Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön

Erdélyben tavaszias az idő, a Kárpátokon túl azonban még a köd az úr
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Igazi tavaszi idővel köszöntött be a március, a napsütésnek hála Székelyföld nagy részén 10 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet vasárnap délutánra.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint vasárnap délután 2 órakor
de nem maradt el sokkal Barót sem, ahol 12 fokig melegedett a levegő. Marosvásárhelyen 11,6, Sepsiszentgyörgyön 10,9, Kézdivásárhelyen 10,1 fokot regisztráltak a műszerek, csupán Csíkszeredában (9,2) és Gyergyóalfaluban (8,1) maradt 10 fok alatt a hőmérséklet.
Országos szinten 14 órakor 16,5 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, amelyet a Temese megyei Lugoson mértek. A Kárpátokon túli régiókban nagy területeket borít ködtakaró, így a hőmérséklet jócskán elmarad az Erdélyben mérttől.
A meteorológusok előrejelzése alapján március első tíz napján nagyon kevés csapadék várható, túlnyomóan napos időre és az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékletekre lehet számítani.
