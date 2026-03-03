Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Színes programsorozattal ünneplik a nőket Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Előadásokkal, kerekasztal-beszélgetéssel, színházi produkcióval és koncerttel ünneplik a nőnapot március 7–9. között Székelyudvarhelyen.

Székelyhon

2026. március 03., 08:302026. március 03., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Gazdag programsorozattal ünneplik a nőket március elején Székelyudvarhelyen. Összegyűjtöttünk néhány eseményt, amellyel a székelyudvarhelyi és udvarhelyszéki érdeklődőknek készülnek.

Március 7-én, szombaton a HBC Inspiráló Nők címmel szervez egész napos konferenciát a Székelyudvarhelyi Moziban. A program célja, hogy a résztvevő hölgyek egy napot önmagukra fordítsanak. A meghívott előadók között szerepel Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi szakember, Góg Anikó olimpikon triatlonista, Pistyur Veronika startupper, Bőhm Kornél kommunikációs szakértő, Deé Ágnes pszichológus és Lőrinczi Kincső diabetológus szakorvos. A szakmai előadások mellett ebéddel és meglepetésprogrammal is készülnek a szervezők. Jegyek és részletes program a HBC weboldalán érhető el.

A Piros. Produkció szintén nőnapi előadással jelentkezik: A nő tetőtől talpig élet című előadásban a női életút állomásain vezeti végig a közönséget Albert Orsolya színésznő költők és írók gondolatain keresztül. Az eseményt március 8-án 18 órától tartják a városháza Szent István termében. Jegyek itt érhetők el.

Hirdetés

A városháza nőnapi programsorozata március 8-án, vasárnap 19 órától az Udvarhely Néptáncműhely 100 lejes feleség című előadásával kezdődik a Stúdió Moziban. Az előadásra a belépés ingyenes.

Március 9-én, hétfőn délelőtt 10 órától a Szent István teremben Egyed Emese kolozsvári irodalomtörténész tart rendhagyó nőtörténeti előadást Kényelmetlen és kényes kérdések. A nő is ember címmel, szervezett osztályközösségek számára. A csoportok jelentkezését telefonon várják a +40 266 218 147-es telefonszámon.

Ugyancsak március 9-én, 18 órától a Vekker Kávéház ad otthont a Helyet kérünk az asztalnál című kerekasztal-beszélgetésnek, ahol fiatal nők, Dimény-Varga Fanni művészettörténész, Geréb Zsuzsanna képzőművész, Lőrinczi Inez fotóművész, képzőművész, Szilágyi Anna Katalin tervezőgrafikus-művész, Sztojka Melissza tervezőgrafikus-művész, Vass Réka designteoretikus, kurátor képzőművész osztja meg tapasztalatait a pályakezdésről, lehetőségekről és kihívásokról. A beszélgetést Péter Nóra művészettörténész moderálja.

Az ünnepi hétvége zárásaként március 9-én 19 órától a Szent István teremben Elek Ágota és az Evilági zenekar Másképp élünk a fényben című verskoncertje várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 02., hétfő

Elkezdik a bontást a részben összeomlott székelyudvarhelyi bentlakásnál

Megkezdik a héten az épületrész bontását a 2023 decemberében részben összeomlott székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál – adta hírül hétfőn este Szakács-Paál István polgármester.

Elkezdik a bontást a részben összeomlott székelyudvarhelyi bentlakásnál
Elkezdik a bontást a részben összeomlott székelyudvarhelyi bentlakásnál
2026. március 02., hétfő

Elkezdik a bontást a részben összeomlott székelyudvarhelyi bentlakásnál
Hirdetés
2026. március 02., hétfő

Négy autó ütközött, ketten megsérültek Székelyudvarhelyen

Két ember megsérült, miután négy autó ütközött hétfő délután a Bethlenfalvi úton, a kadicsfalvi eltérőnél – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Négy autó ütközött, ketten megsérültek Székelyudvarhelyen
Négy autó ütközött, ketten megsérültek Székelyudvarhelyen
2026. március 02., hétfő

Négy autó ütközött, ketten megsérültek Székelyudvarhelyen
2026. március 02., hétfő

Holtan került elő a szentegyházi férfi, aki szombaton tűnt el

Megtalálták a Szentegyházi Polgármesteri Hivatal szombaton délután eltűnt munkatársát. A férfi életét vesztette.

