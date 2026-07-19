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Hétszáz éves freskót újítanak fel Gelence régi templomában Ha a Szent László-monda kerül szóba, akkor Gelencének mindenképp eszünkbe kell jutnia. Az orbaiszéki falu Árpád-kori temploma azonban más értékes freskókat is őriz, a közel hétszáz éves Alexandriai Szent Katalin-ciklust éppen most újítják fel. Kocsis Károly 2026. július 19., 08:582026. július 19., 08:58

Kiss Janka Melinda munka közben Fotó: Kocsis Károly

Ha a Szent László-monda kerül szóba, akkor Gelencének mindenképp eszünkbe kell jutnia. Az orbaiszéki falu Árpád-kori temploma azonban más értékes freskókat is őriz, a közel hétszáz éves Alexandriai Szent Katalin-ciklust éppen most újítják fel.

Kocsis Károly 2026. július 19., 08:582026. július 19., 08:58

Az orbaiszéki Gelence román kori alapokra épült 13. századi templomát általában a Szent László királyunk kun vitéz fölötti győzelmét megörökítő, az 1330-as évekre datált falfestmények okán szokás emlegetni, miközben a hajó mindhárom – déli, nyugati és északi – belső falát, de még kívül is

freskók ékesítik, 17. századi védőfaláról, fatornáccal magasított harangtornyáról, festett kazettás mennyezetéről és egyéb ereklyéiről nem is beszélve.

Sőt, két rovásfeliratot is őriz, ám ezeket a sekrestyés, harangozó és idegenvezető szerepét egyaránt betöltő Göthér Imre segítsége nélkül nehezen találnánk meg. Hirdetés

A gelencei plébániatemplom hajójának belső kifestése

Déli fal, felső sáv: Utolsó ítélet: az apostolok, a mennyei Jeruzsálem, Köpenyes Madonna, Deészisz, kárhozottak, töredék; alsó sáv: A feltámadt Krisztus; Alexandriai Szent Katalin legendája: Szent Katalin eljegyzése, Hitvita, Katalin a börtönben, Katalin kínzása, Katalin a halotti ágyon (utóbbi kettő a bejárat jobb oldalán, igen töredékes állapotban – vélhetően a kerékbetörést és a lefejezést is megfestették, de azokból semmi sem látszik).

Nyugati fal, felső sáv: töredékek Szent Jakab egyik legendájából; alsó sáv: Menekülés Egyiptomba, Betlehemi gyermekgyilkosság, Mária koronázása, Mária elszenderedése.

Északi fal, felső sáv: Szent László-legenda: donátorjelenet, kivonulás a püspök áldásával, ütközet, üldözés, birkózás, a kun lefejezése; alsó sáv: Passió-jelenetek: Bevonulás Jeruzsálembe, Utolsó vacsora, Lábmosás, Krisztus Pilátus előtt, Ostorozás, Keresztrefeszítés (a déli falon folytatódik).

A gelencei templom egy része 13. századi, de korábbi alapokra húzták rá Fotó: Kocsis Károly

A művészettörténészek egy része azt tartja, az északi és a déli falat nagyjából egy időben díszítették festményekkel,

vélhetően olasz mesterek vagy az észak-olasz iskola bizánci hatásoktól sem mentes tanítványai dolgoztak rajtuk, talán egy időben többen is.

Lemeszelésüknek, levakolásuknak sem idejét, sem okát illetően nem rendelkezünk adatokkal. Többen hajlanak arra, hogy összefüggésben állhatott a reformációval, és így a 16. század végén meszelték le az új vallás hívei, de hát Gelence mindvégig megmaradt katolikusnak! Az is elképzelhető, hogy

egyszerűen a falképek állapotromlása miatt történhetett, esetleg 1766-ban került rájuk vakolat, amikor a templombelsőt barokkizálták, a nyugati és északi falak mentén festett orgona- és ülőkarzatot emeltek.

Feltehetően ekkor vágták a ma is látható ablakot, megrongálva egyes freskókat.

Hegedűs Ferenc vállalkozó nem először támogat műemlék-felújítást Fotó: Kocsis Károly

Kímélték a várandós asszonyokat Balázs Lajos néprajzkutatónak a helyi hagyománnyal egybecsengő felvetése szerint azonban mindössze a várandós asszonyokat akarták megkímélni a vizuális sokktól, ugyanis

„Mária és Szent Katalin golyvásként vannak ábrázolva”.

