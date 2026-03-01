Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön

Igazi tavaszi idővel köszöntött be a március, a napsütésnek hála Székelyföld nagy részén 10 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet vasárnap délutánra.

de nem maradt el sokkal Barót sem, ahol 12 fokig melegedett a levegő. Marosvásárhelyen 11,6, Sepsiszentgyörgyön 10,9, Kézdivásárhelyen 10,1 fokot regisztráltak a műszerek, csupán Csíkszeredában (9,2) és Gyergyóalfaluban (8,1) maradt 10 fok alatt a hőmérséklet.

Hirdetés

Országos szinten 14 órakor 16,5 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, amelyet a Temese megyei Lugoson mértek. A Kárpátokon túli régiókban nagy területeket borít ködtakaró, így a hőmérséklet jócskán elmarad az Erdélyben mérttől.