Négy autó ütközött, ketten megsérültek Székelyudvarhelyen

Két ember megsérült, miután négy autó ütközött hétfő délután a Bethlenfalvi úton, a kadicsfalvi eltérőnél – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 02., 17:232026. március 02., 17:23

Răducanu Mariana Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Székelyhonnak elmondta, nem sokkal délután három óra előtt érkezett be hozzájuk a segélyhívás, amelyben a balesetről értesítették őket. Az előzetes információk szerint a Székelyudvarhely központja felé közlekedő 55 éves nő eddig ismeretlen okokból

belehajtott az előtte haladó járműbe, majd a kocsija két másik autónak is nekicsapódott.