Elővette az etnikai kártyát egy AUR-os tanácsos Marosvásárhelyen

Bungardean Emilian
Bocsánatkérésre szólította fel Frunda Csenge marosvásárhelyi tanácsos Bungardean Emilian AUR-os önkormányzati képviselőt, aki azt állította, hogy ő nem tud románul. A felszólított tagadta ezt és azzal hárított: „mind testvérek vagyunk”.
2026. február 26., 18:212026. február 26., 18:21
2026. február 26., 18:502026. február 26., 18:50
Kisebb vita alakult ki csütörtökön a marosvásárhelyi önkormányzat képviselő-testületi ülésén egy határozattervezet kapcsán Frunda Csenge és Bungardean Emilian között, utóbbi változtatni akart egy beterjesztett szövegen, úgy értékelve, hogy nincs jól megfogalmazva románul.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője azzal vádolta meg RMDSZ-es képviselőtársát, hogy nem ért románul. Erre a kijelentésre azon nyomban reagált Kelemen Márton ülésvezető, aki visszakérdezett: azt hiszi, hogy nem értünk románul?
Frunda Csenge megvárta a tanácsülés végét, majd felszólalásában arról beszélt, hogy
Mint kifejette, ő a dédszülőjétől azt tanulta, hogy: ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy.
Frunda Csenge
„Marosvásárhely multikulturális város, itt békességben élnek együtt a vásárhelyiek, ezt jobb, ha Bungardean tanácsos is figyelembe veszi” – mondta Frunda Csenge, aki
Az AUR-os tanácsos nem értette, hogy miért kellene bocsánatot kérnie, szerinte ugyanis tévedés történt. Ezt követően arról beszélt, hogy ő is vegyes családból származik és „mi mind testvérek vagyunk.”
Sütő András szobrának felállítása kapcsán újra súlyos magyarellenes megnyilvánulások helyszíne volt a marosvásárhelyi önkormányzat csütörtöki ülése, amelyen az AUR egyik képviselője többek között besúgónak nevezte a 2006-ban elhunyt írót.
Bungardean Emilian nem első alkalommal sérti meg a magyar közösséget, korábban Sütő Andrásról állított valótlanságokat.
