Helyreállt a közvilágítás Baróton, haladékot kaptak a számla kifizetésére

Barót város önkormányzata tizenhat hónap alatt kell kifizesse a tartozást
Fotó: Tuchiluș Alex
Újra működik a közvilágítás Miklósváron, Köpecen, Felsőrákoson és Baróton, miután tisztázták a problémákat az áramszolgáltatóval. A közel félmillió lej értékben kiállított számlát tizenhat hónap alatt kell kifizetnie a baróti önkormányzatnak.
Barót polgármestere február 9-én értesítette a lakosságot arról, hogy egy ideig szünetel a közvilágítás a város jelentős részén és a környező falvakban, továbbá az inkubátorház is villanyáram nélkül maradt. Az áramszünet oka az volt, hogy a város korábbi szolgáltatója, az Electrica Furnizare Rt.
az önkormányzat azonban nem tudta kifizetni a tartozást a megszabott határidőn belül. A vállalattal korábban is számos nézeteltérése volt az önkormányzatnak.
Benedek-Huszár János polgármester a történtek után három nappal jelezte, hogy a szolgáltatás helyreállt Miklósváron és az inkubátorházban, néhány nap elteltével pedig az összes érintett településen. Tájékoztatása szerint
ezért panaszt tettek az Országos Energiaszabályozó Hatóságnál (ANRE) a levágások törvényessége, valamint a számlázás szabályszerűtlensége miatt, és kérték a tartozás átütemezését.
A szolgáltató végül elismerte a tévedést, és a számlákat is sikerült kitisztázni. Amint azt az elöljáró elmagyarázta, a törvény szerint a fogyasztónak joga van átütemezett fizetést kérni, amennyiben a szolgáltató a szerződésben meghatározottnál hosszabb időszakra számlázott – Barót esetében másfél évre visszamenőleg. Az átütemezés időtartama nem lehet rövidebb annál az időszaknál, amelyre a számlát kiállították, így
