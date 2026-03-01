Hirdetés

Kocsis Károly 2026. március 01., 11:56

Színes pihenőhely a világok országútján Fotó: Kocsis Károly





Ön tudta, hogy míg a három legnagyobb egyiptomi piramist 4500 évvel ezelőtt építették, a Máltához tartozó Gozo szigetén már jó 1100 évvel korábban hozzáfogtak az UNESCO által utóbb a világörökség részének nyilvánított, Ggantija néven ismert megalitikus templomok felhúzásához, amelyek így a világ hetedik legrégibb épületeinek számítanak?

Már önmagában ezért is megérné felkeresni a világ tizedik legkisebb országát,

Hirdetés a Kr. e. 3600–3300 közötti időszakból származó Hal Saflieni-i hipogeumról vagy az ugyanilyen idős Hagar Qim-templomegyüttesről nem is beszélve. Nos, ezek közül nekünk egyiket sem sikerült megnéznünk a szigetre szánt három nap alatt, de mégsem bánjuk a ráfordított pénzt és időt. Igaz, egyelőre szívünk nem is vágyik oda vissza. De kezdjük az elején.

A Kalkara és Birgu (a három városból kettő) közé beékelődő kikötő Fotó: Kocsis Károly

Amikor egy vakációs hétvégéhez úti célt keresünk, elsősorban azt nézzük, hol nem jártunk eddig, illetve hová lehet közvetlen fapados járattal, azaz viszonylag olcsón eljutni. Mivel

Máltára (bukaresti indulással) már 115 euróért is tudtunk jegyet vásárolni,

illetve 380 euróért négyünknek három éjszakára két hálószobás apartmant foglalni Valletta Respublica nevű fő utcájában, tovább már nem gondolkodtunk a kérdésen.

A Sant'Angelo-erőd a Nagy Kikötő déli oldalán fekszik. Ez volt a nagymesterek első rezidenciája a szigeten Fotó: Kocsis Károly

Halpiac zsibáruval Arra számítottunk, hogy februárban nem lesz akkora tömeg, amekkorával az úti beszámolókban szoktak ijesztgetni, és a 40 fokos hőségőtől sem kell szenvednünk. Ezzel szemben

a tömeget nem úsztuk meg, bár júliusban kétségtelenül nyomasztóbb lehet,

az állandó széltől pedig – hiába mutatott napközben 15–17 fokot a hőmérő – már-már dideregtünk estére jutva. Különösen a Delimara-félszigeti Szent Péter-medencébe fejest ugrálók látványától, ahol egyébként napoztak is páran a sziklás tengerparton…

A Lingea kiadó útikalauzának top 10-es ajánlata Máltáról



1. Nagymesteri Palota (Valletta)

2. Szent János-társkatedrális (Valletta)

3. Mnajdra és Hagar Qim-templomegyüttes (a sziget déli részén)

4. Mdina és Rabat

5. Birgu (az ún. Három város egyike)

6. Marsaxlokk

7. Hal saflieni-i hipogeum

8. Citadella (Victoria, Gozo)

9. Dwejra (Gozo)

10. Comino (a Máltát alkotó három sziget legkisebbike, középen)

Gozót szombaton terveztük felfedezni, de aznap a szél miatt nem indult oda kompjárat, pedig ingyenes lett volna (csak visszafelé kell fizetni 15 eurót), másnap viszont a világért sem szerettük volna kihagyni a vasárnapi halpiacáról méltánytalanul híres Marsaxlokk nevű halászfalut. Azért méltánytalanul, mert kis túlzással több kínai cuccot árultak, mint halat, de mégsem csalódtunk benne, mert

az itteni Mare Bello étteremben tálalták elém életem egyik legfinomabbra elkészített durbincsát,

ami az étlapokon általában a franciás dorada néven szerepel. Sokkal finomabbra, mint az előző este a vallettai Da Pablo Trattoria di Mare-ban felszolgált, kellőképpen átsületlen változata. Pedig mindkettőért nagyjából ugyanannyit, 23–26 eurót számoltak fel, és köret gyanánt sült krumplit vagy friss zöldséget lehetett választani.