Ezzel magyarázható az is, hogy régen „kitiltották az országos vásárokról a rokkant, üszkös végtagokkal járó, idomtalan koldusokat, mert azok látása megkárosítja a várandósak magzatját… A második világháború után sok hadirokkant állott ki a csíksomlyói búcsú alkalmával az útszélekre, és az anyák, anyósok figyelmeztették a velük búcsúra menő menyecskéjüket, hogy ne bámuld őket, mert olyan gyermeket szülsz!” A vakolat alá került falfestményeket még Orbán Balázs sem láthatta, mert csak 1882-ben fedezte fel a Sepsiszentgyörgyön rajzot tanító Huszka József néprajzos, művészettörténész és Nagy Géza régész, a Székely Nemzeti Múzeum akkori vezetője.

Az restaurálás aprólékos munkát, szakértelmet, türelmet igényel Fotó: Kiss Janka Melinda

A romanika, a gótika, a reneszánsz és a barokk stílusjegyeit ötvöző, 1858 óta jórészt használatlanul álló istenháza ezáltal menekült meg a lebontástól, hiszen amiként Majláth Gusztáv Károly püspök is írta 1906-ban,

„jelen alakjában különösen a régi falfestmények kedvéért meg kellene tartani.”

Helyreállítása azonban csak 1913-ban, de főleg 1932 után kezdődött el, amikor is Keöpeczi Sebestyén József vezetésével újabb falképeket is feltártak. Közel négy évtizeddel később állagmegőrző munkálatokat végeztek el rajta, konzerválták a freskókat, de

a templom 1990-es évek elején annyira aggasztó állapotba került, hogy 1996 és 1999 között a világ száz legveszélyeztetettebb műemléke között jegyezték

– Romániából még a Constantin Brancusi-féle Végtelen oszlop részesült ebben a „megtiszteltetésben”. 2002-re sikerült rendbe tenni, felújítani, a külső – a 15. század közepére keltezett – falképeket feltárni, ma az UNESCO világörökségi várományosi listáján található.

De meg is van a látszatja! Fotó: Kocsis Károly

A császárt is kikosarazó királylány A Kr. u. 4. század elején élő Alexandriai Szent Katalint, a csodaszép királylányt egy remete keresztelte meg, és olyannyira felkészítette Jézus tanaiból, hogy volt bátorsága Maxentius római császárnak felhánytorgatni a keresztények kegyetlen üldözését. Az uralkodó erre birodalma ötven leghíresebb bölcsét állította hadrendbe, hogy vitában meggyőzzék a hithű hajadont, de ez annyira balul sült el, hogy érvei súlya alatt mind az ötvenen megkeresztelkedtek. A császár dühében máglyára küldte őket, sőt később a felesége és testőrparancsnoka is hasonló sorsra jutott, miközben Katalint börtönben kínoztatta. Egy különleges, négykarmos kerékbe akarta beletöretni, de abba még annak előtte villám csapott, alaposan megtizedelve a körülötte bámészkodó pogányok ezreit. Erre aztán Kr. u. 305-ben Maxentius karddal lefejeztette az őt ráadásul ki is kosarazó Katalint, legendája szerint a holttestét angyalok vitték a Sínai-hegyre. A tizennégy segítő szent közé sorolják, karddal és könyvvel ábrázolják, a középkorban többek között diákok, tanárok, nyomdászok, rabok, kórházi betegek, férjhez menés előtt álló lányok fohászkodnak hozzá oltalomért. Régen a Máriával vetekedő kultusza leginkább Anjou-házi királyaink révén terjedt el a Kárpát-medencében – Nagy Lajos első lánya az ő nevét kapta a keresztségben, a Képes Krónika első iniciáléjába az Alexandriai Szent Katalinhoz imádkozó királyi pár került. A 15–18. században alakját, legendájának valamely motívumát több mint húsz híres festő vitte a vászonra, köztük Tintoretto, Murillo, Rubens és az idősebb Lucas Cranach, utóbbi remekművét a budapesti Szépművészeti Múzeum őrzi.

A Hitvita után a Katalin a börtönben című rész következik Fotó: Kocsis Károly

A mecénás is odajárt hittanórára A Gelencéhez közeli Szentkatolna nemcsak nevében örökíti meg, hanem a templomát is neki szentelte, de érdekes módon a Csíki-medencében erre nem találunk példát, sőt

egész Székelyföldön is csak Bölönben és Ditróban.

Igaz, a Somlyó-hegyi Salvator-kápolna 1679-ben Haller János neje, Kornis Katalin fogadalmából készült főoltárán a keresztet tartó Krisztus festett alakját János apostol és Szent Katalin vértanú képei fogják közre, két éve pedig

Kászonfeltízen kápolnát és oltárt szenteltek a tiszteletére.

