Szerdán dől el, hogy melyik cég takaríthatja Marosvásárhely utcáit

A napi három alkalom helyett egyszer ürítik a kukákat, és azt sem mindenhol
Fotó: Haáz Vince
Döntenek szerdán a marosvásárhelyi városházán arról, melyik cég takaríthatja a város utcáit a következő időszakban. Marosvásárhelyen közel két hete nincs szolgáltató, ennek nyomai a hosszú hétvégén is jól látszottak: több helyen megteltek az utcai szemeteskukák, és elmaradt a közterületek takarítása.
A hosszú hétvégén ismét több helyen csordultig megteltek az utcai szemeteskukák, és több helyen látszott, hogy nincs szemétszolgáltató: nem takarítják a közterületeket. Mint korábban beszámoltunk róla, az eddigi három alkalom helyett naponta egyszer önkéntesek ürítik a kukákat.
A városi tanács közel két hete hatalmazta fel a városvezetést, hogy egyenes tárgyaláson válassza ki az utcai szemétszolgáltatást végző céget, vagyis azt,
Marosvásárhelyen kedden délelőtt tömve voltak a szemeteskukák
Fotó: Haáz Vince
A kinevezett bizottság, amelynek tagjai nem sajtónyilvánosak, három cégnek küldött meghívást: egy brassói, egy aradi és egy Neamț megyei cégtől kértek ajánlatot. Egyikük jelenleg Maros megye egyes részein a háztartási szemét összegyűjtését végzi.
A Maros megyei szemétszolgáltató múlt csütörtökön tiszta szemeteskukákba tette az ajánlatát, és bevitte a városházára, jelezve, hogy egy nap alatt kétszáz munkással és ötven munkagéppel kitakarítják a várost.
Az erős szél szétszórta a kukákból a hulladékot
Fotó: Haáz Vince
Akkor Soós Zoltán polgármester azt nyilatkozta, hogy olyan céget akarnak kiválasztani, amellyel nem volt jogi vitájuk, és amely nem árazta túl a szolgáltatást.
Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást.