Minden nap kétszer szólal meg az ágyú, természetesen vaktöltényt használnak, de jó hangos Fotó: Kocsis Károly

Kicsit keleti, kicsit olaszos Ebből annyi mindjárt kiderül, hogy hozzánk képest, de még a 80 km-re eső Szicíliához képest is magasabb vendéglői árakkal kell számolni, és csak februárban vagyunk! Tulajdonképpen

minden és mindenhol drágább, mint mifelénk,

hiszen az ország bevétele az idegenforgalomra épül (2024-ben 3,56 millió turista kb. 3,3 milliárd eurót hagyott ott), másrészt az itteni átlagfizetés most nettó 1580 euró körül mozog, ami jó 30 százalékkal több, mint a romániai. A nem annyira menő éttermekben is az első főétel, ami általában valami tésztaféle, 15–20 eurót kóstál, a második 25–35 eurót, egy palack száraz fehér borért is ennyit vasalnak fel, a csapolt sörért 4–6 eurót. Ez utóbbi néhol hiánycikknek számít, főként a Valletta központjától távolabb eső helyeken. Az egyik bisztróban – horribile dictu! – dobozos kiszerelésben igyekeztek ránk tukmálni, esélytelenül.

Hosszú sor a Szent János-társkatedrális előtt. A Nagy Ostrom-emlékműn Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró fényképe, aki korrupciós ügyeket tárt fel, 2017-ben meggyilkolták, a tettest azóta is „keresik” Fotó: Kocsis Károly

Persze, a nyájas olvasó megkérdezhetné, miért csak halat kértem, és már mondom is: azért, mert arrafelé nem nagyon kényeztetnek bő választékkal.

Az angolos puritán szemlélet ugyanis nemcsak a szálláshelyekre, hanem az itteni konyhára is rányomta bélyegét,

ami egy kicsit keleti, egy kicsit olaszos, de nem a mienk, legalábbis nem az én ízlésemnek való. A fenkatának nevezett nemzeti ételüket ugyan kihagytam, mert a nyúl nem tartozik a kedvenceim közé, de ettem vörösboros-borsos marhapörköltet tört krumplival, lóbabból készült bigillát, reggelire császárszalonnás szendvicset buggyantott tojással, sőt még egy 14 eurós pizzával is megbirkóztam, de a marsaxlokki durbincsot kivéve egyik sem nyűgözött le.

Az 1572-től tizenöt éven át épülő, 65 méter hosszú és 40 méter széles Szent János-társkatedrális kívülről egy erődítmény vonásait viseli magán, belül viszont rendkívül gazdag díszítésű Fotó: Kocsis Károly

És ha már a csalódásoknál tartunk:

eddig még egyetlen országban sem szembesültem a kultúrák olyan mérvű egyvelegével, mint itt.

Attól tartok, Málta egyfajta tükör számunkra, amiben, ha belenézünk, meglátjuk, milyen Európa vár ránk tíz, húsz, harminc év múlva. Tudom, sokak számára, akik a nemzetek felszámolásában, összekeverésében látják a világ megmentését, ez egyfajta vágyálom, de engem inkább elszomorít.

Caravaggio 1607 júliusa és 1608 októbere között élt Máltán, ahol – bár vérdíj volt kitűzve a fejére – a nagymester udvari festője lett. A Keresztelő Szent János lefejezése (1608) az egyetlen aláírt műve Fotó: Kocsis Károly