Holtan került elő a szentegyházi férfi, aki szombaton tűnt el
Holtan került elő a szentegyházi férfi, aki szombaton tűnt el
2026. március 02., hétfő

Holtan került elő a szentegyházi férfi, aki szombaton tűnt el
2026. március 01., vasárnap

Eltűnt a szentegyházi önkormányzat egyik munkatársa

Eltűnt férfit keresnek Szentegyházán, aki a polgármesteri hivatal munkatársaként dolgozik.

Eltűnt a szentegyházi önkormányzat egyik munkatársa
Eltűnt a szentegyházi önkormányzat egyik munkatársa
2026. március 01., vasárnap

Eltűnt a szentegyházi önkormányzat egyik munkatársa
Hirdetés
2026. február 28., szombat

Nyilvános vitát szerveznek a játéktermek betiltásáról Székelyudvarhelyen

Korlátozni kívánja a városban működő játéktermek számát Székelyudvarhely önkormányzata, a döntés meghozatala előtt nyilvános vita keretében kérik ki a közösség véleményét.

Nyilvános vitát szerveznek a játéktermek betiltásáról Székelyudvarhelyen
Nyilvános vitát szerveznek a játéktermek betiltásáról Székelyudvarhelyen
2026. február 28., szombat

Nyilvános vitát szerveznek a játéktermek betiltásáról Székelyudvarhelyen
2026. február 26., csütörtök

Elbukhatja Fenyéd és Székelyudvarhely a közös buszvásárlást

Egyre kisebb az esély arra, hogy a már megnyert pályázat részeként közösen vásárolhasson buszokat Fenyéd és Székelyudvarhely. A városvezetés vészforgatókönyveket állított össze a beruházás megmentéséért.

Elbukhatja Fenyéd és Székelyudvarhely a közös buszvásárlást
Elbukhatja Fenyéd és Székelyudvarhely a közös buszvásárlást
2026. február 26., csütörtök

Elbukhatja Fenyéd és Székelyudvarhely a közös buszvásárlást
2026. február 26., csütörtök

Adócsökkentési remények és zöld utat kapott beruházások Székelyudvarhelyen

Három utca és két jelentős középület modernizálási terveit hagyták jóvá a székelyudvarhelyi tanácsosok a februári ülésükön, csütörtökön. Mindemellett a helyi adók esetleges csökkentéséről is szó esett.

Adócsökkentési remények és zöld utat kapott beruházások Székelyudvarhelyen
Adócsökkentési remények és zöld utat kapott beruházások Székelyudvarhelyen
2026. február 26., csütörtök

Adócsökkentési remények és zöld utat kapott beruházások Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Áramszünet lesz Farkaslaka néhány utcájában

Áramszünet lesz Farkaslaka számos háztartásában február 27-én, pénteken 9 és 17 óra között.

Áramszünet lesz Farkaslaka néhány utcájában
Áramszünet lesz Farkaslaka néhány utcájában
2026. február 26., csütörtök

Áramszünet lesz Farkaslaka néhány utcájában
2026. február 26., csütörtök

Körvonalazódnak a közlekedési változások Székelyudvarhely szombatfalvi részén

Forgalmi átszervezések előtt áll a szombatfalvi városrész. A Lejtő utca egy részének egyirányúsítása, a teherforgalom irányának pontosítása és a jelzőlámpák visszaállítása mellett a városközpont jövőbeni, „shared space” alapú átalakítása is szóba került.

Körvonalazódnak a közlekedési változások Székelyudvarhely szombatfalvi részén
Körvonalazódnak a közlekedési változások Székelyudvarhely szombatfalvi részén
2026. február 26., csütörtök

Körvonalazódnak a közlekedési változások Székelyudvarhely szombatfalvi részén
2026. február 26., csütörtök

Tűz ütött ki Székelyudvarhelyen szerdán este – videóval

Lángok csaptak fel egy melléképületben Székelyudvarhelyen szerda késő este.

Tűz ütött ki Székelyudvarhelyen szerdán este – videóval
Tűz ütött ki Székelyudvarhelyen szerdán este – videóval
2026. február 26., csütörtök

Tűz ütött ki Székelyudvarhelyen szerdán este – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!