Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök

Közös rendőrségi és csendőrségi akció zajlott szerdán több Hargita megyei településen az iskolai biztonság erősítése érdekében: a tanintézményekben és azok környékén is zajlottak ellenőrzések.

Gergely Imre 2026. május 20., 19:492026. május 20., 19:49

Az ellenőrzésekre Székelyandrásfalván, Újszékelyen, Kissolymoson, és Székelyszenterzsébeten került sor, az oktatási intézményekben és azok környékén. A akció célja az iskolai hiányzások és a lemorzsolódás megelőzése, a közrendet zavaró tettek visszaszorítása, valamint a biztonságos iskolai környezet fenntartása volt – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

A műveletben a székelykeresztúri rendőrök és székelyudvarhelyi csendőrök vettek részt.

Az ellenőrzések során három boltot figyelmeztettek a hatóságok arra, hogy

szigorúan tartsák be a dohánytermékek, alkoholos italok és energiaitalok kiskorúaknak való értékesítésére vonatkozó tiltásokat.

Az akció ideje alatt fokozott járőrözést végeztek az iskolák környékén, valamint közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket tartottak az oktatási intézmények közelében. A hatóságok több mint húsz személyt és tíz gépjárművet ellenőriztek,

szabálytalanságot azonban nem találtak.