Nem az zavart, hogy szinte minden buszsofőr, pincér, fagylaltárus ázsiai vagy afrikai, és az utcán, buszokon is ők képezik a többséget, de elgondolkodtató, hogy mindez egy olyan EU-tagországban vált megszokottá, ahol a helyiek 95 százaléka hithű katolikusnak vallja magát, és a több mint 400 templomából minden 1200 lélekre jut egy, ami alighanem világrekord. Időutazás a középkorba Az igazsághoz tartozik, hogy ez a szigetcsoport, miután földrészek metszéspontjában helyezkedik el, ahol Kelet és Nyugat, Afrika és Európa találkozik, mindig is megannyi nációnak adott helyett – rövidebb-hosszabb időre – az évszázadok folyamán, onnantól kezdve, hogy Kalüpszó éveken keresztül itt tartotta fogságban Odüsszeuszt, nem hiába aposztrofálták a világok országútjának pihenőhelyeként.

Még a lépcsőkre is jut a kávézókból, falatozókból Fotó: Kocsis Károly

Jó kérdés azonban, hogy a modern bevándorlók, (vendég)munkások ideiglenesként tekintenek-e jelenlegi lakhelyükre, és ha nem, merre veszik az irányt.

A területét tekintve két Kovászna megyényi, közel 520 ezer fős ország évezredek históriájának nyomait viseli magán. Az első lakói már Kr. 5900 körül megérkeztek a Mediterráneum különböző pontjairól, aztán a második hullámban, Kr. e. 3850 körül Szicíliából, később föníciaiak, görögök, majd a karthágóiak vetették meg itt a lábukat. Kr. e. 218-ban római fennhatóság alá került, aztán jöttek a vandálok, gótok, az 5. században Bizáncnál maradt. Következtek az arabok, 1090-ben a normannok, a Rodosz szigetéről nyolc évvel korábban elűzött johannita lovagok 1530-ban, V. Károly német-római császár ajándékaként kapták meg a szigetet – évi egy árva sólyomért cserében. Rövid francia intermezzo után, 1800-ban az angolok tették rá kezüket, és 1964-ben úgy nyerte el a függetlenségét, hogy még tíz évig, köztársasággá válásáig II. Erzsébet brit királynőt ismerte el uralkodójának. A világ ötödik legsűrűbben lakott országa, és most is emelődaruk sokasága tarkítja.

Útikönyvünk tíz legfontosabb tippje közül tehát végül is csak ötöt tudtunk kipipálni. A Hal Saflieni-i hipogeumot, ezt az 5600 éves földalatti nekropoliszt azért nem, mert február végére már január elején sem lehetett vásárolni a 35 eurós belépőből, és most is csak júniustól lehet időpontot foglalni.

A miniszterelnök Valletta legmagasabb pontján, ebben a 470 éves épületben székel, előtte a Csomó nevű fehérmárvány-szobor Fotó: Kocsis Károly

A Mnajdra és Hagar Qim néven ismert, Stonehenge előtt épült megalitikus mészkőtemplomokra nem maradt idő, pedig a tőlük nem messze eső Kék-barlangig (Blue Grotto), illetve a felette lévő kilátópontig elbuszoztunk. Igaz, nem délután, hanem a reggeli órákban kellett volna, amikor a szebbik arcát mutatja…

Az 1560-as évekig a főváros szerepét betöltő Mdinát viszont nem hagytuk ki, ahol a szűk utcácskákban sétálva a középkorban érezzük magunkat.

Illetve annak az utolsó szakaszában, mert a johanniták előtti idők épületei, templomai eltűntek, a normann palotának is csak egyes részei eredetiek (egyébként az egész sziget mai arculatát az a több mint negyed évezred határozza meg, amelyet a rend ott töltött).

A 16. és a 18. század között épült Nagymesteri Palota ma az elnöki hivatalnak is otthont ad Fotó: Kocsis Károly

Sokat gondolkodtam, hogy az ódon falakat körülölelő hatalmas „vizes” árkot miként tudták megtölteni, ha már a szigeten nemhogy patak, de még forrás sem található, de később ez a rejtély is megoldódott. Az itteni Szent Pál-társszékesegyházba sajnáltam kifizetni a 15 eurós belépőt, amiért azóta is restelkedve nézek tükörbe, helyette viszont (6 euróért) a várbörtön-múzeumban szörnyülködhettem azon,

mire nem képes az emberi leleményesség, amikor kínzási módszereket kell kiötölni és alkalmazni – nem ritkán Isten nevében.

