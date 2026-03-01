Mindennapi konyhai tevékenységünk: a mosogatás

A mosogatás egy olyan mindennapi konyhai tevékenységünk – sok más házimunkával együtt –, amely akkor válik igazán látványossá, ha elmarad. Bár „jelentéktelen” foglalatosság, mégis sok internetes edukációs tartalom foglalkozik ezzel a témával.

Haba Tünde 2026. március 01., 13:132026. március 01., 13:13

A fogyasztói társadalomban rengeteg terméket el kell adni, így a marketingüzeneteken keresztül szeretnék elhitetni velünk, hogy még a mosogatást sem csináljuk megfelelően. Ezek az üzenetek azt sugallják, hogy ha megvesszük a megfelelő cuccot, akkor aztán minden jóra fordul. És minél többet veszünk belőlük, még annál is inkább…

A fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve, mint minden más tevékenységünknél, itt is az lenne a lényeg, hogy minél kevesebb erőforrás felhasználásával és minél kevesebb hulladék termelésével érjük el a célunkat.

Hirdetés Ami a mosogatást illeti: kevesebb vizet, mosogatószert és mosogatáshoz szükséges eszközt használva tudjuk tisztán tartani az edényeinket, és ugyanakkor minél kevesebb káros anyagot kenjünk a kezünkre, engedjünk vissza a természetbe és dobjunk a kukába.

A vízfelhasználás szempontjából még vita tárgyát képezi, hogy a kézi vagy a gépi mosogatással fogyasztunk-e kevesebb vizet, az viszont tény, hogy mindkét módszerrel lehet víz- és energiatakarékosan is és pazarlóan is mosogatni. Ha folyó víznél mossuk az edényeket, vagy ha félig üresen indítjuk el a mosogatógépet, akkor mindkét esetben pazarlás lesz a vége. Ha viszont a kagylót feltöltjük vízzel és abban mossuk el a piszkos edényeket, a mosogatógépet pedig maximum kapacitáson használjuk, akkor biztosan kevesebb vizet használunk el.

Fotó: Haáz Vince

A mosógatószer vagy a mosogatótabletta szintén egy kulcsszereplő a mosogatás során, és sajnos elmondható, hogy a legtöbb kereskedelmi forgalomban lévő szer olyan vegyi anyagokat tartalmaz, ami az edények tisztaságában és csillogásában maximális hatékonyságot ér el, cserébe viszont nagyon káros úgy az emberi szervezetre (pl. bőrirritációt okozva), mint a természeti környezetbe kijutva az élőlényekre nézve. Sajnos a legtöbb ilyen anyagot nem lehet hatékonyan kiszűrni a szennyvíz tisztítása során, így azok visszakerülnek a természetes vízkörforgásba, és akár az ivóvizekben is találkozhatunk velük. A környezettudatos szemlélet térhódítása következtében ma már egyre több természetes módon lebomló, környezetkímélő mosogatószert vásárolhatunk, viszont ezek csomagolása szintén hulladékként jelenik meg a folyamat végén. Talán az egyik legkörnyezetkímélőbb és hulladékszegényebb megoldás, ha magunk készítjük el a mosogatószerünket. Nagyon sok recept kering az interneten, érdemes többfélét kipróbálni, amíg eljutunk ahhoz a recepthez, ami a leginkább beválik számunkra. Mosogatógép híján, én csak kézzel szoktam mosogatni, és ehhez egy nagyon egyszerűen elkészíthető, olcsó megoldást találtam Tóth Andi Dobd ki a szemetest! című könyvében.

Egy adag mosogatószerhez 4 deci ecet, 3 deci víz, 2 deci decyl glükozid, 2 kávéskanál xantán és 4 kávéskanál citromsó szükséges, amit egy edénybe összeöntök és összeturmixolok.

Ez az adag szinte egy liter, és körülbelül egy hónapra elég nekem. A hozzávalók közül a decyl glükozid és a xantán volt ismeretlen számomra, mígnem megtaláltam őket a csomagolásmentes boltban, ahol kimérősen is hozzájutok. A decyl glükozid egy természetes nemionos felületaktív anyag, többnyire kókuszolajból és keményítőből készítik, jól habzik, kíméletesen tisztít, nem véletlenül használják testápolók és samponok hozzávalójaként is. A xantán egy biológiai fermentálással készült anyag, sűrítésre, gélképzőként használják többek között az élelmiszeriparban is. Mosogatógépbe való tabletták tekintetében sajnos nem tudok bevállt receptet megosztani, de érdemes próbálgatni a neten található recepteket, előbb-utóbb csak rábukkan mindenki arra, ami számára megfelelő.

Fotó: Illusztráció: Pixabay

A mosogatás harmadik főszereplője a szivacs és a dörzsi. A legtöbb mosogatáshoz használható szivacs műanyagból készül, és használata során rengeteg mikroműanyagot enged ki magából, amelyek szintén a szennyvíz útja során kerülnek a természet körforgásába, onnan meg vissza – többek között a mi szervezetünkbe is. Miután elhasználódik, újrahasznosíthatatlan szemét lesz belőle, így a szemétlerakókba kerül. Ha hetente cseréljük, mint ahogyan azt ajánlják, akkor évente akár 52 mosogatószivacsot is el kell dobnunk, ez egy 35 ezres kisvárosban, mint például Csíkszereda, akár 600 ezer mosogatószivacs évente, azaz, körülbelül 6 tonna. És ez csak a mosogatószivacs. Környezettudatos alternatívaként sokféle mosogatáshoz használható eszköz jelent meg a piacon, a fából és állati sörtéből készült kefék, textilből készült rongyok, vagy a luffatökből készült szivacsok. Tudni kell, hogy mindegyik „viselkedése” kicsit eltér a műanyagszivacshoz képest, másképpen áll kézre, másképpen tisztít. Ezért, ha váltani szeretnénk, mindenképpen hagyjunk magunknak időt, hogy kialakuljon egy újabb rutinunk. Számomra leginkább a luffaszivacs vált be, ha elhasználódik, simán a komposztra dobom. A makacsabb, odaégett ételmaradékok esetében, ha az edény anyaga megengedni, és áztatással sem sikerül eltávolítanom, akkor fémdörzsit használok. A konyhapult és a kagyló áttörlésére egy nagyon jó nedvszívó képességű pamutkendőt használok, amit elég gyakran cserélek, és simán a mosógépben mosom.

Fotó: Haáz Vince