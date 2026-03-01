Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Romániában az üzemanyag ára meghaladhatja a literenkénti 9–10 lejt, ha a kőolaj hordónkénti világpiaci ára tartósan 90–100 dollár körül stabilizálódik – figyelmeztetett vasárnap közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

Székelyhon

2026. március 01., 13:042026. március 01., 13:04

2026. március 01., 13:232026. március 01., 13:23

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szakértő szerint a feszültségek újraéledése a Hormuzi-szoros térségében azonnal megemelte a világpiaci árakat. Emlékeztetett, hogy a világ napi olajfogyasztásának mintegy egyötöde ezen az Irán és Omán közötti szűk tengeri útvonalon halad át, ezért már annak puszta lehetősége is áremelkedést vált ki, hogy az olajszállítások akadozhatnak. A piacok ugyanis nem várják meg a tényleges olajkiesést:

már a kockázat beárazása is drágulást okoz.

„Amikor a Hormuzi-szoros megremeg, a teljes világgazdasági ellátási lánc megremeg” – magyarázta Chisăliță.

Az elemző szerint, ha a kőolaj hordónkénti ára 10–20 dollárral emelkedik, annak hatása néhány naptól két-három hétig terjedő késéssel megjelenik a kutaknál is, a meglévő készletektől, a finomítói szerződésektől és az árfolyamtól függően.

Hirdetés

Románia esetében üzemanyagár több mint fele adó (jövedéki adó és áfa), mintegy 30–35 százaléka a nyersolaj és a finomítás költsége, a fennmaradó rész pedig a szállítási és kereskedelmi árrés. Ezért Chisăliță számításai szerint

  • 10 dolláros hordónkénti drágulás körülbelül 70 banis,

  • 20 dolláros emelkedés mintegy 1 lejes,

  • 30 dolláros növekedés pedig akár 2,5 lejes literenkénti áremelkedést eredményezhet.

A szakértő szerint a magasabb olajár nemcsak a benzinkutaknál lesz érezhető: drágul a szállítás, nőnek a vállalatok működési költségei, emelkedhetnek az élelmiszerárak, és újabb inflációs nyomás alakulhat ki. Elemzését azzal zárta, hogy az energiahordozók ára továbbra is meghatározó tényezője a gazdasági stabilitásnak, ezért Románia számára kulcskérdés, hogy mennyire képes elviselni egy újabb energiaár-sokkot.

Az üzemanyagok már az elmúlt időszakban is jelentősen drágultak, Csíkszeredában szerdán meghaladta a 8 lejt a standard benzin literenkénti ára, gázolajat pedig helyenként már csak 8,3 lej fölötti áron lehet tankolni.

korábban írtuk

Már a benzin is 8 lej fölött Csíkszeredában
Már a benzin is 8 lej fölött Csíkszeredában

Úgy tűnik, nincs megállás, ami az üzemanyagárak emelkedését illeti: szerdán is drágult, így már a standard benzin litere is 8 lej fölé emelkedett egyes csíkszeredai kutaknál.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 01., vasárnap

Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval

A hegyimentők sikeresen kimentettek három ukrán állampolgárt, akik szombaton eltévedtek a Máramarosi-havasokban, több mint 1600 méteres magasságban – közölte vasárnap a Facebook-oldalán a Máramaros megyei Salvamont.

Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval
Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval
2026. március 01., vasárnap

Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Színes pihenőhely a világok országútján

Málta egy hatalmas szabadtéri múzeumnak is beillik, várfalakkal övezett fővárosa mellett több helyszín a világörökség oltalmát élvezi. Bár nem bántuk meg a felkeresését, vegyes érzésekkel tértünk haza a világok országútjának színes pihenőhelyéről.

Színes pihenőhely a világok országútján
Színes pihenőhely a világok országútján
2026. március 01., vasárnap

Színes pihenőhely a világok országútján
2026. március 01., vasárnap

Bolojan a közel-keleti helyzetről: prioritásunk valamennyi román állampolgár biztonsága

Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a Facebook-oldalán közölte, hogy a román hatóságok elsődleges prioritása valamennyi román állampolgár biztonsága.

