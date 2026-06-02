Csíksomlyói koncertje előtt Prázsmáron is fellép Alexandru Tomescu

Koncerthelyszíné alakul a prázsmári lovarda
Fotó: 163 Plopi
A lovassport, a klasszikus zene és a gasztronómia találkozik szombaton Prázsmáron. A különleges eseményen Alexandru Tomescu Stradivarius-hegedűje és Alexandra Silocea Bösendorfer-zongorája is főszerepet kap.
Székelyföld délkeleti peremén, Kovászna és Brassó megye határvidékén, a hajdani szász településen, Prázsmáron rendezik meg június 6-án, szombaton a Synergy by Kuriozum elnevezésű különleges kulturális eseményt. A Brassó megyei 163 Plopi Lovassport Klubban sorra kerülő rendezvény a lovassport, a klasszikus zene és a gasztronómia találkozását kínálja a közönségnek.
A Synergy by Kuriozum elnevezés magyarul nagyjából a művészetek és a lovassport találkozását jelenti. A helyszínválasztás sem véletlen: Prázsmár (Prejmer) a Barcaság egyik legismertebb egykori szász települése, amelynek erődtemploma az UNESCO világörökségi listáján szerepel.
A rendezvény szervezőjétől, a gyimesbükki Pál Damiantól megtudtuk, hogy az esemény célja: az elegancia, a teljesítmény és a művészi kiválóság egy szokatlan, mégis rendkívül látványos környezetben találkozzon. „ A szervezők célja, hogy
– mondta a Székelyhonnak Pál Damian.
A prázsmári klub szombaton 15 órakor nyitja meg kapuit. A program 16 órakor az Ember és ló tánca című lovasművészeti előadással kezdődik. A sport- és művészeti elemeket ötvöző produkcióban a helyi lovasklub élsportolói lépnek fel lóháton, koreográfiára épülő, táncelemekkel kiegészített műsorral.
Alexandru Tomescu és a híres Stradivarius-hegedű
Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu
Este 7 órától a fedett lovarda koncertteremmé változik. A közönség Alexandru Tomescu hegedűművész és Alexandra Silocea zongoraművész előadásában hallhatja
A koncert egyik különlegessége a Stradivarius Elder–Voicu-hegedű, amely Románia nemzeti kincsének minősített kulturális örökségi tárgya. A hangszert Alexandru Tomescu használja, akit a kortárs román zenei élet egyik legismertebb hegedűművészeként tartanak számon. A művész június 19-én este a csíksomlyói kegytemplomban is fellép idei Stradivarius-turnéja keretében.
A prázsmári koncert másik főszereplője Alexandra Silocea francia-román zongoraművész, aki mély érzelmi intenzitású előadásaival és a klasszikus zenéhez való innovatív megközelítésével vált nemzetközileg ismertté. Interdiszciplináris együttműködései révén hidat teremt a zene, a képzőművészet, az irodalom, az illatművészet és a mozgás között.
Alexandra Silocea zongoraművész
Fotó: facebook/ Alexandra Silocea
A Synergy by Kuriozum nemcsak lovas- és zenei élményt kínál, hanem gasztronómiai különlegességekkel is várja a látogatókat. A két program közötti szünetben, valamint az est végén bor- és gasztrosarok működik majd, ahol az Averești Birtokok borait, a Gyimesekből származó érlelt sajtválogatásokat, valamint közvetlenül a farmról prémium Wagyu-marhahús-különlegességeket lehet megkóstolni.
A szervezők az oktatás és a tehetséggondozás támogatását is fontosnak tartják: a 14 év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötötten.
