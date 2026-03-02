Családi ház vált lakhatatlanná Gelencén egy tűzeset következtében

Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság
Családi ház és mellélépületek gyulladtak ki hétfőn hajnalban Gelencén, jelentős anyagi kár keletkezett.
A Gelencei Önkéntes Tűzoltóság közleménye szerint egységüket hajnali fél 5-kor riasztották a helyszínre, egy családi házhoz, ahol a lakóépülethez tartozó melléképület és garázs gyulladt ki.
Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság
A lángok rövid idő alatt hatalmas károkat okoztak. A tűzben egy személygépkocsi is teljesen kiégett. Az érintett háromgyermekes család otthona lakhatatlanná vállt.
Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság
Az önkéntes tűzoltók gyors és szakszerű beavatkozásának, valamint a szomszédok példaértékű összefogásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a közvetlenül szomszédos családi házra – olvasható még a közleményben.
Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.
Nőkről nőknek szól a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, valamint a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület közös szervezésében a nőnap és március 15. tiszteletére létrejövő kulturális esemény.
Fizetős dokumentumgyárrá változott és semminemű szakmai támogatást nem nyújt tagjainak a biokémikusokat, biológusokat és kémikusokat tömörítő szakmai szervezet, ami a tagságot tüntetésre és törvénymódosítás kezdeményezésére sarkallta.
Több beruházást készítenek elő Kézdiszék egyik legnagyobb községében: Csernátonban jelenleg a vízhálózat korszerűsítése a prioritás, de figyelmet fordítanak Kézdialbisra és Ikafalvára is. Az Anghel Saligny-program révén több kilométernyi út újul meg.
Egy lehulló szikladarab rongálta meg a Vargyas-szorosban levő Almási-barlang bejáratához vezető vas feljárót és annak alsó tartószerkezetét. A feljáró alsó része jelentős károsodást szenvedett, így annak használata jelenleg balesetveszélyes.
Ünnepi hangversenyt tartanak március 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
nagytermében. A közönség egyetlen este során hallhatja az eredeti magyar népzenei dallamokat és azok nagyszabású, szimfonikus átdolgozásait.
Multifunkcionális teret alakít ki a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti régi hőközpont helyén Kovászna Megye Tanácsa. A közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kazánház felújítása a remények szerint hamarosan elkezdődhet.
A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.
Március 4-én, szerdán 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMÜK) megnyílik a Nyomtatás folyamatban – Magyar kortárs grafika síkban és térben című kiállítás.
Megrongálták a nemrég felszerelt jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön, az Andrei Șaguna és a Vasile Goldiș utcák kereszteződésében, a rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.
