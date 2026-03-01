Rovatok
Gázpalack robbant fel, egy nő megégett Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Gázpalack robban fel a Maros megyei Szénaverősön, egy nő égési sérüléseket szenvedett.

Székelyhon

2026. március 01., 12:14

Tűzvészhez riasztották vasárnap a marosvásárhelyi tűzoltókat: a Balavásár községhez tartozó Szénaverősön egy gázpalack robbanása nyomán csaptak fel a lángok. A helyszínre kivonult egy, a veszélyes vegyi anyagok, biológiai ágensek és radioaktív sugárzás felderítésére, azonosítására és elemzésére szolgáló (CBRN) jármű, két tűzoltóautó, valamint egy mentő, és hivatásos kollégáik segítségére siettek a balavásári önkéntes tűzoltók is. Az első információk szerint a tűzben egy nő égési sérüléseket szenvedett a karjain.

Marosszék Tűzeset
