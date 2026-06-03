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Fizetésükért aggódnak, nem mennek be dolgozni

Csütörtökön akadozhat az ügyfélfogadás az adóhivatalban • Fotó: Haáz Vince

Csütörtökön akadozhat az ügyfélfogadás az adóhivatalban

Fotó: Haáz Vince

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A marosvásárhelyi adóhatóság alkalmazottainak egy része csütörtökön nem megy be dolgozni, csatlakozva az országos szakszervezeti megmozduláshoz. A pénzügyiek eddig naponta pár órát sztrájkoltak, tiltakozva a kilátásba helyezett bércsökkentés miatt.

Simon Virág

2026. június 03., 12:322026. június 03., 12:32

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A marosvásárhelyi adóhatóság szakszervezeti tagjai az elmúlt napokban több órára megszakították a munkájukat, és a főtér elején lévő székház előcsarnokába vonulva tiltakoztak a kormány új bértörvénytervezete ellen. A szakszervezet helyi vezetője, Filip Cosmin szerdán bejelentette, hogy csütörtökön csatlakoznak az országos szakszervezeti megmozduláshoz és nem mennek be dolgozni.

A szakszervezeti tagok egységesen lépnek fel

A Pénzügyi Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége 17 900 munkavállalót képvisel, akik a pénzügyminisztériumban és az adóhatóságnál (ANAF) dolgoznak. A szakszervezeti tagok közös döntése alapján csütörtökön 8–16 óra között nem mennek be a hivatalokba.

Az üzenet, amit ezzel az egységes fellépéssel közvetíteni akarnak, hogy az adórendszer nélkülük nem működik.

Külön bérezést akarnak

Mint Filip Cosmin elmondta, azért elégedetlenek, mert

az új bértörvény tervezete havi 2000–4000 lej közötti összeggel kívánja csökkenteni a rendszerben dolgozók nettó fizetését.

Azt kérik a kormánytól, hogy hozzon létre külön bértáblát a pénzügyminisztérium és az ANAF dolgozóinak, konkrét jogokkal és kötelezettségekkel. A szakszervezeti vezető szerint ezt már 2023-ban megígérték nekik.

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Véleménye szerint a kormány azon állítása, hogy a bérveszteségeket átmenetileg kompenzálni fogják, nem jelent megnyugtató választ az alkalmazottak számára.

A csütörtöki tiltakozáshoz Marosvásárhelyen több tíz alkalmazott csatlakozik, így az ügyfélfogadás és ügyintézés lebénulhat.

Marosszék Marosvásárhely
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