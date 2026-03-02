Rovatok
Helyreállt a közvilágítás Baróton, haladékot kaptak a számla kifizetésére

Barót város önkormányzata tizenhat hónap alatt kell kifizesse a tartozást • Fotó: Tuchiluș Alex

Barót város önkormányzata tizenhat hónap alatt kell kifizesse a tartozást

Fotó: Tuchiluș Alex

Újra működik a közvilágítás Miklósváron, Köpecen, Felsőrákoson és Baróton, miután tisztázták a problémákat az áramszolgáltatóval. A közel félmillió lej értékben kiállított számlát tizenhat hónap alatt kell kifizetnie a baróti önkormányzatnak.

Farkas Orsolya

2026. március 02., 18:342026. március 02., 18:34

Barót polgármestere február 9-én értesítette a lakosságot arról, hogy egy ideig szünetel a közvilágítás a város jelentős részén és a környező falvakban, továbbá az inkubátorház is villanyáram nélkül maradt. Az áramszünet oka az volt, hogy a város korábbi szolgáltatója, az Electrica Furnizare Rt.

másfél évre visszamenőleg mintegy 470 ezer lej értékű számlát állított ki,

az önkormányzat azonban nem tudta kifizetni a tartozást a megszabott határidőn belül. A vállalattal korábban is számos nézeteltérése volt az önkormányzatnak.

Benedek-Huszár János polgármester a történtek után három nappal jelezte, hogy a szolgáltatás helyreállt Miklósváron és az inkubátorházban, néhány nap elteltével pedig az összes érintett településen. Tájékoztatása szerint

az Electrica minden előzetes és törvénybe foglalt értesítés nélkül „vágta le a villanyt”,

ezért panaszt tettek az Országos Energiaszabályozó Hatóságnál (ANRE) a levágások törvényessége, valamint a számlázás szabályszerűtlensége miatt, és kérték a tartozás átütemezését.

A szolgáltató végül elismerte a tévedést, és a számlákat is sikerült kitisztázni. Amint azt az elöljáró elmagyarázta, a törvény szerint a fogyasztónak joga van átütemezett fizetést kérni, amennyiben a szolgáltató a szerződésben meghatározottnál hosszabb időszakra számlázott – Barót esetében másfél évre visszamenőleg. Az átütemezés időtartama nem lehet rövidebb annál az időszaknál, amelyre a számlát kiállították, így

az önkormányzat 16 hónapra szóló fizetési megállapodást kötött a vállalattal.

Háromszék Barót
