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Fotó: Pinti Attila
Közlekedési baleset történt kedden este Marosvásárhelyen a Voinicenilor utcában, a balesetet okozó sofőr azonban a kórházban nem engedte, hogy vérmintát vegyenek tőle.
Közlekedési balesetet történt Marosvásárhelyen a Voinicenilor utcában, ahol egy személyautó anyagi kárt okozó balesetet okozott június 2-án, este 11 óra körül. A helyszínre érkező rendőrök szondával megvizsgálták a sofőrt,
ami közel háromszorosa a megengedett határértéknek.
A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a kórházba kísérték, itt azonban megtagadta a vérminta levételét.
Az 57 éves marosvásárhelyi férfit 24 órára előzetes letartóztatásba helyezték. Biológiai mintavétel megtagadása miatt indult ellene büntetőeljárás.
Csütörtökön több ballagás és más rendezvény is érinti Marosvásárhely forgalmát, a forgalomkorlátozás szakaszos lesz néhány utcában. Több középiskola ballagási ünnepsége miatt forgalmi dugók alakulhatnak ki a városban.
A marosvásárhelyi adóhatóság alkalmazottainak egy része csütörtökön nem megy be dolgozni, csatlakozva az országos szakszervezeti megmozduláshoz. A pénzügyiek eddig naponta pár órát sztrájkoltak, tiltakozva a kilátásba helyezett bércsökkentés miatt.
Döntenek szerdán a marosvásárhelyi városházán arról, melyik cég takaríthatja a város utcáit a következő időszakban. Marosvásárhelyen közel két hete nincs szolgáltató, ennek nyomai a hosszú hétvégén is jól látszottak.
Elindítják ősszel a természetközeli, mozgásközpontú magyar előkészítő osztályt Kebelében, a Benedek Elek Általános Iskola keretében. A román tagozaton nem gyűlt össze az induláshoz szükséges létszám, ezért ott nem kezdődik ilyen osztály.
Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött.
Bálázógép kapott lángra szombaton este Marosbogáton, de szerencsére csak anyagi kár keletkezett – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Két, összesen hatezer lej értékű áramgenerátort tulajdonított el Kibéden az a két Ákosfalva községbeli férfi, akiket pénteken 24 órás őrizetbe vettek a hatóságok – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Több portára is betört, ahol kerítéseket rongált meg egy medve szombaton reggel a Marosvásárhelyhez közeli Mezőbergenyében – közölte Mezőpanit község polgármestere.
Fedett padokat és információs táblákat helyeztek ki a Marosvásárhely melletti Kincses-dombok kerékpáros útvonal mentén. A hegyimentők figyelmeztetnek: a kirándulók és a biciklizők legyenek óvatosak és legyen náluk medveriasztó spray.
Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy mezőméhesi férfit, miután alkoholfogyasztást követően szóváltásba keveredett egy falustársával, akit a gyanú szerint többször megütött.
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