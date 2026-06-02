Három éven át szerzett ingyenjegyeket Nicușor Dan nevével visszaélve

Vádat emelt Bukarest első kerületének ügyészsége egy férfi ellen, aki a fővárosi főpolgármester kabinetfőnökének adva ki magát fiktív WhatsApp-fiókokról Nicușor Dan nevében próbált ingyenjegyeket szerezni különféle eseményekre.

Székelyhon 2026. június 02., 12:22

Hivatalos források szerint az ügyben 2025 márciusában indult nyomozás, az akkor Bukarest főpolgármesteri tisztségét betöltő Nicușor Dan feljelentése alapján. Az ügyészek szerint a férfi 2022 decembere és 2025 júliusa között fiktív WhatsApp-fiókokon keresztül felvette a kapcsolatot különféle események (Beach Please, Nuba, Loft, Fratelli, Akcent, Oana Radu, Saga Festival stb.) szervezőivel, és a legtöbb esetben a főpolgármester kabinetfőnökének adva ki magát

azt állította, hogy Nicușor Dan és közeli hozzátartozói számára igényli az ingyenjegyeket.