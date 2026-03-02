Színes a lesz az idei felhozatal, három naposra tervezik az ünneplést
Fotó: Haáz Vince
Több helyszínen, három napon keresztül ünnepelheti a marosvásárhelyi magyarság az 1848–49-es forradalom és szabadságharcot kitörésének 178. évfordulóját, hiszen idén az eddiginél színesebb programokkal készülnek a civil szervezetek. Az idei mottó: Bennünk egy a nemzet.
Az RMDSZ Maros megyei szervezetének ernyője alatt idén minden eddiginél több civil szervezet és kulturális intézmény csatlakozik az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésére emlékező ünnepségsorozathoz.
A szövetség megyei székházában hétfőn ismertették a tervezett programokat. Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke hangsúlyozta, azt szeretnék, hogy a marosvásárhelyi magyarság betöltse a tereket, jelenlétével bizonyítsa, hogy
Nemcsak Marosvásárhelyen, hanem megyeszerte emlékezni szeretnének a szabadságharcra. „Március 15-e számomra nem csupán történelmi emléknap, hanem lehetőség arra, hogy megmutassuk gyermekeinknek: a nemzet ereje bennünk él, a közösségben, az együtt megélt pillanatokban. Idén ezért nemcsak emlékezünk, hanem együtt teremtünk ünnepet” – fogalmazott.
Kovács Mihály Levente: a Vándormozi levetíti a Most vagy soha filmet
Fotó: Haáz Vince
Kovács Mihály Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, marosvásárhelyi alpolgármester azt emelte ki, hogy
A polgármester meghívásra a Vándormozi március 13-án, pénteken a Kultúrpalota nagytermében a Most vagy soha című filmet vetíti.
Március 14-én a Petőfi kávéházban slam poetry esemény lesz, ahol a szabadság témáját dolgozzák fel a fiatalok. Biztos résztvevőnek számít az erdélyi vetélkedő nyertese, Csiszér Dániel, de bárki felléphet.
Március 14-én délután nyit a Petőfi kávéház a marosvásárhelyi várban, ahol sok érdekes programmal várják a gyerekeket és a felnőtteket. Mint Nagy Éva, a Marosvásárhelyért Egyesület képviselője elmondta, arra törekednek, hogy közös élmény legyen az ünneplés.
A magyar középiskolások március 15-én 13 órakor közös műsort adnak elő és megkoszorúzzák a Petőfi-szobrot. A Maros Művészegyüttes és marosvásárhelyi amatőr tánccsoportok három helyszínen is villámcsődületet tartanak, legényes táncokat adnak elő.
A politikusok és civil szervezetek ismertették a március 15-i programokat
Fotó: Haáz Vince
A Teleki Tékában 11 órakor kamarakiállítás nyílik, ami az 1848-as szabadságharcban részt vett asszonyoknak állít emléket. Megismerhetjük a forradalmárfelségeket, de a kardot ragadó honvédnőket is.
Külön színfoltját képezi az ünneplésnek a Varázspatkó Lovarda produkciója. Mint Tamási Zsolt, a lovarda lovasa elmondta, idén nemcsak a Székely vértanúk emlékművéhez vonulnak fel, hanem 14 órakor a vár hátsó udvarán egy kis bemutatót is tartanak.
A sajtótájékoztatón elhangzott, Marosvásárhelyen a központi megemlékezés
ahol többek között palotás és mezőségi táncokat adnak el a Maros Művészegyüttes táncosai, de fellép a marosvásárhelyi diákok egyesített kórusa is, amely első alkalommal mutatkozik be.
18 órától osztják ki a Kultúrpalotában a Könyv és gyertya-díjakat, majd ’48-as dalokat ad el a huszárhagyomány-őrzőkkel megerősített Szentegyházi Gyermekfilharmónia.
A részletes programot hamarosan közzéteszik a Maros megyei RMDSZ közösségi oldalán.
A befizetett helyi adókból legtöbb ezer lejt térít vissza a marosvásárhelyi városháza a fogyatékossággal élőknek a hétfőn megjelent határozattervezet szerint, amit a testületnek el kell fogadnia, majd a prefektusi hivatalnak jóvá kell hagynia.
Gázpalack robban fel a Maros megyei Szénaverősön, egy nő égési sérüléseket szenvedett.
A város ipari területére száműzné a szerencsjáték-termeket Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, miután a kormány felhatalmazza a helyi önkormányzatokat a szerencsejáték-szervező cégek engedélykérelmének elbírálására.
Szombatra virradóan egy marosvásárhelyi lakóháznál keletkezett tűzhöz riasztották a helyi tűzoltókat.
Nézzétek, értsétek meg és soha ne feledjétek el mottóval mutatták be a roma holokausztra emlékeztető kiállítást pénteken Marosvásárhelyen. A New Yorkban összeállított tárlatanyagot kibővítik helyi adatokkal, fényképekkel, és nyáron is látható lesz.
Egy átfogó állagfelmérés során kiderült, hogy kilenc marosvásárhelyi tömbház szerkezeti megerősítésre szorul. Bár az épületeken látható repedések nincsenek, a szakértői besorolás szerint egy erősebb földrengés komoly károkat okozhatna bennük.
Tíz kút megépítésével segítené a Magyar Református Szeretetszolgálat a Küküllő menti településeken élőket, miután az elmúlt évi súlyos árvíz következményei máig megnehezítik a helyiek mindennapjait.
Közúti baleset történt Maros megyében, Mezőpagocsa községben, a helyszínre több mentő- és tűzoltóegységet riasztottak.
Közúti baleset történt Szászkézden csütörtök délelőtt, az egyik sofőr megsérült – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
Több mint két évtizednyi leépülés és stagnálás után a Bölöni László stadion ismét a város sportéletének középpontjába kerül. A felújítás szakaszosan halad előre, egy korszerű és teljes mértékben működő sportlétesítményt kap a közösség.
szóljon hozzá!