Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csíksomlyói koncertje előtt Prázsmáron is fellép Alexandru Tomescu

Koncerthelyszíné alakul a prázsmári lovarda • Fotó: 163 Plopi

Koncerthelyszíné alakul a prázsmári lovarda

Fotó: 163 Plopi

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A lovassport, a klasszikus zene és a gasztronómia találkozik szombaton Prázsmáron. A különleges eseményen Alexandru Tomescu Stradivarius-hegedűje és Alexandra Silocea Bösendorfer-zongorája is főszerepet kap.

Dobos László

2026. június 02., 12:432026. június 02., 12:43

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Székelyföld délkeleti peremén, Kovászna és Brassó megye határvidékén, a hajdani szász településen, Prázsmáron rendezik meg június 6-án, szombaton a Synergy by Kuriozum elnevezésű különleges kulturális eseményt. A Brassó megyei 163 Plopi Lovassport Klubban sorra kerülő rendezvény a lovassport, a klasszikus zene és a gasztronómia találkozását kínálja a közönségnek.

A Synergy by Kuriozum elnevezés magyarul nagyjából a művészetek és a lovassport találkozását jelenti. A helyszínválasztás sem véletlen: Prázsmár (Prejmer) a Barcaság egyik legismertebb egykori szász települése, amelynek erődtemploma az UNESCO világörökségi listáján szerepel.

Hirdetés

A rendezvény szervezőjétől, a gyimesbükki Pál Damiantól megtudtuk, hogy az esemény célja: az elegancia, a teljesítmény és a művészi kiválóság egy szokatlan, mégis rendkívül látványos környezetben találkozzon. „ A szervezők célja, hogy

Idézet
a klasszikus zenét kevésbé hagyományos helyszínekre is elvigyék, és új élményt kínáljanak a közönségnek”

– mondta a Székelyhonnak Pál Damian.

A prázsmári klub szombaton 15 órakor nyitja meg kapuit. A program 16 órakor az Ember és ló tánca című lovasművészeti előadással kezdődik. A sport- és művészeti elemeket ötvöző produkcióban a helyi lovasklub élsportolói lépnek fel lóháton, koreográfiára épülő, táncelemekkel kiegészített műsorral.

Alexandru Tomescu és a híres Stradivarius-hegedű • Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu Galéria

Alexandru Tomescu és a híres Stradivarius-hegedű

Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu

Este 7 órától a fedett lovarda koncertteremmé változik. A közönség Alexandru Tomescu hegedűművész és Alexandra Silocea zongoraművész előadásában hallhatja

a Stradivarius-hegedű és a Bösendorfer-zongora különleges párbeszédét.

A koncert egyik különlegessége a Stradivarius Elder–Voicu-hegedű, amely Románia nemzeti kincsének minősített kulturális örökségi tárgya. A hangszert Alexandru Tomescu használja, akit a kortárs román zenei élet egyik legismertebb hegedűművészeként tartanak számon. A művész június 19-én este a csíksomlyói kegytemplomban is fellép idei Stradivarius-turnéja keretében.

A prázsmári koncert másik főszereplője Alexandra Silocea francia-román zongoraművész, aki mély érzelmi intenzitású előadásaival és a klasszikus zenéhez való innovatív megközelítésével vált nemzetközileg ismertté. Interdiszciplináris együttműködései révén hidat teremt a zene, a képzőművészet, az irodalom, az illatművészet és a mozgás között.

Alexandra Silocea zongoraművész • Fotó: facebook/ Alexandra Silocea Galéria

Alexandra Silocea zongoraművész

Fotó: facebook/ Alexandra Silocea

A Synergy by Kuriozum nemcsak lovas- és zenei élményt kínál, hanem gasztronómiai különlegességekkel is várja a látogatókat. A két program közötti szünetben, valamint az est végén bor- és gasztrosarok működik majd, ahol az Averești Birtokok borait, a Gyimesekből származó érlelt sajtválogatásokat, valamint közvetlenül a farmról prémium Wagyu-marhahús-különlegességeket lehet megkóstolni.

A szervezők az oktatás és a tehetséggondozás támogatását is fontosnak tartják: a 14 év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötötten.

Művelődés Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos
A végjátékban esett össze a Sepsi-SIC, megvédte címét a futsalbajnok
Saját medencéjét nyitotta meg a gyermekek előtt egy kis község polgármestere
Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Székelyhon

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos
Székelyhon

Mentős információ: kómában van a Csíkszeredában elgázolt idős gyalogos
A végjátékban esett össze a Sepsi-SIC, megvédte címét a futsalbajnok
Székely Sport

A végjátékban esett össze a Sepsi-SIC, megvédte címét a futsalbajnok
Saját medencéjét nyitotta meg a gyermekek előtt egy kis község polgármestere
Krónika

Saját medencéjét nyitotta meg a gyermekek előtt egy kis község polgármestere
Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Székely Sport

Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Nőileg

Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 02., kedd

Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak

Személyszállító busz balesetezett kedden a Maros megyei Mezősályin. A jármű hat utasa közül három kiskorút kórházba kellett szállítani.

Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak
Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak
2026. június 02., kedd

Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak
Hirdetés
2026. június 02., kedd

Gyengült a lej az euróhoz képest

Gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2556 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 0,67 banis (0,12 százalékos) emelkedést jelent a legutóbbi banki napon közölt 5,2489 lejhez képest.

Gyengült a lej az euróhoz képest
Gyengült a lej az euróhoz képest
2026. június 02., kedd

Gyengült a lej az euróhoz képest
2026. június 02., kedd

Közel 183 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a hosszú hétvégén Hargita megyében

Több mint 260 bírságot szabtak ki, 15 jogosítványt vontak be és 77 esethez vonultak ki a rendőrök Hargita megyében a hosszú hétvége alatt, miközben fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak.

Közel 183 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a hosszú hétvégén Hargita megyében
Közel 183 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a hosszú hétvégén Hargita megyében
2026. június 02., kedd

Közel 183 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a hosszú hétvégén Hargita megyében
2026. június 02., kedd

Romániát is meghívná a visegrádi országok közé Magyar Péter

A június 23-i V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését.

Romániát is meghívná a visegrádi országok közé Magyar Péter
Romániát is meghívná a visegrádi országok közé Magyar Péter
2026. június 02., kedd

Romániát is meghívná a visegrádi országok közé Magyar Péter
Hirdetés
2026. június 02., kedd

Ismertette a DNA azt az ügyet, amelyben hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítják a román vezérkari főnököt

Hivatali visszaélésben való bűnrészesség gyanúja miatt indult büntetőeljárás a román hadsereg vezérkari főnöke, Gheorghiță Vlad ellen – közölte kedden a korrupcióellenes ügyészség (DNA).

Ismertette a DNA azt az ügyet, amelyben hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítják a román vezérkari főnököt
Ismertette a DNA azt az ügyet, amelyben hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítják a román vezérkari főnököt
2026. június 02., kedd

Ismertette a DNA azt az ügyet, amelyben hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítják a román vezérkari főnököt
2026. június 02., kedd

Árvíztől tartanak több folyó székelyföldi szakaszán

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

Árvíztől tartanak több folyó székelyföldi szakaszán
Árvíztől tartanak több folyó székelyföldi szakaszán
2026. június 02., kedd

Árvíztől tartanak több folyó székelyföldi szakaszán
2026. június 02., kedd

Három éven át szerzett ingyenjegyeket Nicușor Dan nevével visszaélve

Vádat emelt Bukarest első kerületének ügyészsége egy férfi ellen, aki a fővárosi főpolgármester kabinetfőnökének adva ki magát fiktív WhatsApp-fiókokról Nicușor Dan nevében próbált ingyenjegyeket szerezni különféle eseményekre.

Három éven át szerzett ingyenjegyeket Nicușor Dan nevével visszaélve
Három éven át szerzett ingyenjegyeket Nicușor Dan nevével visszaélve
2026. június 02., kedd

Három éven át szerzett ingyenjegyeket Nicușor Dan nevével visszaélve
Hirdetés
2026. június 02., kedd

Megvan az időjárás-előrejelzés június első két hetére

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a június 1-je és 14-e közötti kéthetes időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését. Csak lassan fordulunk rá az igazi nyárra.

Megvan az időjárás-előrejelzés június első két hetére
Megvan az időjárás-előrejelzés június első két hetére
2026. június 02., kedd

Megvan az időjárás-előrejelzés június első két hetére
2026. június 02., kedd

Halálra késelt egy rendőrt a fia az utcán

Halálra késelt egy 50 éves férfit a saját fia hétfőn este Piatra-Neamțon, az utcán. Az apa összeszólalkozott a fiával.

Halálra késelt egy rendőrt a fia az utcán
Halálra késelt egy rendőrt a fia az utcán
2026. június 02., kedd

Halálra késelt egy rendőrt a fia az utcán
2026. június 01., hétfő

Galaci drónbecsapódás: Románia kérésére összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Románia kérésére rendkívüli ülést tart az Oroszország által elkövetett román légtérsértés ügyében; Oana Țoiu román külügyminiszter a nemzetközi jogsértésekről és az Oroszország tettei által generált kockázatokról fog beszélni.

Galaci drónbecsapódás: Románia kérésére összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa
Galaci drónbecsapódás: Románia kérésére összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa
2026. június 01., hétfő

Galaci drónbecsapódás: Románia kérésére összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!