Dokumentumokat bekészíteni: 10 órától indul a roncsautóprogram

A magánszemélyek hétfő reggeltől igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására a 2026-os roncsautóprogram keretében.

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A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) közlése szerint a programra 10 órától lehet jelentkezni az honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül – ismerteti az Agerpres .

Az új gépkocsik vásárlását támogató program idei költségvetése 300 millió lej.

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Az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18 500 lej.

Az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15 ezer lejjel,

a hibridautókét 12 ezer lejjel,

a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10 ezer lejjel

támogatja az állam.

A magánszemélyeknek a következő dokumentumokat kell feltölteniük a platformra:

a honlapról letöltött, számítógéppel kitöltött, aláírás nélküli támogatási kérelem;

a kérelem benyújtásakor érvényes személyazonosító okmány;

pénzügyminisztériumi adóigazolás;

a helyi adókra és illetékekre vonatkozó önkormányzati adóigazolás.

Az AFM közlése szerint egy magánszemély legfeljebb két ökoutalványt igényelhet, minden megvásárolni kívánt új járműre egyet.