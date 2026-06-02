Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron

Évek óta egyre csak csökken a textiliparban dolgozók száma. A legújabb tömeges leépítés 70 alkalmazottat, azaz a nehéz helyzetbe került vállalat teljes személyzetétől érinti
Fotó: Barabás Ákos
Az utóbbi évek sokadik tömeges textilipari leépítésére kerül sor egy hónapon belül Hargita megyében. Egy csődeljárás alatt álló székelykeresztúri vállalat teljes személyzetét elbocsátják.
A textiliparban kimagaslóan sok leépítés volt az elmúlt években Hargita megyében, és ez az elkeserítő sorozat egy újabbal folytatódik egy hónapon belül. Csődeljárás alá került egy székelykeresztúri textilipari vállalkozás, amely emiatt kénytelen elbocsátani teljes személyzetét.
– tájékoztatott a vállalat által a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökségnek elküldött értesítés alapján Jánó Edit, az intézmény osztályvezetője. A tömeges leépítéseket megelőzően az érintett vállalkozásoknak kötelezően értesítenie kell az ügynökséget a tervezett elbocsátásról.
A székelykeresztúri vállalkozás a csődeljárás tényére hivatkozott az értesítésben, illetve arra, hogy
– mindössze a 65 százalékát érik el a tavalyi megrendeléseknek –, de az okok között azt is megemlítik, hogy a munkaerővel kapcsolatos kiadások megnőttek.
A megyei munkaerő-elhelyező ügynökség munkatársai felkeresték a nehéz helyzetben lévő vállalatot és az elbocsátás előtt álló alkalmazottakat tájékoztatták a nyilvántartásukban szereplő álláslehetőségekről. Székelyudvarhelyi munkákat ajánlottak nekik, de ezek nem textilipari állások.
Székelykeresztúrról egyébként viszonylag nagy az esély az elhelyezkedésre Segesvár irányában is, a baj a környező falvakban élőkkel van, onnan ugyanis Székelyudvarhely és Segesvár irányába is nehéz ingázni – mondta Jánó Edit, megerősítve azt is, hogy az elbocsátás előtt textilipari dolgozók között vannak olyanok, akik a környező falvakban élnek, és onnan ingáznak most székelykeresztúri munkahelyükre.
„Az első beszélgetés alapján csak a textilipar érdekli őket. Itt mi tapasztalatból tudjuk, hogy azért július 1-ig, meg az azt követő egy-két hónapban azért majd átértékelik ezt, de most egyelőre mindenki abban a szakmában szeretne dolgozni, amiről úgy érzi, hogy ért hozzá. Mi elmondtuk, hogy most hol tudnának munkahelyet keresni, hogyha bejelentkeznek munkanélkülinek, milyen jogaik vannak, mire számítsanak, és hogy felmérjük, hogy mit szeretnének. Utóbbinál gondolkodási időt kértek, mert
– közölte az ügynökség osztályvezetője.
Az ágazat helyzetét jól jelzi, hogy az utóbbi tíz évben nagyon lecsökkent Hargita megyében a textiliparban dolgozók száma, és az is, hogy azok a textilipari dolgozók,
A hasonló profilú cégek is egyre kisebbek, és ha alkalmaznak, akkor általában már csak 2–3 személyt vesznek fel. „Tehát általában másfelé kell irányuljanak. Ha kezdetben próbálkoznak is munkát keresni abban a szakmában, amihez értenek, tehát a textiliparban, azután csak át kell értékeljék ezt, és meg kell nézzék, hogy a helyi munkaerőpiac mit keres” – vázolta a tapasztalatokat Jánó Edit.
