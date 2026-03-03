Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken

Hirdetés

Fotó: Olti Angyalka

Elbontott hidak és nagyobb szakaszon felmart aszfaltréteg is jelzi, hogy ismét hozzáláttak a kilenc éve megpályázott udvarhelyszéki nagyberuházás megvalósításához, amely során mintegy 50 kilométernyi utat korszerűsítenek.

Lassan egy évtizede jelentette be Hargita Megye Tanácsa, hogy európai uniós pályázatot nyertek a Kányád–Székelydálya–Városfalva–Oklánd–Kovászna megye határa, valamint az Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa útszakaszok korszerűsítésére. Ezen munkálatok a 131, 137A, valamint 133-as jelzésű megyei utakat, illetve a Homoród és a Nagy-Küküllő mentét érintik.

Igen ám, de csőstül jött a baj A különböző engedélyek beszerzése, a tervek folyamatos módosítása és egyéb bürokratikus akadályok miatt jelentősen elhúzódott a kivitelezés megkezdése. Végül 2021-ben egy olasz céget bízott meg az építkezéssel a megyei tanács, hiszen ők tették le a legjobb ajánlatot a közbeszerzési eljáráson. Bár az ajánlatuk jó volt, a munkakedvük már kevésbé, hiszen a tervezettnél lassabban haladt a kivitelezés,

a vállalat pedig egy év elteltével egyszerűen összepakolt és elhagyta a munkatelepet.

Ezt követően szerződést bontott a megyei tanács, a kivitelező pedig perre vitte az ügyet.

Világossá vált azonban, hogy ilyen körülmények között már nem lehet befejezni a megvalósítást a 2023 végi határidőre. Szerencsére sikerült átütemezni a finanszírozást a következő európai uniós ciklusra, így

2027 végéig kaptak lehetőséget az összeg felhasználására.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke mandátumának elfoglalását követően jelentette be, hogy a Homoródszentpál–Kovászna megye határa,

Homoródszentpál–Kányád,

valamint Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa szakaszokra bontották szét a nagyberuházást. Ennek megfelelően többször is közbeszerzési eljárást hirdettek a kivitelezők kiválasztása érdekében, ám a folyamatos óvások miatt ezt egy éven át nem tudták megtenni.

Végül az a döntés született, hogy a Homoródszentpál–Kovászna megye határa, valamint az Ócfalva–Székelypetek–Brassó megye határa közötti részeken a 137-es megyei úton (Székelyudvarhely–Székelykeresztúr) is dolgozó besztercei Far Foundationra bízzák a munkát, míg Kányád és Homoródszentpál között a kolozsvári Diferit cégre. Látványos haladás A besztercei vállalat már most látványosan dolgozik a rábízott szakaszokon. Bikafalva határában néhány száz méteren felmarták a régi aszfaltot, azon a részen, amelyen nem dolgozhattak a 137-es megyei út felújítása során, és hasonlóan jártak el a 137A megyei úton is, a letérőtől egészen Ócfalva Kányád felőli határáig.

Az építkezés több fronton zajlik: már elbontották a hidat Kányád határában,

ideiglenes utakat alakítottak ki ott, ahol komolyabb beavatkozásokra lesz szükség,

továbbá megérkeztek a helyszínre az út megerősítéséhez szükséges acélszerkezetek is. Mindemellett hétfőn Székelypetek irányába is több autó szállította az építkezési anyagot.

Homoródszentpál és Kovászna megye határa között sem tétlenkednek: már el vannak helyezve az építkezést jelző forgalmi táblák, és egy elbontott hidat is láttunk. Oklándon a vízelvezetés megoldásán dolgoznak, Kányád és Homoródszentpál között azonban még nem kezdődött meg az építkezés, amivel ott a kolozsvári vállalatot bízta meg a megyei önkormányzat. 136 millió lejért vállalták el az építkezést Bíró Barna Botond a Székelyhonnak elmondta, nagyjából két hete közölték a kivitelezőkkel, hogy átvehetik a munkatelepeket, ám ez esetben

meg kell oldaniuk a hóeltakarítást március 15-ig, amennyiben arra szükség van.

Ezt a Far Foundation bevállalta, ám a Diferitnek nem volt rá lehetősége, hiszen nincsenek erre megfelelő gépjei, ráadásul ilyen rövid idő alatt nem tud megbízni egyetlen alvállalkozót sem a feladattal. Csupán emiatt nem kezdték el a munkát a Kányád és Homoródszentpál között szakaszon. Az építkezés azonban itt sem marad el, csak március 15-e után startol.

Bíró ugyanakkor közölte, a kivitelezők áfa nélkül összesen 136 millió lejért vállalták el az építkezést, amiből 108 millió lejt az Európai Unió áll, a többit a megyei tanácsnak kell előteremtenie. Ez viszont korántsem azt jelenti, hogy az említett összegből megvalósul a beruházás, hiszen

az infláció és az anyagárak növekedése miatt költségvetés-kiegészítést kérhetnek a cégek, és az több tízmillió lejre is rúghat.

A beruházás jelentős terhet ró a megyei önkormányzatra az amúgy is rossz gazdasági körülmények közepette. Ettől függetlenül a megyei tanács elnöke elégedett, hogy bár „hosszú várokozás és kínlódás árán,” de sikerült újraindítani a beruházást, és reméli, mostantól nem ütköznek nagyobb gondokba.

Zajlik a régi aszfalt feltörése Ocfalván

