Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök

Közös rendőrségi és csendőrségi akció zajlott szerdán több Hargita megyei településen az iskolai biztonság erősítése érdekében: a tanintézményekben és azok környékén is zajlottak ellenőrzések.

Gergely Imre

2026. május 20., 19:49

Az ellenőrzésekre Székelyandrásfalván, Újszékelyen, Kissolymoson, és Székelyszenterzsébeten került sor, az oktatási intézményekben és azok környékén. A akció célja az iskolai hiányzások és a lemorzsolódás megelőzése, a közrendet zavaró tettek visszaszorítása, valamint a biztonságos iskolai környezet fenntartása volt – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A műveletben a székelykeresztúri rendőrök és székelyudvarhelyi csendőrök vettek részt.
Az ellenőrzések során három boltot figyelmeztettek a hatóságok arra, hogy

szigorúan tartsák be a dohánytermékek, alkoholos italok és energiaitalok kiskorúaknak való értékesítésére vonatkozó tiltásokat.

Az akció ideje alatt fokozott járőrözést végeztek az iskolák környékén, valamint közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket tartottak az oktatási intézmények közelében.

A hatóságok több mint húsz személyt és tíz gépjárművet ellenőriztek,

szabálytalanságot azonban nem találtak.

A hatóságiak ugyanakkor prevenciós előadásokat is tartottak az iskolák tanulói számára, amelyeken több mint 310 diák és pedagógus vett részt.
A bemutatók és beszélgetések témái között szerepelt a fiatalkori bűnözés megelőzése, a drogkereskedelem veszélyei, a fizikai és pszichológiai erőszak visszaszorítása, az online biztonság, valamint a kiskorúak áldozattá válásának megelőzése. A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzések során egyetlen igazolatlanul hiányzó diákot sem azonosítottak.

2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezik a székely himnusz napját Székelyudvarhelyen, ahol közösen idézik fel himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek.

2026. május 20., szerda

Szolgálati járművek, rendvédelmi bemutatók és látványos kutyás program várja az érdeklődőket május 21-én a Márton Áron téren, a helyi rendőrség napja alkalmából.

Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen

Május 19-én, a ma is élő Székelyudvarhelyről származó holokauszttúlélő, Gold Renée 96. születésnapján avatták fel Székelyudvarhely első állandó holokauszt-emlékművét a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium udvarán.

Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában

Újraaszfaltozzák a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca járdáit, amelyeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, és nem kerül pénzébe a városnak,

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen

Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.

Átadják a megújult Gyárfás-kúriát

Több éves felújítás után megnyitja kapuit a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron, ahol kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket május 24-én, vasárnap.

A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt

A parajdi polgármester mellett az urbanisztikus és a jegyző is büntetést kapott a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőségtől a Korond-patak elterelését célzó munkálatok miatt, mivel hiányosnak találták a községháza által kibocsátott építkezési engedélyt.

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kiadványt, amely a térség népviseleteit gyűjti össze. A könyvbemutatót Székelyudvarhelyen szervezik meg május 20-án.

„Kínozzuk, mert még hiszünk" – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

Tizennégy ifjúsági lakás lesz Nyikómalomfalván – már zajlik az építkezés

Elkezdődött annak a tömbháznak az építése Nyikómalomfalván, amelyben tizennégy ifjúsági lakást alakítanak ki a fiatalok számára. A tervezés során hangsúlyt fektetett a község vezetősége arra, hogy illeszkedjen a falusi környezethez az új épület.

