti megmozduláshoz és nem mennek be dolgozni. A szakszervezeti tagok egységesen lépnek fel A Pénzügyi Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége 17 900 munkavállalót képvisel, akik a pénzügyminisztériumban és az adóhatóságnál (ANAF) dolgoznak. A szakszervezeti tagok közös döntése alapján csütörtökön 8–16 óra között nem mennek be a hivatalokba.

Az üzenet, amit ezzel az egységes fellépéssel közvetíteni akarnak, hogy az adórendszer nélkülük nem működik.

Külön bérezést akarnak Mint Filip Cosmin elmondta, azért elégedetlenek, mert

az új bértörvény tervezete havi 2000–4000 lej közötti összeggel kívánja csökkenteni a rendszerben dolgozók nettó fizetését.