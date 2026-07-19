Lengyel és magyar motoros ütközött, mindketten kórházba kerültek

Összeütközött egy lengyel és egy magyar motoros vasárnap a 107K jelzésű országúton, a Fehér megyei Mogos (Mogoș) település közelében. A balesetben mindketten megsérültek, kórházba szállították őket.

Székelyhon 2026. július 19., 18:282026. július 19., 18:28

A Fehér megyei rendőrség közleménye szerint egy 46 éves lengyel állampolgár Mogos irányából Nagyponor (Ponor) felé haladt motorkerékpárjával, amikor egy kanyarban – feltehetően az útviszonyokhoz képest túl nagy sebesség miatt –

elvesztette uralmát járműve felett, és összeütközött a szemközti sávban szabályosan közlekedő 56 éves magyar motorossal.