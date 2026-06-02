Gyengült a lej az euróhoz képest

Gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2556 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 0,67 banis (0,12 százalékos) emelkedést jelent a legutóbbi banki napon közölt 5,2489 lejhez képest.

A román fizetőeszköz az amerikai dollárhoz képest is gyengült: a dollár árfolyama 0,09 százalékkal (0,43 banival) 4,5142 lejre nőtt a pénteki 4,5099 lejről – ismerteti az Agerpres.

Ezzel szemben a svájci frankhoz képest erősödött a lej: a BNR 5,7432 lejes árfolyamot közölt, szemben a pénteki 5,7535 lejjel. Ez 0,17 százalékos (1,03 banis) csökkenést jelent.

Az arany grammonkénti ára 658,0414 lejről 657,5752 lejre csökkent kedden.