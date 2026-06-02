Csíksomlyói koncertje előtt Prázsmáron is fellép Alexandru Tomescu

A lovassport, a klasszikus zene és a gasztronómia találkozik szombaton Prázsmáron. A különleges eseményen Alexandru Tomescu Stradivarius-hegedűje és Alexandra Silocea Bösendorfer-zongorája is főszerepet kap.

Székelyföld délkeleti peremén, Kovászna és Brassó megye határvidékén, a hajdani szász településen, Prázsmáron rendezik meg június 6-án, szombaton a Synergy by Kuriozum elnevezésű különleges kulturális eseményt. A Brassó megyei 163 Plopi Lovassport Klubban sorra kerülő rendezvény a lovassport, a klasszikus zene és a gasztronómia találkozását kínálja a közönségnek.

A Synergy by Kuriozum elnevezés magyarul nagyjából a művészetek és a lovassport találkozását jelenti. A helyszínválasztás sem véletlen: Prázsmár (Prejmer) a Barcaság egyik legismertebb egykori szász települése, amelynek erődtemploma az UNESCO világörökségi listáján szerepel.

A rendezvény szervezőjétől, a gyimesbükki Pál Damiantól megtudtuk, hogy az esemény célja: az elegancia, a teljesítmény és a művészi kiválóság egy szokatlan, mégis rendkívül látványos környezetben találkozzon. „ A szervezők célja, hogy