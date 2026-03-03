Meghalt Kerestély Zsolt zeneszerző

Az intézmény Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint a román könnyűzene egyik meghatározó alakja, számos népszerű szerelmes dal, musicalt és operett szerzője távozott hagyott. Megemlítették, hogy Kerestély Zsolt Copacul (A fa – szerk.) című slágere Aurelian Andreescu páratlan előadásában évtizedek múltán is a legkedveltebb román dalok közé tartozik.

A zeneszerző ravatalát szerdán délután helyezik el a Constantin Tănase Revüszínház előcsarnokában, ahol a tisztelői leróhatják kegyeletüket – írja az Agerpres.

Kerestély Zsolt 1934. május 12-én született a Hargita megyei Siklódon.