Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval

A hegyimentők sikeresen kimentettek három ukrán állampolgárt, akik szombaton eltévedtek a Máramarosi-havasokban, több mint 1600 méteres magasságban – közölte vasárnap a Facebook-oldalán a Máramaros megyei Salvamont.

A bejegyzés szerint a 25 és 27 év közötti fiatalokat kimerült, kiszáradt és enyhe hipotermiás állapotban, találták meg. A hegyimentők meleg itallal látták el őket, felmérték egészségi állapotukat, majd biztonságban lehozták őket a hegyről.

A mentőakcióban a Máramaros megyei Salvamont és havasmezői határrendészet munkatársai vettek részt. Mivel a Holló-csús (Corbu) térségében