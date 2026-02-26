Elővette az etnikai kártyát egy AUR-os tanácsos Marosvásárhelyen

Bocsánatkérésre szólította fel Frunda Csenge marosvásárhelyi tanácsos Bungardean Emilian AUR-os önkormányzati képviselőt, aki azt állította, hogy ő nem tud románul. A felszólított tagadta ezt és azzal hárított: „mind testvérek vagyunk”.

Kisebb vita alakult ki csütörtökön a marosvásárhelyi önkormányzat képviselő-testületi ülésén egy határozattervezet kapcsán Frunda Csenge és Bungardean Emilian között, utóbbi változtatni akart egy beterjesztett szövegen, úgy értékelve, hogy nincs jól megfogalmazva románul.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője azzal vádolta meg RMDSZ-es képviselőtársát, hogy nem ért románul. Erre a kijelentésre azon nyomban reagált Kelemen Márton ülésvezető, aki visszakérdezett: azt hiszi, hogy nem értünk románul?

Frunda Csenge megvárta a tanácsülés végét, majd felszólalásában arról beszélt, hogy