Magyar nyomok Vallettában A világörökség oltalmát élvező, erődszerű Vallettában, amelynek építését csak az 1560-as években kezdték el Jean Parisot de La Valette nagymestere kezdeményezésére, félórás sorban állás után jutottunk be a Girolamo Cassar által tervezett és 1578-ban felszentelt Szent János-társkatedrálisba.

A Nagymesteri Palotában több magyar vonatkozást is felfedezhetünk Fotó: Kocsis Károly

Ez pazar kincseivel, festményeivel, szobraival, Mattia Pretti freskóival, intarziás sírkövekkel borított márványpadlójával leplezetlenül érzékelteti az istápolyosok hajdani erejét, gazdagságát. Itt csodálhatjuk meg a meglehetősen kalandos életű, Máltán két évet lehúzó Caravaggio híres, Szent János lefejezése című alkotását is,

egy aranyozott Hungariae-felirat pedig arról árulkodik, hogy a Szent János-lovagrendnek bizony magyar tagjai is voltak.

Az 1571-ben két impozáns udvar köré épült Nagymesteri Palota az ország törvényhozó testületének székhelyén kívül két múzeumnak ad helyet, de a látogatható termeket, folyosókat is érdemes felkeresni.

Mintha vonalzóval tervezték volna meg a dimbes-dombos helyre felépített Vallettát Fotó: Kocsis Károly

A napóleoni idők fosztogatásai ellenére rendkívül gazdag gyűjteményt felvonultató Fegyvertárban

meglepetéssel fedeztük fel a mohácsi csata térképét,

az Inasteremben pedig, Leonello Spada (1576–1622) freskósorozatában II. András királyunk tűnik fel, amint Guérin de Montaigu nagymestertől a 13. század elején átveszi a rend középkeresztjét, illetve az azzal járó habitust a Szentföldön.

Ez a Tarxien-templomok lelőhelyén előkerült, 4500–5600 éves áldozati oltár (Nemzeti Régészeti Múzeum, Valletta) a székelykapuk mintázatát idézte fel bennünk Fotó: Kocsis Károly

Egy magyar címerrel ékesített fehér márványtáblát a Flamino Baldiani tervezte és a nyilvánosság számára 1824-ben megnyitott Felső–Barrakka-kertben is találunk, ezt

2006-ban leplezték le az 1956-os magyar forradalom mártírjai előtt adózva.

A kert alatti bástyán nyugvó ágyúk egyikéből minden nap délben, valamint 16 órakor leadnak egy lövést annak emlékére, hogy 1565-ben Nagy Szulejmán szultán 40 ezer halottat hátra hagyva volt kénytelen feladni a sziget ostromát (a következő évben Szigetvárral próbálta kárpótolni magát, de nem érte meg élve Zrínyi Miklósék dicsőséges kirohanását). A Máltai Örökség Társaság brit tüzérségi egyenruhát öltő tagjai akkora feneket kerítenek a ceremóniának, mintha legalább egy Jules Verne-féle golyóbist küldenének fel a Holdra, de miért is ne tennék, amíg erre kerül szájtátó közönség. És folyton kerül!

Valletta Respublica utcája. Mi lehet itt júliusban? Fotó: Kocsis Károly

A kert végében található Barrakka-lifttel juthatunk le a leggyorsabban a Nagy Kikötőbe, onnan pedig komppal vagy csónakkal a vele szembeni „három város” közepébe, az ugyancsak sajátos időutazás élményét kínáló Birguba. Mi a csónakot választottuk, 2 euróba került fejenként – visszafele busszal jöttünk, ha már zsebünkben volt a 21 euróért vásárolt négynapos bérlet, és

a tömegközlekedés megbízhatóan működött.

