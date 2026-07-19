Árvízveszély: másodfokú készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megyében

Hat megyére másodfokú (narancssárga jelzésű), 22 megyére elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).

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A hidrológusok szerint hétfő reggel 9 óráig másodfokú árvízvédelmi készültség lesz érvényben több Prahova, Vrancea, Hargita, Bákó, Neamț és Kovászna megyei folyó vízgyűjtő területén.

Ugyanakkor kedd délig elsőfokú árvízriasztás van érvényben Krassó-Szörény, Temes, Mehedinți, Hunyad, Gorj, Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Bákó, Galac, Suceava és Botoșani megye folyóin.

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A hidrológiai figyelmeztetés elsősorban a hegyoldalakon lezúduló nagy mennyiségű csapadékra, a patakok és vízmosások hirtelen vízhozam-növekedésére, valamint a kisebb folyókon kialakuló villámárvizekre vonatkozik, amelyek súlyos helyi árvizeket okozhatnak – olvasható az INHGA figyelmeztetésében, melyet az Agerpres idéz.

Vasárnapra a meteorológusok is másodfokú riasztást adtak ki Hargita és Kovászna megyére jelentős mennyiségű csapadékot hozó felhőszakadások, viharos szél, valamint közepes, helyenként nagyméretű jégeső veszélye miatt.