Kilenctől tizenegy óráig sztrájkolnak az egészségügyben

Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az állami egészségügyi dolgozók a közalkalmazotti bértörvény miatt. A munkabeszüntetés 9-től és 11 óráig tart.
2026. július 20., 09:392026. július 20., 09:39
2026. július 20., 09:402026. július 20., 09:40
A Sanitas Szakszervezeti Szövetség hétfői közleménye szerint a tiltakozók fő követelése
a személyzet megtartása,
a tisztességes munka- és bérezési feltételeket biztosítása,
valamint a lakosság minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének garantálása az állami egészségügyi rendszerben.
A szakszervezet emellett igazságos és méltányos, a szakszervezetekkel egyeztetett közalkalmazotti bértörvényt követel, amely
felszámolja az egyenlőtlenségeket,
védi az alkalmazottak jövedelmét,
és elismeri az állami egészségügyi rendszerben dolgozók munkáját.
„Nem mi választottuk a sztrájkot. A kormány kényszerített rá” – idézte a közlemény Iulian Popét, a Sanitas elnökét. Szerinte az egymást követő kormányok
A szakszervezeti vezető úgy vélekedett, hogy a Bolojan-kormány bezárta a társadalmi párbeszéd kapuját, és valódi egyeztetés nélkül akarja elfogadtatni az érintetteket közvetlenül sújtó bértörvényt.
A figyelmeztető sztrájkot július 28-tól határozatlan idejű általános sztrájk követheti.
A magánszemélyek hétfő reggeltől igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására a 2026-os roncsautóprogram keretében.
Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással – írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán vasárnap, miután a sakkozó megválasztását javasolta köztársasági elnöknek több közéleti szereplő.
A vasárnapi heves viharok 16 megye 29 településén okoztak károkat, négy országútszakaszon is fennakadások voltak a közlekedésben, 88 gépkocsi pedig megrongálódott – közölte a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).
A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják köztársasági elnöknek.
Összeütközött egy lengyel és egy magyar motoros vasárnap a 107K jelzésű országúton, a Fehér megyei Mogos (Mogoș) település közelében. A balesetben mindketten megsérültek, kórházba szállították őket.
A Bucsecs-hegységben kialakult felhőszakadás miatt villámárvíz öntötte el Bușteni üdülővárost vasárnap délután, megbénítva az egész települést. A víz autókat és embereket sodort el, de elárasztotta az 1-es országutat is.
Hat megyére másodfokú (narancssárga jelzésű), 22 megyére elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
Leállt a Budapest és Bukarest között közlekedő vonat vasárnap az Olt megyei Caracal és Fărcaşele állomások között, miután meghibásodott a korszerűsített, garanciális időszakban lévő mozdony.
Részlegesen leállt vasárnap délelőtt a Facebook, a közösségi oldal jelenleg csak a mobiltelefonos applikáción keresztül elérhető, asztali számítógépről és mobil böngészőből nem.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap másodfokú (narancssárga jelzésű) figyelmeztetést adott ki jelentős mennyiségű csapadékot hozó felhőszakadások, viharos szél, valamint közepes, helyenként nagyméretű jégeső veszélye miatt.
szóljon hozzá!