Valahol a sziget északi részén, a Qawra-pontnál szenvedett hajótörést Szent Pál Kr. u. 60-ban. Az eseményt nevében megörökítő és Málta egyik legszebbikének tartott vallettai templom a legrégibb is a szigeten, ahol egyébként legalább húsz kultikus építményt ajánlottak a térítő apostol oltalmába. Amikor odaértünk, bent éppen miséztek.

Az 1–4 napos bérlet elvileg minden autóbuszra érvényes, de erre nem. A baloldali közlekedés meg a parkólóhelyek szűkös volta okán érdemes a tömegközlekedést választani Fotó: Kocsis Károly

Estefelé még elsétáltunk a Szent Publius-plébániatemplomig, aztán igyekeztünk korán lefeküdni, mert reggel fél 6-ra rendeltük az Über-taxit (14 euróért). A reptérig tartó negyedórás úton azon morfondíroztam, ha valaha visszajövök ide, Gozóért és az ősi templomokért teszem, de az még odébb van.

Marsaxlokkon minden nap van halpiac, de a vasárnapi a leghíresebb Fotó: Kocsis Károly

Fürdőzők a Szent Péter-medencénél Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

A marsaxlokki durbincs Fotó: Kocsis Károly

Marsaxlokkban kishajó-kirándulásra is be lehet fizetni, 10 euróért 70 perces körutat ígértek, a fele idő alatt letudták Fotó: Kocsis Károly

Bejárat Mdinába. Sokáig ez volt a sziget fővárosa, a vastag falrendszert a normannok építették köréje Fotó: Kocsis Károly

A Mdinát körülölelő „vizes” árokba legfeljebb csak esőzéskor került némi víz. Inkább arra szolgált, hogy megnehezítse az ostromgépek odavontatását, az ily módon eleve magasabbnak láttatott fal aláásását Fotó: Kocsis Károly

A mdinai Szent Pál-társkatedrális homlokzatát korinthoszi oszlopok osztják három részre. A vallettai Szent Jánossal osztozik a székesegyházi tituluson Fotó: Kocsis Károly

A mdinai börtönmúzeum csak erős idegzetűeknek ajánlott Fotó: Kocsis Károly

Kilátás Mdinából. Az 1833–60 között klasszicista stílusban épült mostai dóm 37 méter átmérőjű kupolája a harmadik legnagyobb Európában a római Szent Péter-templom és a Hagia Sophia után Fotó: Kocsis Károly

A lóbaból készített bigilliát zöldséges-sajtos-kolbászos tálra helyezték el Fotó: Kocsis Károly

A sziget déli partjainál meghúzódó Kék-barlang fotózásához nem a délutáni órák kínálják a legjobb fényviszonyokat. Nevét az 1950-es években nyerte el, amikor egy brit katona a Capri-sziget híres Grotta Azzurrájával hasonlította össze Fotó: Kocsis Károly

Vallettát még a I. (Nagy) Szulejmán sem tudta bevenni 1565-ben, pedig három hónapon át ostromolta Fotó: Kocsis Károly

A 18. századi neoklasszicista épületben található Máltai Nemzeti Könyvtár eredete 1555-re nyúlik vissza, amikor Claude de la Sengle nagymester elrendelte, hogy a Szent János-rend elhunyt tagjainak összes könyvét a rend kincstárába kell helyezni. Hivatalosan 1776-ban alapították, mai könyvállományát több 300 000 kötet képezi Fotó: Kocsis Károly

A 17. század végén népszerűvé vált festett faerkélyeket kezdetben csak az arisztokrácia engedhette meg magának, hiszen Máltán kevés a fa Fotó: Kocsis Károly

A Szent Pál hajótörése templomban éppen miséztek, ezért nem láttuk illendőnek lefotózni sem Filippo Paladino hajótörést ábrázoló nagy vásznát, sem Melchiore Gafa szentet megformázó faszobrát Fotó: Kocsis Károly