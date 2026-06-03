2026. június 01., hétfő

Több ezren kaphatnak adó-visszatérítést Marosvásárhelyen

Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött.