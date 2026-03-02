Rovatok
Töltsük meg a tereket, legyen közös élmény az ünneplés! – így készülnek a nemzeti ünnepre Marosvásárhelyen

Színes a lesz az idei felhozatal, három naposra tervezik az ünneplést • Fotó: Haáz Vince

Színes a lesz az idei felhozatal, három naposra tervezik az ünneplést

Fotó: Haáz Vince

Több helyszínen, három napon keresztül ünnepelheti a marosvásárhelyi magyarság az 1848–49-es forradalom és szabadságharcot kitörésének 178. évfordulóját, hiszen idén az eddiginél színesebb programokkal készülnek a civil szervezetek. Az idei mottó: Bennünk egy a nemzet.

Simon Virág

2026. március 02., 16:102026. március 02., 16:10

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének ernyője alatt idén minden eddiginél több civil szervezet és kulturális intézmény csatlakozik az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésére emlékező ünnepségsorozathoz.

A szövetség megyei székházában hétfőn ismertették a tervezett programokat. Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke hangsúlyozta, azt szeretnék, hogy a marosvásárhelyi magyarság betöltse a tereket, jelenlétével bizonyítsa, hogy

fontos számára a múlt, az örökség, de annak továbbadása is.

Nemcsak Marosvásárhelyen, hanem megyeszerte emlékezni szeretnének a szabadságharcra. „Március 15-e számomra nem csupán történelmi emléknap, hanem lehetőség arra, hogy megmutassuk gyermekeinknek: a nemzet ereje bennünk él, a közösségben, az együtt megélt pillanatokban. Idén ezért nemcsak emlékezünk, hanem együtt teremtünk ünnepet” – fogalmazott.

Kovács Mihály Levente: a Vándormozi levetíti a Most vagy soha filmet

Kovács Mihály Levente: a Vándormozi levetíti a Most vagy soha filmet

Fotó: Haáz Vince

Kovács Mihály Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, marosvásárhelyi alpolgármester azt emelte ki, hogy

a többnapos rendezvényen mindenki talál majd kedvére valót, gyerekek, fiatalok, felnőttek egyaránt.

A polgármester meghívásra a Vándormozi március 13-án, pénteken a Kultúrpalota nagytermében a Most vagy soha című filmet vetíti.

Március 14-én a Petőfi kávéházban slam poetry esemény lesz, ahol a szabadság témáját dolgozzák fel a fiatalok. Biztos résztvevőnek számít az erdélyi vetélkedő nyertese, Csiszér Dániel, de bárki felléphet.

Fiatalok, lovasok, táncosok

Március 14-én délután nyit a Petőfi kávéház a marosvásárhelyi várban, ahol sok érdekes programmal várják a gyerekeket és a felnőtteket. Mint Nagy Éva, a Marosvásárhelyért Egyesület képviselője elmondta, arra törekednek, hogy közös élmény legyen az ünneplés.

A magyar középiskolások március 15-én 13 órakor közös műsort adnak elő és megkoszorúzzák a Petőfi-szobrot. A Maros Művészegyüttes és marosvásárhelyi amatőr tánccsoportok három helyszínen is villámcsődületet tartanak, legényes táncokat adnak elő.

A politikusok és civil szervezetek ismertették a március 15-i programokat

A politikusok és civil szervezetek ismertették a március 15-i programokat

Fotó: Haáz Vince

A Teleki Tékában 11 órakor kamarakiállítás nyílik, ami az 1848-as szabadságharcban részt vett asszonyoknak állít emléket. Megismerhetjük a forradalmárfelségeket, de a kardot ragadó honvédnőket is.

Külön színfoltját képezi az ünneplésnek a Varázspatkó Lovarda produkciója. Mint Tamási Zsolt, a lovarda lovasa elmondta, idén nemcsak a Székely vértanúk emlékművéhez vonulnak fel, hanem 14 órakor a vár hátsó udvarán egy kis bemutatót is tartanak.

És akkor íme, ezek a fő rendezvények

A sajtótájékoztatón elhangzott, Marosvásárhelyen a központi megemlékezés

március 15-én 16 órakor kezdődik a Postaréten,

ahol többek között palotás és mezőségi táncokat adnak el a Maros Művészegyüttes táncosai, de fellép a marosvásárhelyi diákok egyesített kórusa is, amely első alkalommal mutatkozik be.

18 órától osztják ki a Kultúrpalotában a Könyv és gyertya-díjakat, majd ’48-as dalokat ad el a huszárhagyomány-őrzőkkel megerősített Szentegyházi Gyermekfilharmónia.

A részletes programot hamarosan közzéteszik a Maros megyei RMDSZ közösségi oldalán.

