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Részegen okozott balesetet egy marosvásárhelyi sofőr

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Közlekedési baleset történt kedden este Marosvásárhelyen a Voinicenilor utcában, a balesetet okozó sofőr azonban a kórházban nem engedte, hogy vérmintát vegyenek tőle.

Székelyhon

2026. június 03., 17:262026. június 03., 17:26

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Közlekedési balesetet történt Marosvásárhelyen a Voinicenilor utcában, ahol egy személyautó anyagi kárt okozó balesetet okozott június 2-án, este 11 óra körül. A helyszínre érkező rendőrök szondával megvizsgálták a sofőrt,

a leheletében 1,20 mg/liter légalkoholszintet mutatott a mérőműszer,

ami közel háromszorosa a megengedett határértéknek.

A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a kórházba kísérték, itt azonban megtagadta a vérminta levételét.

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Az 57 éves marosvásárhelyi férfit 24 órára előzetes letartóztatásba helyezték. Biológiai mintavétel megtagadása miatt indult ellene büntetőeljárás.

Marosszék Baleset Rendőrség
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