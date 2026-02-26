Rovatok
Elővette az etnikai kártyát egy AUR-os tanácsos Marosvásárhelyen

Bungardean Emilian

Bungardean Emilian

Fotó: Haáz Vince

Bocsánatkérésre szólította fel Frunda Csenge marosvásárhelyi tanácsos Bungardean Emilian AUR-os önkormányzati képviselőt, aki azt állította, hogy ő nem tud románul. A felszólított tagadta ezt és azzal hárított: „mind testvérek vagyunk”.

Simon Virág

2026. február 26., 18:212026. február 26., 18:21

2026. február 26., 18:502026. február 26., 18:50

Kisebb vita alakult ki csütörtökön a marosvásárhelyi önkormányzat képviselő-testületi ülésén egy határozattervezet kapcsán Frunda Csenge és Bungardean Emilian között, utóbbi változtatni akart egy beterjesztett szövegen, úgy értékelve, hogy nincs jól megfogalmazva románul.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője azzal vádolta meg RMDSZ-es képviselőtársát, hogy nem ért románul. Erre a kijelentésre azon nyomban reagált Kelemen Márton ülésvezető, aki visszakérdezett: azt hiszi, hogy nem értünk románul?

Frunda Csenge megvárta a tanácsülés végét, majd felszólalásában arról beszélt, hogy

már nem vagyunk a kilencvenes években, amikor etnikai alapon sértő szavakat használtak egyesek.

Mint kifejette, ő a dédszülőjétől azt tanulta, hogy: ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy.

Frunda Csenge

Frunda Csenge

Fotó: Haáz Vince

„Marosvásárhely multikulturális város, itt békességben élnek együtt a vásárhelyiek, ezt jobb, ha Bungardean tanácsos is figyelembe veszi” – mondta Frunda Csenge, aki

bocsánatkérésre szólította az önkormányzati képviselőt.

Az AUR-os tanácsos nem értette, hogy miért kellene bocsánatot kérnie, szerinte ugyanis tévedés történt. Ezt követően arról beszélt, hogy ő is vegyes családból származik és „mi mind testvérek vagyunk.”

korábban írtuk

Hiába volt magyar a nagymamája, attól még belerúgott egyet a magyarokba az AUR tanácsosa
Hiába volt magyar a nagymamája, attól még belerúgott egyet a magyarokba az AUR tanácsosa

Sütő András szobrának felállítása kapcsán újra súlyos magyarellenes megnyilvánulások helyszíne volt a marosvásárhelyi önkormányzat csütörtöki ülése, amelyen az AUR egyik képviselője többek között besúgónak nevezte a 2006-ban elhunyt írót.

Bungardean Emilian nem első alkalommal sérti meg a magyar közösséget, korábban Sütő Andrásról állított valótlanságokat.

Marosszék Marosvásárhely
