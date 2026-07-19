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Lengyel és magyar motoros ütközött, mindketten kórházba kerültek

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Összeütközött egy lengyel és egy magyar motoros vasárnap a 107K jelzésű országúton, a Fehér megyei Mogos (Mogoș) település közelében. A balesetben mindketten megsérültek, kórházba szállították őket.

Székelyhon

2026. július 19., 18:282026. július 19., 18:28

A Fehér megyei rendőrség közleménye szerint egy 46 éves lengyel állampolgár Mogos irányából Nagyponor (Ponor) felé haladt motorkerékpárjával, amikor egy kanyarban – feltehetően az útviszonyokhoz képest túl nagy sebesség miatt –

elvesztette uralmát járműve felett, és összeütközött a szemközti sávban szabályosan közlekedő 56 éves magyar motorossal.

A balesetben mindkét motoros olyan sérüléseket szenvedett, amelyek kórházi ellátást igényelnek.

A rendőrség közlése szerint mindkét járművezetőt megszondáztatták, az eredmény szerint nem fogyasztottak alkoholt.

Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indult nyomozás – ismerteti az Agerpres.

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