Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen

Kedd reggel elkezdik a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalom felújításának előkészítését, így forgalomkorlátozásokra kell számítani – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

A közösségi médiában tett bejelentés szerint ezen a héten előkészítik a körforgalom felújítását, ami forgalomkorlátozással jár, a kivitelező munkatársai irányítják majd a közlekedést.

Az aszfaltozás június első hetén esedékes. Az elöljáró az autósok türelmét és megértését kéri.