Három éven át szerzett ingyenjegyeket Nicușor Dan nevével visszaélve

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Vádat emelt Bukarest első kerületének ügyészsége egy férfi ellen, aki a fővárosi főpolgármester kabinetfőnökének adva ki magát fiktív WhatsApp-fiókokról Nicușor Dan nevében próbált ingyenjegyeket szerezni különféle eseményekre.

2026. június 02., 12:22

Hivatalos források szerint az ügyben 2025 márciusában indult nyomozás, az akkor Bukarest főpolgármesteri tisztségét betöltő Nicușor Dan feljelentése alapján.

Az ügyészek szerint a férfi 2022 decembere és 2025 júliusa között fiktív WhatsApp-fiókokon keresztül felvette a kapcsolatot különféle események (Beach Please, Nuba, Loft, Fratelli, Akcent, Oana Radu, Saga Festival stb.) szervezőivel, és a legtöbb esetben a főpolgármester kabinetfőnökének adva ki magát

azt állította, hogy Nicușor Dan és közeli hozzátartozói számára igényli az ingyenjegyeket.

A férfi visszaeső bűnöző, ebben az ügyben 194 rendbeli informatikai csalás vádjával állítják bíróság elé. A vádlott jelenleg hatósági felügyelet alatt áll – számolt be az Agerpres.

2026. június 02., kedd

Gyengült a lej az euróhoz képest

Gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2556 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 0,67 banis (0,12 százalékos) emelkedést jelent a legutóbbi banki napon közölt 5,2489 lejhez képest.

Közel 183 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a hosszú hétvégén Hargita megyében

Több mint 260 bírságot szabtak ki, 15 jogosítványt vontak be és 77 esethez vonultak ki a rendőrök Hargita megyében a hosszú hétvége alatt, miközben fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak.

2026. június 02., kedd

Romániát is meghívná a visegrádi országok közé Magyar Péter

A június 23-i V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését.

2026. június 02., kedd

Ismertette a DNA azt az ügyet, amelyben hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítják a román vezérkari főnököt

Hivatali visszaélésben való bűnrészesség gyanúja miatt indult büntetőeljárás a román hadsereg vezérkari főnöke, Gheorghiță Vlad ellen – közölte kedden a korrupcióellenes ügyészség (DNA).

2026. június 02., kedd

Árvíztől tartanak több folyó székelyföldi szakaszán

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

2026. június 02., kedd

Csíksomlyói koncertje előtt Prázsmáron is fellép Alexandru Tomescu

A lovassport, a klasszikus zene és a gasztronómia találkozik szombaton Prázsmáron. A különleges eseményen Alexandru Tomescu Stradivarius-hegedűje és Alexandra Silocea Bösendorfer-zongorája is főszerepet kap.

2026. június 02., kedd

Megvan az időjárás-előrejelzés június első két hetére

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a június 1-je és 14-e közötti kéthetes időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését. Csak lassan fordulunk rá az igazi nyárra.

2026. június 02., kedd

Halálra késelt egy rendőrt a fia az utcán

Halálra késelt egy 50 éves férfit a saját fia hétfőn este Piatra-Neamțon, az utcán. Az apa összeszólalkozott a fiával.

2026. június 01., hétfő

Galaci drónbecsapódás: Románia kérésére összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Románia kérésére rendkívüli ülést tart az Oroszország által elkövetett román légtérsértés ügyében; Oana Țoiu román külügyminiszter a nemzetközi jogsértésekről és az Oroszország tettei által generált kockázatokról fog beszélni.

2026. június 01., hétfő

Gyermeknap alkalmából üzent Nicușor Dan

Nicușor Dan szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál, a társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére.

