Három éven át szerzett ingyenjegyeket Nicușor Dan nevével visszaélve

Vádat emelt Bukarest első kerületének ügyészsége egy férfi ellen, aki a fővárosi főpolgármester kabinetfőnökének adva ki magát fiktív WhatsApp-fiókokról Nicușor Dan nevében próbált ingyenjegyeket szerezni különféle eseményekre.
Hivatalos források szerint az ügyben 2025 márciusában indult nyomozás, az akkor Bukarest főpolgármesteri tisztségét betöltő Nicușor Dan feljelentése alapján.
Az ügyészek szerint a férfi 2022 decembere és 2025 júliusa között fiktív WhatsApp-fiókokon keresztül felvette a kapcsolatot különféle események (Beach Please, Nuba, Loft, Fratelli, Akcent, Oana Radu, Saga Festival stb.) szervezőivel, és a legtöbb esetben a főpolgármester kabinetfőnökének adva ki magát
A férfi visszaeső bűnöző, ebben az ügyben 194 rendbeli informatikai csalás vádjával állítják bíróság elé. A vádlott jelenleg hatósági felügyelet alatt áll – számolt be az Agerpres.
