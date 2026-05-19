Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen

Mélyfúrás Ége határában
Fotó: Olti Angyalka
Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.
Számos talajközeli forrás apadt el az elmúlt években Kányád községben, ami miatt rendszeres a vízhiány egyes településeken. Égében például egy átlagos időszakban is csak hetente egyszer működnek a csapok. Hasonló problémák vannak ugyanakkor Abránfalván, Székelydályában és Székelypeteken is – tudtuk meg György Sándor polgármestertől. Mint mondta, fájó nézni, hogy
„Ezt hosszú távon nem lehet bírni, ezért is igyekeztünk abban, hogy mielőbb javítsunk a helyzeten” – jelentette ki az elöljáró.
Fotó: Olti Angyalka
Megoldást keresve a község vezetősége elsőként abban gondolkodott, hogy a székelyudvarhelyi ivóvízhálózatra csatlakoztatják az említett falvakat, ám az meglehetősen költségesnek bizonyult. Így nem volt más lehetőségük, 2019-ben geofizikai tanulmányokat készítettek talajvizeket keresve a mélyben.
Ennek eredménye alapján négy helyszínt jelöltek ki, ahol 200 méter mélyre fúrtak le. Erőfeszítéseiket végül siker koronázta, hiszen
Ezek felhasználásához azonban egy költséges rendszer kiépítésére van szükség, hiszen nem csak kiszivattyúzni és elvezetni, hanem kezelni is kell a vizeket az elemzések alapján.
Fotó: Olti Angyalka
Van, ahol keményíteni vagy éppen lágyítani kell azokat, de a tisztításuk minden esetben fontos. Emiatt meg kell vásárolni a megfelelő berendezéseket – magyarázta a polgármester. Az új szabályozások érdekében ráadásul
úgy, hogy azok a portákon kívül legyenek. Ezt ugyancsak nem engedhette meg magának saját forrásokból a község. Ezért pályázatot adtak le az Anghel Saligny programban, ahol 7,5 millió lejes támogatást kaptak a megvalósításra.
Számos nehézség következett a pályázat elnyerése után is, amíg sikerült aláírni a finanszírozási szerződést a fejlesztési minisztériummal. A munkának idén tudtak nekifogni, mostanig
Ezt követően a falvakban lévő hálózatokat kell modernizálni, illetve kibővíteni, majd az ivóvíz kezeléséhez szükséges berendezéseket kell megvásárolni és felszerelni. A csövek földbehelyezését és a rendszer modernizálását bonyolítja, hogy összesen 30 kilométernyi út újul meg a községben, a helyi önkormányzat utcakorszerűsítési, és Hargita Megye Tanácsának útmodernizálási projektje részeként, így folyamatosan egyeztetni kell a megbízott kivitelezőkkel.
Elkezdődött a hálózat kiépítése
Fotó: Olti Angyalka
György Sándor hangsúlyozta, az új előírásoknak megfelelően
Bíznak benne, hogy ezt követően a lakók is jobban fognak spórolni a vízzel, hiszen így a fogyasztás már a saját zsebükre megy. A takarékosság ugyanakkor azért is fontos, hogy ne apadjanak el az új kutak. „Az nem normális, hogy egyesek tartályokban gyűjtötték a vizet, másoknak meg annyi sem jut, hogy a vécét lehúzzák” – szögezte le a polgármester.
Fotó: Olti Angyalka
Több éves felújítás után megnyitja kapuit a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron, ahol kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket május 24-én, vasárnap.
A parajdi polgármester mellett az urbanisztikus és a jegyző is büntetést kapott a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőségtől a Korond-patak elterelését célzó munkálatok miatt, mivel hiányosnak találták a községháza által kibocsátott építkezési engedélyt.
Bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kiadványt, amely a térség népviseleteit gyűjti össze. A könyvbemutatót Székelyudvarhelyen szervezik meg május 20-án.
Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.
Elkezdődött annak a tömbháznak az építése Nyikómalomfalván, amelyben tizennégy ifjúsági lakást alakítanak ki a fiatalok számára. A tervezés során hangsúlyt fektetett a község vezetősége arra, hogy illeszkedjen a falusi környezethez az új épület.
Nem lezárni, hanem továbbmesélni szeretnék a parajdi sóbánya történetét a Só és lélek című fotókiállítással – hangsúlyozták a szombati megnyitón, ahol mintegy 250 fényképen idézték fel a bánya múltját, a kezdetektől egészen a tavalyi tragédiáig.
Székelyudvarhely volt polgármesterét, Gálfi Árpádot első fokon szabadságvesztésre ítélte a Hargita Megyei Törvényszék hivatali visszaélés miatt. A büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, az ítélet nem jogerős.
Baleset történt péntek délután, Máréfalvánál, a helyszínre több mentőautó, a tűzoltóság és a rendőrség is kiszállt.
Szigorúbb feltételekhez köti a játéktermek működését Székelyudvarhely önkormányzata, és a lakónegyedekben működő létesítményeket a továbbiakban nem tolerálja. A döntés értelmében a legtöbb játékteremnek új helyre kell költöznie.
Elvesztett ismerőseink címmel szerveznek emlékműavatót a holokauszt helyi áldozatainak tiszteletére május 19-én, kedden.
szóljon hozzá!