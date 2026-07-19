Árvízveszély: másodfokú készültséget rendeltek el Hargita és Kovászna megyében

Fotó: Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet
Hat megyére másodfokú (narancssárga jelzésű), 22 megyére elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
A hidrológusok szerint hétfő reggel 9 óráig másodfokú árvízvédelmi készültség lesz érvényben több Prahova, Vrancea, Hargita, Bákó, Neamț és Kovászna megyei folyó vízgyűjtő területén.
Ugyanakkor kedd délig elsőfokú árvízriasztás van érvényben Krassó-Szörény, Temes, Mehedinți, Hunyad, Gorj, Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Bákó, Galac, Suceava és Botoșani megye folyóin.
A hidrológiai figyelmeztetés elsősorban a hegyoldalakon lezúduló nagy mennyiségű csapadékra, a patakok és vízmosások hirtelen vízhozam-növekedésére, valamint a kisebb folyókon kialakuló villámárvizekre vonatkozik, amelyek súlyos helyi árvizeket okozhatnak – olvasható az INHGA figyelmeztetésében, melyet az Agerpres idéz.
Vasárnapra a meteorológusok is másodfokú riasztást adtak ki Hargita és Kovászna megyére jelentős mennyiségű csapadékot hozó felhőszakadások, viharos szél, valamint közepes, helyenként nagyméretű jégeső veszélye miatt.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap másodfokú (narancssárga jelzésű) figyelmeztetést adott ki jelentős mennyiségű csapadékot hozó felhőszakadások, viharos szél, valamint közepes, helyenként nagyméretű jégeső veszélye miatt.
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Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap másodfokú (narancssárga jelzésű) figyelmeztetést adott ki jelentős mennyiségű csapadékot hozó felhőszakadások, viharos szél, valamint közepes, helyenként nagyméretű jégeső veszélye miatt.
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