A PNL nem fog olyan kormányt megszavazni, amiben a PSD is részt vesz

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Fenechiu kedden kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugen Tomac miniszterelnökké jelölését.

Székelyhon

2026. június 02., 17:372026. június 02., 17:37

A frakcióvezető azt is kijelentette, hogy pártja, a PNL nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt (PSD) is részt vesz.

A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy a Bolojan-kormányt a PSD, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a velük együtt szavazó kisebb frakciók buktatták meg bizalmatlansági indítvánnyal, ezért szerinte nekik kell vállalniuk a kormányzás felelősségét.

A PNL pedig korábban már bejelentette, hogy ellenzékbe vonul, ha a PSD kormányra kerül

– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

Fenechiu elmondta, hogy a liberálisok csak a miniszterelnök-jelölt megnevezése után alakítják ki hivatalos álláspontjukat az államfő javaslatáról. Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy

a PNL nem fogja támogatni Eugen Tomac jelölését.

Arra a kérdésre, hogy Alexandru Nazare és Dragoș Pîslaru jelenlegi miniszterek részt vehetnek-e egy Eugen Tomac vezette technokrata kormányban, a PNL frakcióvezetője kijelentette, hogy Nazare már nem tagja a pártnak, mert kilépett, amikor kinevezték a Nemzeti Bank igazgatótanácsába, Pîslaru pedig korábban azt nyilatkozta, hogy nem vállalhat ilyen szerepet Ilie Bolojan beleegyezése nélkül.

Fenechiu közölte, hogy a PNL határozottan elutasítana egy technokrata kormányt. Azzal érvelt, hogy annak idején a technokrata Cioloș-kormány megalakítása is a PSD érdekeinek kedvezett. Ha pedig mégis ez a megoldás körvonalazódik, a PNL ellenzékbe vonul, és konstruktív ellenzéki politikát folytat:

támogatja a helyreállítási tervhez, a SAFE programhoz, az OECD-csatlakozáshoz és a deficitcél teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

A politikus beszélt arról is, hogy csalódott Nicușor Danban az államfő szerinte túlságosan passzív hozzáállása miatt. Úgy vélekedett, hogy az elnöknek a román érdekekre és a szeptemberig lehívandó uniós forrásokra hivatkozva nagyobb szerepet kellett volna vállalnia a politikai válság kezelésében.

Belföld
Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos
Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Búcsú az erdélyi magyar orvostársadalom és értelmiségi elit jeles képviselőjétől
Parajd véget vetett Lövéte uralmának, megnyerte az Udvarhely körzeti focibajnokságot
Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
2026. június 02., kedd

Újgenerációs harcjárműveket és légvédelmi rendszereket vásárol Románia

A német Rheinmetall hadiipari vállalat kedden bejelentette, hogy 5,7 milliárd euró értékű szerződéseket írt alá a román hadsereggel, amit a cég „az elmúlt időszak legnagyobb nemzetközi szerződéscsomagjának” nevezett.

2026. június 02., kedd

Ahogy lejár a végzősöknek a tanév, máris kezdődik is az érettségi

Elkezdődött a beiratkozás a 2026-os nyári érettségi vizsgaidőszakra, a végzősöknek pedig június 4-én véget ér a tanév. A szóbeli vizsgák jövő héten, az írásbeli megmérettetések pedig június 29-én kezdődnek.

2026. június 02., kedd

Kelemen Hunor: még vészmegoldásnak sem jó Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése

Kelemen Hunor szerint Eugen Tomac esetleges miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem” tekinthető.

2026. június 02., kedd

Az AUR nem szavaz meg olyan kormányt aminek nem lehet a részese

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakciói nem fognak bizalmat szavazni egy olyan kormánynak, amelyben a párt nem vesz részt – jelentette ki kedden Ștefăniță Avrămescu képviselő.

2026. június 02., kedd

Június második felében nyithatják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat

Vélhetően június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat a Szeben megyei Bilea-tó és az Argeș megyei Piscul Negru között – jelentette be kedden a brassói regionális útigazgatóság szóvivője.

2026. június 02., kedd

A volt államfő szerint hibás döntés lenne egy parlamenti háttér nélküli miniszterelnök kinevezése

A miniszterelnök kijelölésének és egy biztos parlamenti támogatást élvező stabil kormány megalakításának késlekedése az ország politikai, gazdasági, társadalmi és biztonsági helyzetének gyors ütemű romlásához vezet – jelentette ki Traian Băsescu.

2026. június 02., kedd

Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó

77 évesen elhunyt Kurkó Árpád a Hargita Gyöngye (Perla Harghitei) ásványvíz-palackozó korábbi vezérigazgatója.

2026. június 02., kedd

Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak

Személyszállító busz balesetezett kedden a Maros megyei Mezősályin. A jármű hat utasa közül három kiskorút kórházba kellett szállítani.

2026. június 02., kedd

Gyengült a lej az euróhoz képest

Gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2556 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 0,67 banis (0,12 százalékos) emelkedést jelent a legutóbbi banki napon közölt 5,2489 lejhez képest.

2026. június 02., kedd

Közel 183 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a hosszú hétvégén Hargita megyében

Több mint 260 bírságot szabtak ki, 15 jogosítványt vontak be és 77 esethez vonultak ki a rendőrök Hargita megyében a hosszú hétvége alatt, miközben fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak.

