Kezdődik az útfelújítás Kányád és Homoródszentpál között is

Homoródszentpál és Kovászna megye határa között már egy hónapja zajlik a munka

Homoródszentpál és Kovászna megye határa között már egy hónapja zajlik a munka

Fotó: Olti Angyalka

Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 19., 17:052026. március 19., 17:05

Homoródszentpál–Kovászna megye határa, valamint Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa között már korábban megkezdődött a Hargita Megye Tanácsa által megpályázott nagyszabású útfelújítás, amellyel a besztercei Far Foundation céget bízták meg.

Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken

Elbontott hidak és nagyobb szakaszon felmart aszfaltréteg is jelzi, hogy ismét hozzáláttak a kilenc éve megpályázott udvarhelyszéki nagyberuházás megvalósításához, amely során mintegy 50 kilométernyi utat korszerűsítenek.

Most azonban a Kányád és Homoródszentpál közötti részen is elkezdődhet a munka, hiszen a megyei tanács átadta a terepet a kolozsvári Diferit vállalatnak.

2027 végén pontot tennének a munkálatokra

A Diferit vállalat képviselői korábban azt kérték, hogy csak március 15-e után adja át nekik a megyei tanács a munkatelepet, mivel ezt megelőzően kötelességük lett volna elvégezni a hóeltakarítást az utakon, ám erre nem volt lehetőségük – emlékeztetett Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Mint mondta,

a 16 kilométeres útszakasz 45,5 millió lejből fog megújulni, a munka során egy hidat újjáépítenek, a többit pedig korszerűsítik.

Ugyanekkora méretű a többi útszakasz is, amely e nagyberuházás során újul meg, ráadásul a hidak száma és a szükséges beavatkozások mértéke is azonos.

Már zajlanak a mérések Székelydálya és Városfalva között

A Homoródszentpál–Kovászna megye határa között végzett kivitelezés 68 millió lejbe fog kerülni, míg az Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa közötti részt 54 millió lejből modernizálják. A megyei tanács 110 millió lejes támogatást nyert az Európai Uniónál (EU) pályázva a teljes munkálatra.

A beruházás mindhárom szakaszát 2028 januárjában kell befejezni.

A határidőt ugyan lehetne hosszabbítani, de mivel egy régóta elhúzódó projektről van szó megyei tanácsnak az az érdeke, hogy 2027 végén pontot tegyenek a munka végére – szögezte le Bíró.

„Ez összességében egy 48 kilométeres útszakasz, amit annyi pénzből kell felújítsunk, mint a Székelykeresztúr és Székelyudvarhely közötti 20 kilométerest. Ebből is látszik, hogy

nem lehet akkora mélységű munkát végezni. Viszont egy jó minőségű utat szeretnénk építeni

– magyarázta. „Ennek az útnak az építése már rég be kellett volna fejeződjön, hiszen egy a korábbi EU-s ciklusban megnyert pályázatról van szó” – folytatta a megyei tanács elnöke. Rámutatott,

a késés oka az, hogy a korábban megbízott olasz vállalat cserben hagyta a megyei önkormányzatot és elhagyta a munkatelepet.

Mindemellett a korábbi kivitelező be is perelte az intézményüket, ez pedig fordított irányba is megtörtént. A bíróság mindkét félnek megítélt egy kártérítési összeget, amiket ha összehasonlítunk, akkor nem fog nagyon rosszul járni a megyei tanács, sőt, bíznak benne, hogy nem kell majd egyáltalán fizessenek.

„Mi jeleztünk minden építkező partnerünknek Hargita megyében – például az országos útügynek –, hogy van egy negatív tapasztalatunk a kérdéses olasz vállalattal és nem nézzük jó szemmel az itteni tevékenységét” – közölte. Hozzátette, tisztában van vele, hogy

nem csak ők, hanem a térség lakossága is hatalmasat csalódott, hiszen többször meg volt ígérve az érintett utak felújítása.

Felidézte, ő azt az ígértet tette a mandátuma elején, hogy megpróbálja kimozdítani a holtpontból a megrekedt projekteket. Így reméli, hogy lényeges előrelépések lesznek idén ebben a felújításban.

2026. március 19., csütörtök

Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban

Csütörtök délután folytatódott az idei költségvetés tervezetének vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban, miután a kormánykoalíció vezetői a reggeli egyeztetésen megoldást találtak a szociális csomag finanszírozására.

2026. március 19., csütörtök

Szakértő: akár 10 százalékkal is emelkedhet a kenyér ára március végéig

Akár 10 százalékkal is emelkedhet a hónap végéig a kenyér és a pékáru ára Romániában az üzemanyagok drágulása és az élelmiszeripart védő kormányzati intézkedések hiánya miatt – nyilatkozta csütörtökön a Rompan munkaadói szervezet elnöke.

2026. március 19., csütörtök

Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége

Megkezdődött a csomagok postázása a levélszavazatra jogosult magyar állampolgárok számára. A szavazólapokat legkésőbb április 12-ig kell kitöltetni és leadni. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, miként kerülhető el az érvénytelen szavazat.

2026. március 19., csütörtök

Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László

Fontos üzenetre hívja fel a figyelmet Bölöni László: a levélszavazás során egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a voks érvénytelenné váljon.

2026. március 19., csütörtök

Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme

A kormánykoalíció vezetőinek csütörtöki ülésén született megállapodás a kiszolgáltott helyzetű személyek számára jelent győzelmet – nyilatkozta Kelemen Hunor.

2026. március 19., csütörtök

A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot

Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.

2026. március 19., csütörtök

TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait

Erdélyben elsőként rendeznek átfogó mesterséges intelligencia-konferenciát: a TransylvanAI rendezvényen az MI oktatásra, iparra, egészségügyre és turizmusra gyakorolt hatása kerül terítékre. Bárki részt vehet rajta, csupán regisztráció szükséges.

2026. március 19., csütörtök

Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés

Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől.

2026. március 19., csütörtök

Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről

Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.

2026. március 19., csütörtök

Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült

Játszótéren keletkezett tűz csütörtök hajnalban Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában, ahol mintegy 50 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

