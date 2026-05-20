Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök

Fotó: Hargita megyei rendőrség
Közös rendőrségi és csendőrségi akció zajlott szerdán több Hargita megyei településen az iskolai biztonság erősítése érdekében: a tanintézményekben és azok környékén is zajlottak ellenőrzések.
Az ellenőrzésekre Székelyandrásfalván, Újszékelyen, Kissolymoson, és Székelyszenterzsébeten került sor, az oktatási intézményekben és azok környékén. A akció célja az iskolai hiányzások és a lemorzsolódás megelőzése, a közrendet zavaró tettek visszaszorítása, valamint a biztonságos iskolai környezet fenntartása volt – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A műveletben a székelykeresztúri rendőrök és székelyudvarhelyi csendőrök vettek részt.
Az ellenőrzések során három boltot figyelmeztettek a hatóságok arra, hogy
Az akció ideje alatt fokozott járőrözést végeztek az iskolák környékén, valamint közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket tartottak az oktatási intézmények közelében.
A hatóságok több mint húsz személyt és tíz gépjárművet ellenőriztek,
A hatóságiak ugyanakkor prevenciós előadásokat is tartottak az iskolák tanulói számára, amelyeken több mint 310 diák és pedagógus vett részt.
A bemutatók és beszélgetések témái között szerepelt a fiatalkori bűnözés megelőzése, a drogkereskedelem veszélyei, a fizikai és pszichológiai erőszak visszaszorítása, az online biztonság, valamint a kiskorúak áldozattá válásának megelőzése. A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzések során egyetlen igazolatlanul hiányzó diákot sem azonosítottak.
