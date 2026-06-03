Fizetésükért aggódnak, nem mennek be dolgozni

Csütörtökön akadozhat az ügyfélfogadás az adóhivatalban
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi adóhatóság alkalmazottainak egy része csütörtökön nem megy be dolgozni, csatlakozva az országos szakszervezeti megmozduláshoz. A pénzügyiek eddig naponta pár órát sztrájkoltak, tiltakozva a kilátásba helyezett bércsökkentés miatt.
A marosvásárhelyi adóhatóság szakszervezeti tagjai az elmúlt napokban több órára megszakították a munkájukat, és a főtér elején lévő székház előcsarnokába vonulva tiltakoztak a kormány új bértörvénytervezete ellen. A szakszervezet helyi vezetője, Filip Cosmin szerdán bejelentette, hogy csütörtökön csatlakoznak az országos szakszervezeti megmozduláshoz és nem mennek be dolgozni.
A Pénzügyi Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége 17 900 munkavállalót képvisel, akik a pénzügyminisztériumban és az adóhatóságnál (ANAF) dolgoznak. A szakszervezeti tagok közös döntése alapján csütörtökön 8–16 óra között nem mennek be a hivatalokba.
Mint Filip Cosmin elmondta, azért elégedetlenek, mert
Azt kérik a kormánytól, hogy hozzon létre külön bértáblát a pénzügyminisztérium és az ANAF dolgozóinak, konkrét jogokkal és kötelezettségekkel. A szakszervezeti vezető szerint ezt már 2023-ban megígérték nekik.
Véleménye szerint a kormány azon állítása, hogy a bérveszteségeket átmenetileg kompenzálni fogják, nem jelent megnyugtató választ az alkalmazottak számára.
A csütörtöki tiltakozáshoz Marosvásárhelyen több tíz alkalmazott csatlakozik, így az ügyfélfogadás és ügyintézés lebénulhat.
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