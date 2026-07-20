Kilenctől tizenegy óráig sztrájkolnak az egészségügyben

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az állami egészségügyi dolgozók a közalkalmazotti bértörvény miatt. A munkabeszüntetés 9-től és 11 óráig tart.

Székelyhon 2026. július 20., 09:392026. július 20., 09:39 2026. július 20., 09:402026. július 20., 09:40

A Sanitas Szakszervezeti Szövetség hétfői közleménye szerint a tiltakozók fő követelése a személyzet megtartása,

a tisztességes munka- és bérezési feltételeket biztosítása,

valamint a lakosság minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének garantálása az állami egészségügyi rendszerben. Hirdetés A szakszervezet emellett igazságos és méltányos, a szakszervezetekkel egyeztetett közalkalmazotti bértörvényt követel, amely felszámolja az egyenlőtlenségeket,

védi az alkalmazottak jövedelmét,

és elismeri az állami egészségügyi rendszerben dolgozók munkáját. „Nem mi választottuk a sztrájkot. A kormány kényszerített rá” – idézte a közlemény Iulian Popét, a Sanitas elnökét. Szerinte az egymást követő kormányok

éveken át halogatták a valódi reformokat, megszegték vállalásaikat, az egészségügyi dolgozókat pedig egyszerű költségvetési tételként kezelték.