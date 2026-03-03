Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken

Elbontott hidak és nagyobb szakaszon felmart aszfaltréteg is jelzi, hogy ismét hozzáláttak a kilenc éve megpályázott udvarhelyszéki nagyberuházás megvalósításához, amely során mintegy 50 kilométernyi utat korszerűsítenek.
Fotó: Olti Angyalka
Elbontott hidak és nagyobb szakaszon felmart aszfaltréteg is jelzi, hogy ismét hozzáláttak a kilenc éve megpályázott udvarhelyszéki nagyberuházás megvalósításához, amely során mintegy 50 kilométernyi utat korszerűsítenek.
Lassan egy évtizede jelentette be Hargita Megye Tanácsa, hogy európai uniós pályázatot nyertek a Kányád–Székelydálya–Városfalva–Oklánd–Kovászna megye határa, valamint az Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa útszakaszok korszerűsítésére. Ezen munkálatok a 131, 137A, valamint 133-as jelzésű megyei utakat, illetve a Homoród és a Nagy-Küküllő mentét érintik.
Fotó: Olti Angyalka
A különböző engedélyek beszerzése, a tervek folyamatos módosítása és egyéb bürokratikus akadályok miatt jelentősen elhúzódott a kivitelezés megkezdése.
Számos jogi vita után két kivitelezővel kötött szerződést Hargita Megye Tanácsa az Udvarhelyszéken elkezdett, majd félbehagyott nagyszabású útfelújítás elvégzésére: elvileg idén folytatódhat a munka. A modernizálás elhúzódásának azonban ára lesz.
Végül 2021-ben egy olasz céget bízott meg az építkezéssel a megyei tanács, hiszen ők tették le a legjobb ajánlatot a közbeszerzési eljáráson. Bár az ajánlatuk jó volt, a munkakedvük már kevésbé, hiszen a tervezettnél lassabban haladt a kivitelezés,
Ezt követően szerződést bontott a megyei tanács, a kivitelező pedig perre vitte az ügyet.
Fotó: Olti Angyalka
Világossá vált azonban, hogy ilyen körülmények között már nem lehet befejezni a megvalósítást a 2023 végi határidőre. Szerencsére sikerült átütemezni a finanszírozást a következő európai uniós ciklusra, így
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke mandátumának elfoglalását követően jelentette be, hogy a
Homoródszentpál–Kovászna megye határa,
Homoródszentpál–Kányád,
valamint Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa szakaszokra bontották szét a nagyberuházást.
Ennek megfelelően többször is közbeszerzési eljárást hirdettek a kivitelezők kiválasztása érdekében, ám a folyamatos óvások miatt ezt egy éven át nem tudták megtenni.
Fotó: Olti Angyalka
Végül az a döntés született, hogy a Homoródszentpál–Kovászna megye határa, valamint az Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa közötti részeken a 137-es megyei úton (Székelyudvarhely–Székelykeresztúr) is dolgozó besztercei Far Foundationra bízzák a munkát, míg Kányád és Homoródszentpál között a kolozsvári Diferit cégre.
A besztercei vállalat már most látványosan dolgozik a rábízott szakaszokon. Bikafalva határában néhány száz méteren felmarták a régi aszfaltot, azon a részen, amelyen nem dolgozhattak a 137-es megyei út felújítása során, és hasonlóan jártak el a 137A megyei úton is, a letérőtől egészen Ócfalva Kányád felőli határáig.
Fotó: Olti Angyalka
Az építkezés több fronton zajlik:
már elbontották a hidat Kányád határában,
ideiglenes utakat alakítottak ki ott, ahol komolyabb beavatkozásokra lesz szükség,
továbbá megérkeztek a helyszínre az út megerősítéséhez szükséges acélszerkezetek is.
Mindemellett hétfőn Székelypetek irányába is több autó szállította az építkezési anyagot.
Fotó: Olti Angyalka
Homoródszentpál és Kovászna megye határa között sem tétlenkednek: már el vannak helyezve az építkezést jelző forgalmi táblák, és egy elbontott hidat is láttunk. Oklándon a vízelvezetés megoldásán dolgoznak, Kányád és Homoródszentpál között azonban még nem kezdődött meg az építkezés, amivel ott a kolozsvári vállalatot bízta meg a megyei önkormányzat.
Bíró Barna Botond a Székelyhonnak elmondta, nagyjából két hete közölték a kivitelezőkkel, hogy átvehetik a munkatelepeket, ám ez esetben
Ezt a Far Foundation bevállalta, ám a Diferitnek nem volt rá lehetősége, hiszen nincsenek erre megfelelő gépjei, ráadásul ilyen rövid idő alatt nem tud megbízni egyetlen alvállalkozót sem a feladattal. Csupán emiatt nem kezdték el a munkát a Kányád és Homoródszentpál között szakaszon. Az építkezés azonban itt sem marad el, csak március 15-e után startol.
Fotó: Olti Angyalka
Bíró ugyanakkor közölte, a kivitelezők áfa nélkül összesen 136 millió lejért vállalták el az építkezést, amiből 108 millió lejt az Európai Unió áll, a többit a megyei tanácsnak kell előteremtenie. Ez viszont korántsem azt jelenti, hogy az említett összegből megvalósul a beruházás, hiszen
A beruházás jelentős terhet ró a megyei önkormányzatra az amúgy is rossz gazdasági körülmények közepette. Ettől függetlenül a megyei tanács elnöke elégedett, hogy bár „hosszú várokozás és kínlódás árán,” de sikerült újraindítani a beruházást, és reméli, mostantól nem ütköznek nagyobb gondokba.
Fotó: Olti Angyalka
Zajlik a régi aszfalt feltörése Ocfalván
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Kedden, 91 éves korában elhunyt Kerestély Zsolt zeneszerző – közölte a bukaresti Constantin Tănase Revüszínház.
Tűz ütött ki kedden délután egy székelyudvarhelyi lakóházban. A Rózsa utcába több tűzoltó- és mentőegységet vezényeltek ki, két embert pedig kórházba vittek.
Kigyulladt egy lakóház kedden délután Székelyudvarhelyen, a tulajdonosa egészségügyi ellátásra szorul. A tűzoltók a tűz továbbterjedését próbálják megfékezni.
Újra lehet látogatni a betegeket a székelyudvarhelyi kórházban jövő hét elejétől – adta hírül az intézmény Facebook-oldalán.
Előadásokkal, kerekasztal-beszélgetéssel, színházi produkcióval és koncerttel ünneplik a nőnapot március 7–9. között Székelyudvarhelyen.
Megkezdik a héten az épületrész bontását a 2023 decemberében részben összeomlott székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál – adta hírül hétfőn este Szakács-Paál István polgármester.
Két ember megsérült, miután négy autó ütközött hétfő délután a Bethlenfalvi úton, a kadicsfalvi eltérőnél – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Megtalálták a Szentegyházi Polgármesteri Hivatal szombaton délután eltűnt munkatársát. A férfi életét vesztette.
Eltűnt férfit keresnek Szentegyházán, aki a polgármesteri hivatal munkatársaként dolgozik.
Korlátozni kívánja a városban működő játéktermek számát Székelyudvarhely önkormányzata, a döntés meghozatala előtt nyilvános vita keretében kérik ki a közösség véleményét.
szóljon hozzá!