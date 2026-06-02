A volt államfő szerint hibás döntés lenne egy parlamenti háttér nélküli miniszterelnök kinevezése

A miniszterelnök kijelölésének és egy biztos parlamenti támogatást élvező stabil kormány megalakításának késlekedése az ország politikai, gazdasági, társadalmi és biztonsági helyzetének gyors ütemű romlásához vezet – jelentette ki Traian Băsescu.

Mindezt csak súlyosbítja az a tény, hogy a hadsereg parancsnoka ellen bűntetőeljárás zajlik – hívta fel a figyelmet keddi Facebook-posztjában a volt államfő. Băsescu bejegyzése szerint a parlamenti pártok számára

a hiúság, a pártérdekek és a politikai klientúra kiszolgálása fontosabbak mint az, hogy az ország egy stabil kormánnyal vészelje át a válságos időszakot

– ismerteti az Agerpres. A volt koalíciós pártoknak meg kell érteniük: „vörös vonalak” húzogatása és a kölcsönös vádaskodás nem mentség arra, hogy kibújjanak a felelősség alól, és a válság kellős közepén elárulják az ország alapvető érdekeit – jegyezte meg Băsescu. A volt államfő véleménye szerint az egyetlen hiteles és hasznos megoldás az ország számára a korábbi kormánykoalíció folytatása lenne, de nem Ilie Bolojan irányításával, hanem a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által javasolt másik miniszterelnökkel. Ha pedig

a liberálisok nem akarják már vállalni a kormányzás felelősségét, akkor a Szociáldemokrata Párt (PSD) soraiból kell kinevezni kormányfőt, de nem Sorin Grindeanut

– vélekedett. Băsescu szerint az államfő „saját kormányt” szeretne alakítani azzal, hogy tiszteletbeli tanácsadóját, Eugen Tomacot jelöli miniszterelnöknek. „Hiba a »saját kormány« ötlete, amelyet egy parlamenti háttér nélküli jelölt alakítana. Ha a parlament be is iktatja ezt a »saját kormányt« , az egy gyenge kormány lesz »pótminiszerelnökkel«, és egy olyan államfővel, aki maga is »pótelnökké« válik. Idővel pedig mindannyian rá fogunk döbbeni, hogy a »póttandem« kifosztotta az ország költségvetését, csökkentette az anyák támogatását, megemelte az áfát, eladósította az országot, és semmit sem képes elérni. Ez van” – írta bejegyzésében Băsescu. A volt államfő bejegyzésére reagálva Ciprian Ciucu, a PNL első alelnöke azt írta, hogy a koalíciós pártok nem léteznek, mert

már nem létezik koalíció, mivel a PSD szétrombolta, amikor megszegte a koalíciós megállapodást és megbuktatta a Bolojan-kormányt.