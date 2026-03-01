Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus

Fotó: Borbély Fanni
Romániában az üzemanyag ára meghaladhatja a literenkénti 9–10 lejt, ha a kőolaj hordónkénti világpiaci ára tartósan 90–100 dollár körül stabilizálódik – figyelmeztetett vasárnap közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
A szakértő szerint a feszültségek újraéledése a Hormuzi-szoros térségében azonnal megemelte a világpiaci árakat. Emlékeztetett, hogy a világ napi olajfogyasztásának mintegy egyötöde ezen az Irán és Omán közötti szűk tengeri útvonalon halad át, ezért már annak puszta lehetősége is áremelkedést vált ki, hogy az olajszállítások akadozhatnak. A piacok ugyanis nem várják meg a tényleges olajkiesést:
„Amikor a Hormuzi-szoros megremeg, a teljes világgazdasági ellátási lánc megremeg” – magyarázta Chisăliță.
Az elemző szerint, ha a kőolaj hordónkénti ára 10–20 dollárral emelkedik, annak hatása néhány naptól két-három hétig terjedő késéssel megjelenik a kutaknál is, a meglévő készletektől, a finomítói szerződésektől és az árfolyamtól függően.
Románia esetében üzemanyagár több mint fele adó (jövedéki adó és áfa), mintegy 30–35 százaléka a nyersolaj és a finomítás költsége, a fennmaradó rész pedig a szállítási és kereskedelmi árrés. Ezért Chisăliță számításai szerint
10 dolláros hordónkénti drágulás körülbelül 70 banis,
20 dolláros emelkedés mintegy 1 lejes,
30 dolláros növekedés pedig akár 2,5 lejes literenkénti áremelkedést eredményezhet.
A szakértő szerint a magasabb olajár nemcsak a benzinkutaknál lesz érezhető: drágul a szállítás, nőnek a vállalatok működési költségei, emelkedhetnek az élelmiszerárak, és újabb inflációs nyomás alakulhat ki. Elemzését azzal zárta, hogy az energiahordozók ára továbbra is meghatározó tényezője a gazdasági stabilitásnak, ezért Románia számára kulcskérdés, hogy mennyire képes elviselni egy újabb energiaár-sokkot.
Az üzemanyagok már az elmúlt időszakban is jelentősen drágultak, Csíkszeredában szerdán meghaladta a 8 lejt a standard benzin literenkénti ára, gázolajat pedig helyenként már csak 8,3 lej fölötti áron lehet tankolni.