A Gelencén 1882-ben felszínre került freskóiról Huszka József és Nagy Géza azt hitték, hogy a Szent Margit-legendát ábrázolják, és ebből kifolyólag több mint száz évig a szakirodalomba is így szerepeltek. A templom falképeit csapatával 1967 és 1973 között restauráló Vasile Drăguț korrigálta a tévedést, de a déli fal ábrázolásait akkor nem hozták helyre.

Valami állagmegőrző munkálatot viszont ezeken is végeztek, és ez csak most derült ki számunkra”

– mondja lapunknak a Szent Imre-templomról, illetve a benne rejlő értékekről több kötetben, tanulmányban értekező Jánó Mihály művészettörténész, aki a Szent Katalin-ciklus mostani restaurálását kezdeményezte.

A bejárattól nyugatra eső sorozatrészek felújítása további támogatókon múlik Fotó: Kocsis Károly

Ehhez előbb támogatót kellett találnia, akit Hegedűs Ferenc kézdivásárhelyi vállalkozó személyében talált meg. Túl nehéz dolga azért nem volt, lévén a mecénás maga is gelencei születésű, gyerekkorában a régi templom sekrestyéjébe járt hittanórákra. A feladat gyakorlati részét közismert szakemberek, a tavaly például a kolozsvári Szent Mihály-templom régi, barokk oltárképét is restauráló Kiss Lóránd és felesége, a sepsiszentgyörgyi születésű, most Kolozsváron élő Kiss Janka Melinda vállalták. Szívszorító nagy baj A közel két hete zajló munkálatok során nem mellesleg az is bizonyossá vált, hogy a Szent Katalin-mondát ábrázoló festmények régebben kerültek a falra, mint a Jézus-történet, tehát közel 700 éves alkotásokról beszélünk. „Az elképzelés az volt – mondja Jánó Mihály –, hogy

előbb újítsuk fel a sorozat leglátványosabb, a bejárati ajtótól balra található részét, hogy lám, ilyen volt, ilyenné lehet tenni, és akkor azzal már lehet lobbizni, további támogatókat szerezni a templom teljes freskóegyüttese restaurálására.

Mert a szívszorító nagy baj az, hogy ennek állapota szemmel láthatóan, folyamatosan romlik, megy tönkre. Értékes munkát végeztek és végeznek Székelyderzsen, Bögözben, vagy itthon Gidófalván, Kökösben, Sepsikilyénben, Szacsván, de Székelyföldön mégiscsak a gelencei a legszebb, legjelentősebb műemlék templomunk.”

A Szent László-ciklus a nyugati falat ékesíti Fotó: Kocsis Károly

Kiss Janka Melindát nagyon nem akarjuk zavarni munka közben, meg hát kellő jártasság hiányában (mármint részünkről) amúgy sem tudnánk elmélyülni szakmai kérdésekben. Annyit megtudunk, hogy

szerencsére a freskók alatti fal nagyon jó állapotban megmaradt, ami kész csoda ennyi évszázad után.

Most tulajdonképpen egy, a restaurálási tervhez szükséges próbafelületen dolgoznak, amely alapján kirajzolódik, mennyire szép lenne, ha az összes freskót ily módon lehetne felújítani.

A legnagyobb kihívást az eredeti tónus megtalálása, visszaadása jelenti, ehhez tisztítanak, retusálnak, konzerválnak, „a végén az egész szépen ki fog egyenlítődni”.

A ciklus első részein a jövő hét közepéig kell még dolgoznia, a folytatás aztán már támogatók, illetve pénz kérdése.

Göthér Imrének sok román turistát ki kell ábrándítania Fotó: Kocsis Károly

Végül Göthér Imrével is váltunk pár szót, akitől megtudjuk, a Covid-járvány óta a templomot felkeresők száma jelentősen megcsappant,

idén nyáron nagyjából nyolcvan-száz látogatót fogad hetente, többnyire román turistákat.

Ez utóbbiak zöme azzal a meggyőződéssel keresi fel a helyet, hogy egy régi ortodox templomba érkezik, hiszen azokra jellemzők a falfestmények, aztán a hallottak után egyesek csodálkozva, az igazságba nehezen beletörődők pedig csalódottan távoznak. Az idegenvezetőt azonban ez nem zavarja, és előre örül annak, hogy Szent Katalin-ciklus részleges felújításával mostantól még több érdekes történettel tudja lenyűgözni vendégeit.

Az északi fal Passio-jelenetsora a déli falon, a Szent Katalin-ciklus előtt zárul, annál valamivel újabb keletű Fotó: Kocsis Károly

Kiss Janka Melinda számára a legnagyobb kihívást az eredeti tónus megtalálása, visszaadása jelentette Fotó: Kocsis Károly

Jövő keddig szeretné befejezni a munka első részét Fotó: Kocsis Károly