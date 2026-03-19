Kezdődik az útfelújítás Kányád és Homoródszentpál között is

Homoródszentpál és Kovászna megye határa között már egy hónapja zajlik a munka

Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 19., 17:052026. március 19., 17:05

Homoródszentpál–Kovászna megye határa, valamint Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa között már korábban megkezdődött a Hargita Megye Tanácsa által megpályázott nagyszabású útfelújítás, amellyel a besztercei Far Foundation céget bízták meg. korábban írtuk Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken Elbontott hidak és nagyobb szakaszon felmart aszfaltréteg is jelzi, hogy ismét hozzáláttak a kilenc éve megpályázott udvarhelyszéki nagyberuházás megvalósításához, amely során mintegy 50 kilométernyi utat korszerűsítenek. Most azonban a Kányád és Homoródszentpál közötti részen is elkezdődhet a munka, hiszen a megyei tanács átadta a terepet a kolozsvári Diferit vállalatnak. 2027 végén pontot tennének a munkálatokra A Diferit vállalat képviselői korábban azt kérték, hogy csak március 15-e után adja át nekik a megyei tanács a munkatelepet, mivel ezt megelőzően kötelességük lett volna elvégezni a hóeltakarítást az utakon, ám erre nem volt lehetőségük – emlékeztetett Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Mint mondta,

a 16 kilométeres útszakasz 45,5 millió lejből fog megújulni, a munka során egy hidat újjáépítenek, a többit pedig korszerűsítik.

Ugyanekkora méretű a többi útszakasz is, amely e nagyberuházás során újul meg, ráadásul a hidak száma és a szükséges beavatkozások mértéke is azonos.

Már zajlanak a mérések Székelydálya és Városfalva között Fotó: Olti Angyalka

A Homoródszentpál–Kovászna megye határa között végzett kivitelezés 68 millió lejbe fog kerülni, míg az Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa közötti részt 54 millió lejből modernizálják. A megyei tanács 110 millió lejes támogatást nyert az Európai Uniónál (EU) pályázva a teljes munkálatra.

A beruházás mindhárom szakaszát 2028 januárjában kell befejezni.

A határidőt ugyan lehetne hosszabbítani, de mivel egy régóta elhúzódó projektről van szó megyei tanácsnak az az érdeke, hogy 2027 végén pontot tegyenek a munka végére – szögezte le Bíró.

Fotó: Olti Angyalka

„Ez összességében egy 48 kilométeres útszakasz, amit annyi pénzből kell felújítsunk, mint a Székelykeresztúr és Székelyudvarhely közötti 20 kilométerest. Ebből is látszik, hogy

nem lehet akkora mélységű munkát végezni. Viszont egy jó minőségű utat szeretnénk építeni

– magyarázta. „Ennek az útnak az építése már rég be kellett volna fejeződjön, hiszen egy a korábbi EU-s ciklusban megnyert pályázatról van szó” – folytatta a megyei tanács elnöke. Rámutatott,

a késés oka az, hogy a korábban megbízott olasz vállalat cserben hagyta a megyei önkormányzatot és elhagyta a munkatelepet.

Mindemellett a korábbi kivitelező be is perelte az intézményüket, ez pedig fordított irányba is megtörtént. A bíróság mindkét félnek megítélt egy kártérítési összeget, amiket ha összehasonlítunk, akkor nem fog nagyon rosszul járni a megyei tanács, sőt, bíznak benne, hogy nem kell majd egyáltalán fizessenek.

Fotó: Olti Angyalka

„Mi jeleztünk minden építkező partnerünknek Hargita megyében – például az országos útügynek –, hogy van egy negatív tapasztalatunk a kérdéses olasz vállalattal és nem nézzük jó szemmel az itteni tevékenységét” – közölte. Hozzátette, tisztában van vele, hogy

nem csak ők, hanem a térség lakossága is hatalmasat csalódott, hiszen többször meg volt ígérve az érintett utak felújítása.