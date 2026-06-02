Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szerdán dől el, hogy melyik cég takaríthatja Marosvásárhely utcáit

A napi három alkalom helyett egyszer ürítik a kukákat, és azt sem mindenhol • Fotó: Haáz Vince

A napi három alkalom helyett egyszer ürítik a kukákat, és azt sem mindenhol

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Döntenek szerdán a marosvásárhelyi városházán arról, melyik cég takaríthatja a város utcáit a következő időszakban. Marosvásárhelyen közel két hete nincs szolgáltató, ennek nyomai a hosszú hétvégén is jól látszottak: több helyen megteltek az utcai szemeteskukák, és elmaradt a közterületek takarítása.

Simon Virág

2026. június 02., 17:172026. június 02., 17:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hosszú hétvégén ismét több helyen csordultig megteltek az utcai szemeteskukák, és több helyen látszott, hogy nincs szemétszolgáltató: nem takarítják a közterületeket. Mint korábban beszámoltunk róla, az eddigi három alkalom helyett naponta egyszer önkéntesek ürítik a kukákat.

Hirdetés

Három cég közül választanak

A városi tanács közel két hete hatalmazta fel a városvezetést, hogy egyenes tárgyaláson válassza ki az utcai szemétszolgáltatást végző céget, vagyis azt,

amelyik a legalacsonyabb áron vállalja a seprést, az utcai szemeteskukák ürítését, valamint télen a hóeltakarítást.

Marosvásárhelyen kedden délelőtt tömve voltak a szemeteskukák • Fotó: Haáz Vince Galéria

Marosvásárhelyen kedden délelőtt tömve voltak a szemeteskukák

Fotó: Haáz Vince

A kinevezett bizottság, amelynek tagjai nem sajtónyilvánosak, három cégnek küldött meghívást: egy brassói, egy aradi és egy Neamț megyei cégtől kértek ajánlatot. Egyikük jelenleg Maros megye egyes részein a háztartási szemét összegyűjtését végzi.

Mi lesz a negyedik ajánlattal?

A Maros megyei szemétszolgáltató múlt csütörtökön tiszta szemeteskukákba tette az ajánlatát, és bevitte a városházára, jelezve, hogy egy nap alatt kétszáz munkással és ötven munkagéppel kitakarítják a várost.

Az erős szél szétszórta a kukákból a hulladékot • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az erős szél szétszórta a kukákból a hulladékot

Fotó: Haáz Vince

Akkor Soós Zoltán polgármester azt nyilatkozta, hogy olyan céget akarnak kiválasztani, amellyel nem volt jogi vitájuk, és amely nem árazta túl a szolgáltatást.

korábban írtuk

Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen
Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen

Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos
Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Saját medencéjét nyitotta meg a gyermekek előtt egy kis község polgármestere
A végjátékban esett össze a Sepsi-SIC, megvédte címét a futsalbajnok
Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Székelyhon

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos
Székelyhon

Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos
Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Székely Sport

Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Saját medencéjét nyitotta meg a gyermekek előtt egy kis község polgármestere
Krónika

Saját medencéjét nyitotta meg a gyermekek előtt egy kis község polgármestere
A végjátékban esett össze a Sepsi-SIC, megvédte címét a futsalbajnok
Székely Sport

A végjátékban esett össze a Sepsi-SIC, megvédte címét a futsalbajnok
Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Nőileg

Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 01., hétfő

Csak a magyar tagozaton indul el a kebelei előkészítő osztály

Elindítják ősszel a természetközeli, mozgásközpontú magyar előkészítő osztályt Kebelében, a Benedek Elek Általános Iskola keretében. A román tagozaton nem gyűlt össze az induláshoz szükséges létszám, ezért ott nem kezdődik ilyen osztály.

Csak a magyar tagozaton indul el a kebelei előkészítő osztály
Csak a magyar tagozaton indul el a kebelei előkészítő osztály
2026. június 01., hétfő

Csak a magyar tagozaton indul el a kebelei előkészítő osztály
Hirdetés
2026. június 01., hétfő

Több ezren kaphatnak adó-visszatérítést Marosvásárhelyen

Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött.

Több ezren kaphatnak adó-visszatérítést Marosvásárhelyen
Több ezren kaphatnak adó-visszatérítést Marosvásárhelyen
2026. június 01., hétfő

Több ezren kaphatnak adó-visszatérítést Marosvásárhelyen
2026. május 30., szombat

Bálázógép gyulladt ki Marosbogáton

Bálázógép kapott lángra szombaton este Marosbogáton, de szerencsére csak anyagi kár keletkezett – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Bálázógép gyulladt ki Marosbogáton
Bálázógép gyulladt ki Marosbogáton
2026. május 30., szombat

Bálázógép gyulladt ki Marosbogáton
2026. május 30., szombat

Tolvajokat vettek őrizetbe Ákosfalván

Két, összesen hatezer lej értékű áramgenerátort tulajdonított el Kibéden az a két Ákosfalva községbeli férfi, akiket pénteken 24 órás őrizetbe vettek a hatóságok – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Tolvajokat vettek őrizetbe Ákosfalván
Tolvajokat vettek őrizetbe Ákosfalván
2026. május 30., szombat

Tolvajokat vettek őrizetbe Ákosfalván
Hirdetés
2026. május 30., szombat

Kerítéseket rongált egy medve szombaton reggel Mezőbergenyében

Több portára is betört, ahol kerítéseket rongált meg egy medve szombaton reggel a Marosvásárhelyhez közeli Mezőbergenyében – közölte Mezőpanit község polgármestere.

Kerítéseket rongált egy medve szombaton reggel Mezőbergenyében
Kerítéseket rongált egy medve szombaton reggel Mezőbergenyében
2026. május 30., szombat

Kerítéseket rongált egy medve szombaton reggel Mezőbergenyében
2026. május 30., szombat

Ha kerékpároznánk, legyen nálunk medveriasztó spray

Fedett padokat és információs táblákat helyeztek ki a Marosvásárhely melletti Kincses-dombok kerékpáros útvonal mentén. A hegyimentők figyelmeztetnek: a kirándulók és a biciklizők legyenek óvatosak és legyen náluk medveriasztó spray.

Ha kerékpároznánk, legyen nálunk medveriasztó spray
Ha kerékpároznánk, legyen nálunk medveriasztó spray
2026. május 30., szombat

Ha kerékpároznánk, legyen nálunk medveriasztó spray
2026. május 29., péntek

Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy mezőméhesi férfit, miután alkoholfogyasztást követően szóváltásba keveredett egy falustársával, akit a gyanú szerint többször megütött.

Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került
Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került
2026. május 29., péntek

Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért

Aláírta a Romgaz azt a szerződést, amely alapján átvenné a marosvásárhelyi Azomureș kombinát termelési tevékenységét. Az ügylet célja a műtrágyagyártás újraindítása, de a lezáráshoz még több jóváhagyásra is szükség van.

Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért
Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért
2026. május 29., péntek

Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért
2026. május 29., péntek

A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek

Hazai és magyarországi diabetológusokat tömörítő konferenciát szerveznek Nyárádszentlászlón, idén a cukorbetegség neuropszichológiai vonatkozásaira és a korszerű terápiás lehetőségekre koncentrálnak.

A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek
A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek
2026. május 29., péntek

A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek
2026. május 29., péntek

Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza

A rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment iránt érdeklődő fiatalokat toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány marosvásárhelyi fiókja.

Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza
Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza
2026. május 29., péntek

Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!