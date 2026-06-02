A PNL nem fog olyan kormányt megszavazni, amiben a PSD is részt vesz

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Fenechiu kedden kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugen Tomac miniszterelnökké jelölését.
A frakcióvezető azt is kijelentette, hogy pártja, a PNL nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt (PSD) is részt vesz.
A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy a Bolojan-kormányt a PSD, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a velük együtt szavazó kisebb frakciók buktatták meg bizalmatlansági indítvánnyal, ezért szerinte nekik kell vállalniuk a kormányzás felelősségét.
– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.
Fenechiu elmondta, hogy a liberálisok csak a miniszterelnök-jelölt megnevezése után alakítják ki hivatalos álláspontjukat az államfő javaslatáról. Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy
Arra a kérdésre, hogy Alexandru Nazare és Dragoș Pîslaru jelenlegi miniszterek részt vehetnek-e egy Eugen Tomac vezette technokrata kormányban, a PNL frakcióvezetője kijelentette, hogy Nazare már nem tagja a pártnak, mert kilépett, amikor kinevezték a Nemzeti Bank igazgatótanácsába, Pîslaru pedig korábban azt nyilatkozta, hogy nem vállalhat ilyen szerepet Ilie Bolojan beleegyezése nélkül.
Fenechiu közölte, hogy a PNL határozottan elutasítana egy technokrata kormányt. Azzal érvelt, hogy annak idején a technokrata Cioloș-kormány megalakítása is a PSD érdekeinek kedvezett. Ha pedig mégis ez a megoldás körvonalazódik, a PNL ellenzékbe vonul, és konstruktív ellenzéki politikát folytat:
A politikus beszélt arról is, hogy csalódott Nicușor Danban az államfő szerinte túlságosan passzív hozzáállása miatt. Úgy vélekedett, hogy az elnöknek a román érdekekre és a szeptemberig lehívandó uniós forrásokra hivatkozva nagyobb szerepet kellett volna vállalnia a politikai válság kezelésében.
