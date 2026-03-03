Színes programsorozattal ünneplik a nőket Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Előadásokkal, kerekasztal-beszélgetéssel, színházi produkcióval és koncerttel ünneplik a nőnapot március 7–9. között Székelyudvarhelyen.
Gazdag programsorozattal ünneplik a nőket március elején Székelyudvarhelyen. Összegyűjtöttünk néhány eseményt, amellyel a székelyudvarhelyi és udvarhelyszéki érdeklődőknek készülnek.
Március 7-én, szombaton a HBC Inspiráló Nők címmel szervez egész napos konferenciát a Székelyudvarhelyi Moziban. A program célja, hogy a résztvevő hölgyek egy napot önmagukra fordítsanak. A meghívott előadók között szerepel Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi szakember, Góg Anikó olimpikon triatlonista, Pistyur Veronika startupper, Bőhm Kornél kommunikációs szakértő, Deé Ágnes pszichológus és Lőrinczi Kincső diabetológus szakorvos. A szakmai előadások mellett ebéddel és meglepetésprogrammal is készülnek a szervezők. Jegyek és részletes program a HBC weboldalán érhető el.
A Piros. Produkció szintén nőnapi előadással jelentkezik: A nő tetőtől talpig élet című előadásban a női életút állomásain vezeti végig a közönséget Albert Orsolya színésznő költők és írók gondolatain keresztül. Az eseményt március 8-án 18 órától tartják a városháza Szent István termében. Jegyek itt érhetők el.
A városháza nőnapi programsorozata március 8-án, vasárnap 19 órától az Udvarhely Néptáncműhely 100 lejes feleség című előadásával kezdődik a Stúdió Moziban. Az előadásra a belépés ingyenes.
Március 9-én, hétfőn délelőtt 10 órától a Szent István teremben Egyed Emese kolozsvári irodalomtörténész tart rendhagyó nőtörténeti előadást Kényelmetlen és kényes kérdések. A nő is ember címmel, szervezett osztályközösségek számára. A csoportok jelentkezését telefonon várják a +40 266 218 147-es telefonszámon.
Ugyancsak március 9-én, 18 órától a Vekker Kávéház ad otthont a Helyet kérünk az asztalnál című kerekasztal-beszélgetésnek, ahol fiatal nők, Dimény-Varga Fanni művészettörténész, Geréb Zsuzsanna képzőművész, Lőrinczi Inez fotóművész, képzőművész, Szilágyi Anna Katalin tervezőgrafikus-művész, Sztojka Melissza tervezőgrafikus-művész, Vass Réka designteoretikus, kurátor képzőművész osztja meg tapasztalatait a pályakezdésről, lehetőségekről és kihívásokról. A beszélgetést Péter Nóra művészettörténész moderálja.
Az ünnepi hétvége zárásaként március 9-én 19 órától a Szent István teremben Elek Ágota és az Evilági zenekar Másképp élünk a fényben című verskoncertje várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
