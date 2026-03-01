Gázpalack robbant fel, egy nő megégett Maros megyében

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Gázpalack robban fel a Maros megyei Szénaverősön, egy nő égési sérüléseket szenvedett.
Tűzvészhez riasztották vasárnap a marosvásárhelyi tűzoltókat: a Balavásár községhez tartozó Szénaverősön egy gázpalack robbanása nyomán csaptak fel a lángok. A helyszínre kivonult egy, a veszélyes vegyi anyagok, biológiai ágensek és radioaktív sugárzás felderítésére, azonosítására és elemzésére szolgáló (CBRN) jármű, két tűzoltóautó, valamint egy mentő, és hivatásos kollégáik segítségére siettek a balavásári önkéntes tűzoltók is. Az első információk szerint a tűzben egy nő égési sérüléseket szenvedett a karjain.
A város ipari területére száműzné a szerencsjáték-termeket Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, miután a kormány felhatalmazza a helyi önkormányzatokat a szerencsejáték-szervező cégek engedélykérelmének elbírálására.
Szombatra virradóan egy marosvásárhelyi lakóháznál keletkezett tűzhöz riasztották a helyi tűzoltókat.
Nézzétek, értsétek meg és soha ne feledjétek el mottóval mutatták be a roma holokausztra emlékeztető kiállítást pénteken Marosvásárhelyen. A New Yorkban összeállított tárlatanyagot kibővítik helyi adatokkal, fényképekkel, és nyáron is látható lesz.
Egy átfogó állagfelmérés során kiderült, hogy kilenc marosvásárhelyi tömbház szerkezeti megerősítésre szorul. Bár az épületeken látható repedések nincsenek, a szakértői besorolás szerint egy erősebb földrengés komoly károkat okozhatna bennük.
Tíz kút megépítésével segítené a Magyar Református Szeretetszolgálat a Küküllő menti településeken élőket, miután az elmúlt évi súlyos árvíz következményei máig megnehezítik a helyiek mindennapjait.
Közúti baleset történt Maros megyében, Mezőpagocsa községben, a helyszínre több mentő- és tűzoltóegységet riasztottak.
Közúti baleset történt Szászkézden csütörtök délelőtt, az egyik sofőr megsérült – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
Több mint két évtizednyi leépülés és stagnálás után a Bölöni László stadion ismét a város sportéletének középpontjába kerül. A felújítás szakaszosan halad előre, egy korszerű és teljes mértékben működő sportlétesítményt kap a közösség.
Karbantartási munkálatok miatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában február 26-án, 8 és 15 óra között.
Marosvásárhelyen, Ákosfalván és Maroskeresztúron végzett házkutatást a rendőrség február 24-én olyan személyeknél, akik a nyomozók szerint gyanúja szerint több marosvásárhelyi építkezési céget is megkárosítottak.
