Mával véget ér a kisfarsang, de este még bálozhatunk!

Alexandria Szent Katalin (282 k. – 305) a tizennégy segítő szent egyike, tisztelete előbb a keleti egyházban terjedt el, majd a nyugatiban is meghonosodott. Miután a párizsi Sorbone egyetem pecsétje is őt ábrázolja, a középkorban elsősorban egyetemek, könyvtárak, iskolák, tanulók, szónokok, később a nyomdászok tekintetek rá védőszentjükként, de ugyanígy hozzá imádkoztak a teológusok, filozófusok és ügyvédek, valamint – miután sokáig tűrte a börtönbéli kínzásokat, és utolsó imádságában a haldoklóknak segítséget ígért – a rabok és a kórházi betegek. Nem utolsósorban

a házasságra készülő fiatal lányok is az ő segítségét kérték, hogy jó vőlegényre találjanak

Egyben a kisfarsang végét is jelentette,

„Ezer esztendő óta nincs is annyi szép Katalin a világon, mint a szépleány-termő Magyarországban. Azért is halmozták el őket annyi kedveskedő névvel. Katalinnak csak az igazán komoly leányokat nevezik. Katinkák már azok a mandula- vagy búzavirág-szemű gyerekek, akiknek a lelke olyan hamis, mint a Balaton vize: nem tudhatni, mikor sodorja a leányt veszedelembe. Katókák azok a pajzán kedvű aranyos bakfisok, akik már hosszú ruhába járnak ugyan, de az még annyira szokatlan nekik, hogy minduntalan megbotlanak annak redőiben. Akik szörnyen haragusznak, ha nem veszik őket nagyleány számba, de akik már a másik percben olyan édesen kacagnak, hogy azt hallva cukor nélkül édes lesz az uzsonnakávé, és gyerek legyen a talpán, akinek szíve e kacagás hallatára fel nem olvad.” Békés Megyei Közlöny (1904)

Főként a szegényebb emberek általában ezen a napon vágták le a disznóikat, legfennebb Szent Andráskor, mert utána már egyből beköszönt a Jézus születésére való várakozást lelkiekben is előkészítő advent. A vadasdiak magyarázata szerint „ha nem vágják le most, később nem lesz, mivel megegyék”.

De nemcsak bálokat rendeztek Katalinkor, hanem nagyobb vásárokat is, amelyek közül a gyulakutait máig megtartják, és jó pár éve még Székelyhodoson is adták-vették az állatokat. A háromszéki Zabolán régen a húshagyókedd előtti péntekre, valamint a Keresztelő Szent János, a Szent Ferenc és a Katalin utáni péntekre volt kitűzve országos vásár.

Az idősebbek azt tartják, Katalin napjára többnyire megjavul az idő, azaz Katalinnak is lehet még nyara. Ha Katalin kopog, karácsony locsog – szokták mondogatni; ha ma jég keletkezik vagy hó esik, fekete karácsonyra számíthatunk. És hogy mi várható karácsony után? Portik Irén nagyszülei megfogalmazásában:

Katalin azonban nemcsak időjósló, hanem szerelmi varázsnap is. A sóvidéki lányok

Székelyvarságon egyébre is használták az orgona- vagy burustyánágakat. „Annyit tettek vízbe, ahány tagja volt a családnak. Megjelölték, hogy melyik ág kié. Nagy érdeklődéssel figyelték, hogy az ágacskák kihajtanak-e. Akinek kizöldült az ága, remélhette, hogy megéri a következő esztendő végét. Akinek viszont nem zöldült ki az ága, aggódhatott az életéért a következő esztendőben!” – olvassuk Bárth Jánosnál. A nagyobb ágakat aztán Katalin-ág néven az aprószentekelő legények használták karácsony után.

Pálpatakán a legények is tudtak egy módszert leendő menyasszonyuk nevének kifürkészésére. „Lefekvés előtt párnával meg kellett kerülni az asztalt, és közben mondani:

Úgy tartották, aki ezt végigcsinálja, éjjel megálmodja, hogy ki lesz a jövendőbelije” – írja Barabás László. Parajdon és Alsósófalván inkább böjtöltek a legények, Szovátán pedig lányneveket tartalmazó cetliket tettek a megfőzendő gombócba.

Ha a babonában nem is hiszünk, abból kiindulva, hogy Katalin minden kínzás, megpróbáltatás ellenére, védtelenül hagyva is ki tudott tartani, sőt életével fizetett meggyőződéséért, Derzsy András lelkész intelmét mindenképp megszívlelésre ajánljuk: „ha lelkiismeretünk szerint akarunk tenni valamit, akkor nem szabad hallgatnunk semmiféle hatalomra vagy külső behatásra, hanem amiről meggyőződtünk, hogy helyes, azt kell követnünk, és végrehajtani kötelességünk, bármilyen áldozatba is kerüljön”.