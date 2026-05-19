Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen

Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 19., 12:032026. május 19., 12:03

Számos talajközeli forrás apadt el az elmúlt években Kányád községben, ami miatt rendszeres a vízhiány egyes településeken. Égében például egy átlagos időszakban is csak hetente egyszer működnek a csapok. Hasonló problémák vannak ugyanakkor Abránfalván, Székelydályában és Székelypeteken is – tudtuk meg György Sándor polgármestertől. Mint mondta, fájó nézni, hogy

az emberek sokszor pillepalackokkal és tartályokkal indulnak el, hogy vizet gyűjtsenek a patakokból és forrásokból.

„Ezt hosszú távon nem lehet bírni, ezért is igyekeztünk abban, hogy mielőbb javítsunk a helyzeten” – jelentette ki az elöljáró.

Fotó: Olti Angyalka

Mélyfúrásokra volt szükség Megoldást keresve a község vezetősége elsőként abban gondolkodott, hogy a székelyudvarhelyi ivóvízhálózatra csatlakoztatják az említett falvakat, ám az meglehetősen költségesnek bizonyult. Így nem volt más lehetőségük, 2019-ben geofizikai tanulmányokat készítettek talajvizeket keresve a mélyben. Ennek eredménye alapján négy helyszínt jelöltek ki, ahol 200 méter mélyre fúrtak le. Erőfeszítéseiket végül siker koronázta, hiszen

ivóvizet találtak Székelydálya, Ége, Székelypetek és Abránfalva közelében is.

Ezek felhasználásához azonban egy költséges rendszer kiépítésére van szükség, hiszen nem csak kiszivattyúzni és elvezetni, hanem kezelni is kell a vizeket az elemzések alapján.

Fotó: Olti Angyalka

Van, ahol keményíteni vagy éppen lágyítani kell azokat, de a tisztításuk minden esetben fontos. Emiatt meg kell vásárolni a megfelelő berendezéseket – magyarázta a polgármester. Az új szabályozások érdekében ráadásul

a vízórákat is újra fel kell szerelni a háztartásoknál

úgy, hogy azok a portákon kívül legyenek. Ezt ugyancsak nem engedhette meg magának saját forrásokból a község. Ezért pályázatot adtak le az Anghel Saligny programban, ahol 7,5 millió lejes támogatást kaptak a megvalósításra. Zajlik a munka Számos nehézség következett a pályázat elnyerése után is, amíg sikerült aláírni a finanszírozási szerződést a fejlesztési minisztériummal. A munkának idén tudtak nekifogni, mostanig

több mint nyolc kilométernyi vízvezeték került a földbe a településeken kívül.

Ezt követően a falvakban lévő hálózatokat kell modernizálni, illetve kibővíteni, majd az ivóvíz kezeléséhez szükséges berendezéseket kell megvásárolni és felszerelni. A csövek földbehelyezését és a rendszer modernizálását bonyolítja, hogy összesen 30 kilométernyi út újul meg a községben, a helyi önkormányzat utcakorszerűsítési, és Hargita Megye Tanácsának útmodernizálási projektje részeként, így folyamatosan egyeztetni kell a megbízott kivitelezőkkel.

Elkezdődött a hálózat kiépítése Fotó: Olti Angyalka

György Sándor hangsúlyozta, az új előírásoknak megfelelően

az elkészült rendszert át kell majd adják egy szolgáltatónak, amely működtetni fogja azt, illetve a fogyasztást kiszámlázza.

Bíznak benne, hogy ezt követően a lakók is jobban fognak spórolni a vízzel, hiszen így a fogyasztás már a saját zsebükre megy. A takarékosság ugyanakkor azért is fontos, hogy ne apadjanak el az új kutak. „Az nem normális, hogy egyesek tartályokban gyűjtötték a vizet, másoknak meg annyi sem jut, hogy a vécét lehúzzák” – szögezte le a polgármester.