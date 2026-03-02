Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Családi ház vált lakhatatlanná Gelencén egy tűzeset következtében

• Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság

Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Családi ház és mellélépületek gyulladtak ki hétfőn hajnalban Gelencén, jelentős anyagi kár keletkezett.

Székelyhon

2026. március 02., 14:472026. március 02., 14:47

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Gelencei Önkéntes Tűzoltóság közleménye szerint egységüket hajnali fél 5-kor riasztották a helyszínre, egy családi házhoz, ahol a lakóépülethez tartozó melléképület és garázs gyulladt ki.

• Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság Galéria

Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság

A lángok rövid idő alatt hatalmas károkat okoztak. A tűzben egy személygépkocsi is teljesen kiégett. Az érintett háromgyermekes család otthona lakhatatlanná vállt.

• Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság Galéria

Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság

Az önkéntes tűzoltók gyors és szakszerű beavatkozásának, valamint a szomszédok példaértékű összefogásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a közvetlenül szomszédos családi házra – olvasható még a közleményben.

Hirdetés

Háromszék Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 01., vasárnap

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?

Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
2026. március 01., vasárnap

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Amit a nők hagytak ránk: Kárpátalja kulturális öröksége

Nőkről nőknek szól a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, valamint a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület közös szervezésében a nőnap és március 15. tiszteletére létrejövő kulturális esemény.

Amit a nők hagytak ránk: Kárpátalja kulturális öröksége
Amit a nők hagytak ránk: Kárpátalja kulturális öröksége
2026. március 01., vasárnap

Amit a nők hagytak ránk: Kárpátalja kulturális öröksége
2026. március 01., vasárnap

Folyamatos visszaélésekre hívják fel a figyelmet az orvosi laboratóriumokban dolgozó biológusok és kémikusok

Fizetős dokumentumgyárrá változott és semminemű szakmai támogatást nem nyújt tagjainak a biokémikusokat, biológusokat és kémikusokat tömörítő szakmai szervezet, ami a tagságot tüntetésre és törvénymódosítás kezdeményezésére sarkallta.

Folyamatos visszaélésekre hívják fel a figyelmet az orvosi laboratóriumokban dolgozó biológusok és kémikusok
Folyamatos visszaélésekre hívják fel a figyelmet az orvosi laboratóriumokban dolgozó biológusok és kémikusok
2026. március 01., vasárnap

Folyamatos visszaélésekre hívják fel a figyelmet az orvosi laboratóriumokban dolgozó biológusok és kémikusok
2026. március 01., vasárnap

Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni

Több beruházást készítenek elő Kézdiszék egyik legnagyobb községében: Csernátonban jelenleg a vízhálózat korszerűsítése a prioritás, de figyelmet fordítanak Kézdialbisra és Ikafalvára is. Az Anghel Saligny-program révén több kilométernyi út újul meg.

Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni
Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni
2026. március 01., vasárnap

Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni
Hirdetés
2026. február 28., szombat

Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt

Egy lehulló szikladarab rongálta meg a Vargyas-szorosban levő Almási-barlang bejáratához vezető vas feljárót és annak alsó tartószerkezetét. A feljáró alsó része jelentős károsodást szenvedett, így annak használata jelenleg balesetveszélyes.

Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt
Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt
2026. február 28., szombat

Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt
2026. február 28., szombat

Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön

Ünnepi hangversenyt tartanak március 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
nagytermében. A közönség egyetlen este során hallhatja az eredeti magyar népzenei dallamokat és azok nagyszabású, szimfonikus átdolgozásait.

Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön
Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön
2026. február 28., szombat

Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön
2026. február 28., szombat

Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház

Multifunkcionális teret alakít ki a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti régi hőközpont helyén Kovászna Megye Tanácsa. A közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kazánház felújítása a remények szerint hamarosan elkezdődhet.

Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház
Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház
2026. február 28., szombat

Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra

A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.

Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra
Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra
2026. február 27., péntek

Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra
2026. február 26., csütörtök

Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön

Március 4-én, szerdán 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMÜK) megnyílik a Nyomtatás folyamatban – Magyar kortárs grafika síkban és térben című kiállítás.

Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön
Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. február 26., csütörtök

Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. február 26., csütörtök

Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön

Megrongálták a nemrég felszerelt jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön, az Andrei Șaguna és a Vasile Goldiș utcák kereszteződésében, a rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.

Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön
Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön
2026. február 26., csütörtök

Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!