Bolojan a közel-keleti helyzetről: prioritásunk valamennyi román állampolgár biztonsága
Bolojan a közel-keleti helyzetről: prioritásunk valamennyi román állampolgár biztonsága
2026. március 01., vasárnap

Bolojan a közel-keleti helyzetről: prioritásunk valamennyi román állampolgár biztonsága
2026. március 01., vasárnap

Iráni konfliktus: mintegy ezer román állampolgár kért segítséget

Mintegy ezer román állampolgár vette fel a kapcsolatot a közel-keleti térségben működő román diplomáciai képviseletekkel az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai után – közölte szombat este külügyminiszter.

Iráni konfliktus: mintegy ezer román állampolgár kért segítséget
Iráni konfliktus: mintegy ezer román állampolgár kért segítséget
2026. március 01., vasárnap

Iráni konfliktus: mintegy ezer román állampolgár kért segítséget
Hirdetés
2026. február 28., szombat

A Nagy-Küküllőbe esett két kvadozó Maros megyében

Két, folyóba esett ember mentésére riasztották szombat délután a segesvári tűzoltókat.

A Nagy-Küküllőbe esett két kvadozó Maros megyében
A Nagy-Küküllőbe esett két kvadozó Maros megyében
2026. február 28., szombat

A Nagy-Küküllőbe esett két kvadozó Maros megyében
2026. február 28., szombat

Iráni konfliktus: 1500 romániai utast érintettek a járattörlések

Mintegy 1500 utast érintenek a közel-keleti helyzet miatti járattörlések – tájékoztatott szombaton a bukaresti repülőtereket üzemeltető vállalt (CNAB) szóvivője.

Iráni konfliktus: 1500 romániai utast érintettek a járattörlések
Iráni konfliktus: 1500 romániai utast érintettek a járattörlések
2026. február 28., szombat

Iráni konfliktus: 1500 romániai utast érintettek a járattörlések
2026. február 28., szombat

Itt a tavasz: 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet március elején

Március első tíz napján nagyon kevés csapadék várható, túlnyomóan napos időre és az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékletekre lehet számítani, a nappali csúcsértékek többnyire 10 és 17 Celsius-fok között alakulnak.

Itt a tavasz: 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet március elején
Itt a tavasz: 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet március elején
2026. február 28., szombat

Itt a tavasz: 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet március elején
Hirdetés
2026. február 28., szombat

Ne utazzunk Izraelbe! – szólított fel a román külügyminisztérium

A külügyminisztérium szombaton a közel-keleti biztonsági helyzet romlására hivatkozva a 8-as szintre emelte az Izraelre vonatkozó utazási figyelmeztetést a kilencfokozatú skálán, és arra szólította fel a román állampolgárokat, hogy ne utazzanak Izraelbe.

Ne utazzunk Izraelbe! – szólított fel a román külügyminisztérium
Ne utazzunk Izraelbe! – szólított fel a román külügyminisztérium
2026. február 28., szombat

Ne utazzunk Izraelbe! – szólított fel a román külügyminisztérium
2026. február 28., szombat

A tél utolsó napja is fagyosan indult Székelyföldön

Országszerte fagyosan indult a naptári tél utolsó napja, de a legalacsonyabb értékeket – egy kivétellel – székelyföldi településeken mérték.

A tél utolsó napja is fagyosan indult Székelyföldön
A tél utolsó napja is fagyosan indult Székelyföldön
2026. február 28., szombat

A tél utolsó napja is fagyosan indult Székelyföldön
2026. február 28., szombat

Kezdődik az online tavasz: az eMAG-on több mint 50%-kal nőtt a márciuskák iránti kereslet a tavalyi évhez képest
Kezdődik az online tavasz: az eMAG-on több mint 50%-kal nőtt a márciuskák iránti kereslet a tavalyi évhez képest
Kezdődik az online tavasz: az eMAG-on több mint 50%-kal nőtt a márciuskák iránti kereslet a tavalyi évhez képest
2026. február 28., szombat

Kezdődik az online tavasz: az eMAG-on több mint 50%-kal nőtt a márciuskák iránti kereslet a tavalyi évhez képest
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!